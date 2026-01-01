Welcome to your AI video jumpstart guide for real estate
Do you have listings to sell, a market to lead, and a personal brand to build? With HeyGen, you can instantly turn your face, voice, and local expertise into scalable, studio-quality video content in minutes, not weeks.
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
Top use cases: how real estate professionals are using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Listing spotlight
- Scott Henninger: Built his entire real estate business around a YouTube channel powered by HeyGen avatars, closing 25 to 30 transactions a year from video-generated leads.
The state of real estate marketing
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
The challenge
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Step 2: Choose the right AI avatar
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Avatar Type
You'll Need
You'll Get
Best For
15-second video recording
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Agenci, którzy chcą pokazywać swoją prawdziwą twarz i obecność w każdym wideo. Najbardziej autentyczna opcja dla osobistego brandingu.
1 zdjęcie
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Stock avatar
Nagrywanie nie jest wymagane
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agenci, którzy chcą zacząć od razu, bez tworzenia własnego awatara.
Generated avatar
Tekstowy prompt
W pełni generowany przez AI awatar z dostosowanym wyglądem, ruchem, głosem i synchronizacją ruchu ust.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Wskazówka
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
Najlepsze praktyki: stwórz idealnego cyfrowego sobowtóra
Jakość wejściowa równa się jakości wyjściowej. Im lepsze będą Twoje zdjęcia, filmy i prompty, tym bardziej realistyczny i dopracowany będzie Twój awatar. Wszystko, co znajdzie się w Twoim materiale treningowym – od gestów, przez mimikę twarzy, po modulację głosu – zostanie odzwierciedlone w końcowym efekcie.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
15-sekundowe wideo
Nagraj wideo smartfonem w trybie filmowym lub w 4K. Użyj prostego tła i naturalnego oświetlenia. Bądź ekspresyjny – energia, którą włożysz, to energia, którą otrzymasz. Unikaj zasłaniania twarzy i noszenia dużych dodatków.
1 photo
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Real estate-specific tip
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Najlepsze praktyki: tworzenie wysokiej jakości niestandardowych głosów AI
HeyGen ma ogromną bibliotekę gotowych, generowanych przez AI głosów w ponad 175 językach, dialektach i tonacjach emocjonalnych, ale czasami to niestandardowy klon głosu, który brzmi dokładnie jak Ty, jest skuteczniejszym sposobem na zbudowanie zaufania wśród klientów z branży nieruchomości.
Niestandardowy typ głosu
Creation method
Best for
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Realistyczny klon głosu oparty na Twoim prawdziwym głosie i intonacjach. Obsługuje wiele emocji.
Klon głosu, który brzmi dokładnie jak Ty
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
W pełni generowany przez AI głos na podstawie podanego promptu.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
Zewnętrzna usługa głosowa AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistyczny klon głosu wytrenowany na Twoim prawdziwym głosie i intonacjach. Dostępne opcje dostrajania różnią się w zależności od usługi. Świetne rozwiązanie do stworzenia cyfrowego sobowtóra, ale zazwyczaj wymaga dodatkowej opłaty.
Higher fine-tune control
Aby uzyskać jak najlepszą jakość głosu, zacznij od dobrego materiału źródłowego. Oto jak nagrać świetne audio:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Nagrywaj w cichym, pozbawionym hałasu pomieszczeniu
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Chcesz zagłębić się bardziej?
→ Ostateczny przewodnik po hiperrealistycznym klonowaniu niestandardowego głosu
Best practices: prompt like a pro
Promptowanie to praktyka starannego tworzenia i udoskonalania tekstowych instrukcji (nazywanych promptami), które służą do kierowania narzędziami AI przy tworzeniu od podstaw treści takich jak obrazy, animacje czy dźwięk.
Tworzenie promptów to potężna umiejętność dla każdego twórcy korzystającego ze sztucznej inteligencji. W połączeniu z HeyGen otwiera ona niezliczone możliwości tworzenia efektownych, wysokowpływowych filmów, w których jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Przygotuj się na eksperymentowanie i ciągłe udoskonalanie.
Funkcja
Function
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bring Photo Avatars
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Tworzenie niestandardowych głosów
Prompting best practices
Be specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Zacznij od struktury
Stosuj spójną strukturę: co, kto, gdzie, jak. Dotyczy to warstwy wizualnej, tonu głosu i kierunku ruchu.
Include context & intent
Poinformuj AI o celu: czy to ma być demo produktu, reklama w mediach społecznościowych czy tutorial? Kontekst pomaga dopasować wynik.
Używaj opisowego języka
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & refine
Nie poprzestawaj na pierwszej próbie. Drobne zmiany w promptach mogą prowadzić do zdecydowanie lepszych rezultatów we wszystkich typach mediów!
Najlepsze praktyki tworzenia promptów mogą się nieco różnić w zależności od tego, co tworzysz
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Krok 3: Wybierz punkt wyjścia
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
Format
Co tworzy
When to use it
Market Update
Profesjonalne wideo z awatarem prezentujące lokalne statystyki rynkowe i analizy dla Twojej bazy kontaktów
Weekly or monthly market update for email, Instagram, or YouTube
Cinematic Home Tour
A film-quality property showcase using Avatar Shots and Seedance 2 to create cinematic, production-grade scenes
Luxury listings or any property where visual quality is the selling point
Hosted Home Tour
A walkthrough-style video with your avatar as the on-screen host, narrating the property features
Standardowe filmy z ofertami, w których chcesz, aby Twoja osobista obecność była na pierwszym planie
Listing Spotlight
A concise, avatar-narrated listing overview with property photos and b-roll, ideal for social and MLS pages
Quick listing content ready before the first showing
Korzystanie z Video Agent
Not looking for one of the four formats above? You can also use Video Agent to describe what you want in plain language. Type your listing details, target audience, or video topic and HeyGen will generate a complete draft (script, avatar, visuals, and voiceover) automatically.
Ponieważ filmy nieruchomościowe wymagają precyzji (właściwej ceny, adresu, szczegółów dotyczących okolicy i wezwania do działania), zawsze przenieś szkic do AI Studio przed publikacją. W AI Studio możesz przejrzeć i edytować scenariusz linijka po linijce, podmienić ujęcia b-roll, dostosować napisy i dopracować każdy szczegół przed eksportem.
For prompting tips and creative workflow ideas, check out the Video Agent prompting guide.
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
Task
Scriptwriting
Elementy wizualne
Narracja
Editing
Subtitles
Video Agent handles it for you
Przekształca Twój temat lub podpowiedź w klarowną, angażującą opowieść
Automatycznie dobiera materiały wideo lub obrazy pasujące do Twojego tonu i motywu
Adds natural, emotion-aware voiceovers in 175+ languages
Automatycznie zarządza tempem, przejściami i timingiem
Generates accurate captions for clarity and accessibility
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “Create a 90-second explainer video on building a personal brand using digital avatars.”
- “Summarize my latest newsletter as a 1-minute TikTok script.”
- “Generate a product launch video with upbeat pacing and energetic tone.”
Think of prompts as conversations with your editor; the more detail you give, the better your results.
Profesjonalne wskazówki, jak osiągnąć filmowe efekty
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- Korzystaj z wyrazistych materiałów wizualnych. Prześlij własne ujęcia produktu lub B-roll, aby nadać materiałowi bardziej osobisty charakter.
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- Go global. Localize instantly using multilingual voice support.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
Skrót: Użyj Video Agent do przygotowania pierwszej wersji, a następnie dopracuj lub dostosuj ją w AI Studio (krok 5). To najszybszy sposób, aby przekształcić surową wiedzę w dopracowane, gotowe do publikacji wideo.
Want to go deeper?
→ Odkryj teraz te materiały:
Najlepsze praktyki: dopracuj swój film w AI Studio
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
W AI Studio możesz:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- Swap or generate b-roll. Replace any scene with a property photo, stock footage, or AI-generated b-roll from a text prompt.
- Adjust captions and text overlays. Make sure on-screen text matches your brand style and is easy to read.
- Dopracuj sposób, w jaki Twój awatar mówi. Użyj Voice Director, aby dostosować ton i tempo, a także funkcji Pauses i Pronunciation, aby poprawić wszelkie imiona lub adresy, które brzmią nienaturalnie.
Możesz także pisać lub edytować skrypty od zera, korzystając z wbudowanego w HeyGen narzędzia AI Script Writer (wpisz „/” w panelu skryptu, aby otworzyć Quick Commands i wybrać Script Writer), albo przygotować szkic poza HeyGen w ChatGPT, Claude lub Gemini i wkleić go tutaj.
Jeśli piszesz lub dopracowujesz scenariusz z pomocą AI, te kroki pomogą Ci szybko osiągnąć świetny efekt:
- Krok 1: Zacznij od jasnej instrukcji. Powiedz AI, jaki rodzaj wideo tworzysz (wideo z ofertą, aktualizacja rynkowa, poradnik dla kupujących), do kogo jest skierowane, jaki ma cel i w jakim tonie ma być utrzymane.
- Krok 2: Dodaj kluczowe szczegóły. Uwzględnij adres nieruchomości, najważniejsze cechy, cenę, okolicę, liczbę dni na rynku lub inne kluczowe dane.
- Krok 3: Poproś o odpowiednią strukturę. Upewnij się, że skrypt brzmi jak mówiony, jest łatwy do czytania i ma rozmowny charakter, a nie jest napisany jak opis oferty.
- Krok 4: Przejrzyj i dopracuj. Obejrzyj podgląd wideo, a następnie edytuj skrypt bezpośrednio na osi czasu. Dopracuj go na podstawie tego, co widzisz i słyszysz.
Przykładowe polecenia do wprowadzania poprawek:
- "Spraw, aby to brzmiało pewniej i bardziej ekscytująco."
- "Dodaj mocniejszy, bardziej przyciągający wstęp."
- "Uprość zakończenie i spraw, aby wezwanie do działania było bardziej konkretne."
- "Przygotuj 30‑sekundową wersję skupioną na 3 najważniejszych funkcjach."
Wskazówka:
Traktuj AI jako współautora, a nie zastępstwo. Najlepsze scenariusze łączą Twoją lokalną wiedzę z szybkością AI. Ty wnosisz wgląd i doświadczenie, AI dodaje wykończenie i dopracowanie.
Krok 4: Utwórz i dopracuj swoje sceny w AI Studio
Teraz nadszedł czas, aby ożywić swój film w AI Studio HeyGen. Projektuj go z myślą o przejrzystości i płynnym przebiegu.
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
- Wzmocnij swój przekaz za pomocą tekstu na ekranie, takiego jak cena, adres lub wezwanie do działania (CTA), i ustaw jego pojawianie się z animacją.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Skorzystaj z Avatar Shots, aby umieścić swojego awatara w kinowych, filmowej jakości scenach, idealnych do ekskluzywnych filmów ofertowych lub treści dla marek luksusowych.
- Korzystaj z zaawansowanych przejść między scenami, aby nadać swojemu wideo płynne, profesjonalne wykończenie.
- Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
- Użyj funkcji Auto Edit, aby automatycznie usuwać wypełniacze, pauzy i niechciane ujęcia z każdego materiału wideo, który importujesz.
Wskazówka
For listing videos, try layering your avatar introduction over a property photo or AI-generated exterior b-roll as the background scene. It gives buyers an immediate visual anchor before they've even seen the photos on the MLS. For multilingual content, use the multilingual player to bundle all translated versions into one share link with a dropdown selector.
Chcesz zgłębić temat?HeyGen Academy: AI Studio, szczegółowy kurs wideo obejmujący wszystkie funkcje edycji
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
Chcesz, aby Twój awatar brzmiał naprawdę naturalnie? Skrypty dla branży nieruchomości zawierają nazwy ulic, osiedli i lokalnych punktów orientacyjnych, które AI może wymawiać nieprawidłowo. HeyGen daje Ci zaawansowane narzędzia do precyzyjnego dopracowania lektora, aby brzmiał naturalnie i dokładnie oddawał treść.
Funkcja
How it works
Najlepsze dla
Pauzy i wymowa
Dodawaj pauzy i dostosowuj wymowę bezpośrednio w panelu skryptu
Poprawne podawanie nazw ulic, osiedli i dzielnic
Odwzorowanie głosu
Prześlij lub nagraj audio z preferowanym tonem i tempem, a dowolny awatar odtworzy je własnym głosem
Odwzorowanie dokładnie takiej energii, jakiej używasz podczas prezentacji oferty lub konsultacji z kupującym
Reżyser głosu
Kształtuj emocje i ton jednym kliknięciem
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Emocje niestandardowego klonu głosu
Prześlij dodatkowe nagrania z różnymi emocjonalnymi tonami dla swojego klona
Rozszerzanie możliwości Twojego osobistego klonu głosu
Chcesz zobaczyć, jak to działa w praktyce?
Strategie zwiększania wpływu Twojej komunikacji
Niezależnie od tego, czy poszerzasz swoje kontakty, testujesz, co najlepiej konwertuje, czy docierasz do nowych grup nabywców, te zaawansowane narzędzia pomagają specjalistom ds. nieruchomości skalować działania z najwyższą precyzją.
Optymalizuj i iteruj jak profesjonalista
Utwórz wiele wersji swojego hooka ogłoszenia, CTA lub wstępu i porównaj wyniki.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- Zmieniaj awatary lub głosy, aby sprawdzić, na jaki ton najlepiej reagują kupujący.
- Mierz czas oglądania, liczbę kliknięć i współczynnik zapytań, aby zachować to, co działa.
Go global with translation
Dowiedz się, jak tłumaczyć i lokalizować swoje filmy na ponad 175 języków i dialektów, bez potrzeby dubbingu ani zatrudniania lektorów.
Skorzystaj z funkcji HeyGen Brand Voice, aby zachować spójność w przetłumaczonych filmach, dostosowując sposób, w jaki traktowane są określone słowa, na przykład wymowa nazwy biura pośrednictwa czy nazw dzielnic.
Użytkownicy planów Enterprise i Team mogą również wprowadzać zmiany bezpośrednio w przetłumaczonych skryptach, korzystając z naszej funkcji Proofread.
Publikuj za pomocą wielojęzycznego odtwarzacza. Zapewnia on jeden link udostępniania z menu wyboru języka dla każdej wyrenderowanej wersji językowej w folderze.
Wskazówka
Stwórz swoje wideo z ofertą raz, po angielsku, a następnie w kilka minut wygeneruj wersje po hiszpańsku, mandaryńsku i wietnamsku. Opublikuj wszystkie trzy z jednym podpisem: „Zainteresowany? Obejrzyj w swoim języku poniżej.”
Personalize at scale
Dodaj osobisty akcent do follow‑upów z kupującymi, działań prospectingowych sprzedających lub kampanii do Twojej bazy kontaktów dzięki Spersonalizowanym Wideo. Wykorzystując dynamiczne elementy, takie jak imię odbiorcy, jego okolica czy przedział cenowy, tworzysz unikalne, bardziej angażujące doświadczenie dla każdego kontaktu.
Połącz to z integracjami CRM w HubSpot, Zapier, Make i Clay, aby uzyskać w pełni zautomatyzowany proces wysyłki wideo, a następnie użyj Trybu seryjnego, aby tworzyć setki spersonalizowanych filmów jednocześnie z arkusza kalkulacyjnego.
Uczyń koncepcje wizualnymi
Przekształcaj abstrakcyjne pomysły w czytelne, zapadające w pamięć wizualizacje.
- Motion designer tworzy animowane tytuły, diagramy i angażujące treści do mediów społecznościowych na podstawie promptów. Idealne do prezentowania procesów, frameworków i definicji (wykorzystuje kredyty generatywne).
- Zasoby stockowe i ekrany: Wzmacniaj naukę za pomocą przykładów, ujęć B‑roll lub nakładek slajdów.
Zamień jedno wideo w osiem różnych treści
Większości twórców z branży nieruchomości nie potrzeba po prostu więcej pomysłów. Potrzebują lepszych systemów. Bo kiedy zbudujesz właściwy system, utrzymanie konsekwencji staje się o wiele łatwiejsze.
Najbardziej efektywny workflow w tworzeniu treści nieruchomościowych to dziś nie nagrywanie większej liczby materiałów, ale wyciąganie większej wartości z każdego wideo, które już masz. Oto jak zamienić jeden spacer po nieruchomości w osiem różnych treści w HeyGen, bez ponownego nagrywania.
Krok 1: Wyodrębnij shorty za pomocą AI Clipping
Prześlij swoje źródłowe wideo do AI Clipping. Narzędzie automatycznie analizuje materiał i wyłapuje najmocniejsze, samodzielne momenty — bez ręcznego przewijania osi czasu. Wybierz długość klipu (poniżej 30 sekund, od 30 do 60 sekund lub dłużej), format wyjściowy (pionowy, poziomy lub kwadratowy) oraz napisy. Jeden film z prezentacją oferty może zamienić się w 3–5 gotowych do publikacji shortów.
Krok 2: Stwórz warianty hooka za pomocą Avatar V / Avatar Shots
Jeśli jeden z Twoich shortów radzi sobie świetnie, ale chcesz przetestować inne otwarcie, nie musisz nagrywać go od nowa. Użyj Avatar V lub Avatar Shots, aby wygenerować nową wersję hooka do tego samego klipu. Voice Director pozwala poprawić konkretne słowa lub zdania bez konieczności przebudowywania całego materiału.
Krok 3: Przetłumacz swój najmocniejszy klip
Weź swój najlepiej działający krótki film i przepuść go przez Translate Videos. Wybierz hiszpański, mandaryński, wietnamski lub jeden z ponad 175 dostępnych języków. Twój awatar dostarczy treści w sposób natywny w języku docelowym – bez ponownego nagrywania, bez dubbingu, bez tłumacza. Jeden film wideo dociera teraz do zupełnie nowej grupy odbiorców.
Krok 4: Wygeneruj samodzielne wideo z awatarem AI na podstawie transkrypcji
Transkrypcja Twojego wideo jest już pełna treści. Przejdź do Projects, otwórz swoje wideo i kliknij Transcript, aby zobaczyć pełny tekst. Wybierz mocne zdanie lub fragment, wklej go do Avatar Shots z Twoim bliźniaczym Avatarem V i wygeneruj nowe, samodzielne wideo. Ta sama ekspertyza, inny kąt, bez potrzeby używania kamery.
Krok 5: Zamień transkrypt w posty w mediach społecznościowych
Weź wartościowy fragment transkrypcji, lekko go dopracuj, a następnie opublikuj jako post na LinkedIn, post na X, newsletter e‑mailowy lub podpis do analizy rynkowej. Twoje oryginalne wideo zaczyna teraz generować treści także poza samym formatem wideo.
1 prezentacja oferty nieruchomości zamienia się w 1 długie wideo + 3 shorty + 1 wariację haka otwierającego + 1 przetłumaczony klip + 1 wideo z awatarem AI + 1 post w social media = 8 elementów contentu
I to wcale nie jest granica możliwości. Celem nie jest tworzenie większej ilości treści poprzez cięższą pracę, lecz zbudowanie systemu, który zwielokrotni wartość każdego wideo, które już nagrywasz.
Obejrzyj cały proces:Zamień jedno ogłoszenie nieruchomości w 8 materiałów z HeyGen
Przypadek użycia nr 1: Aktualizacje rynkowe
Idealne dla:
Agenci budujący swoją sieć wpływów, liderzy zespołów pozostający w świadomości byłych klientów oraz biura pośrednictwa pozycjonujące swoją markę jako lokalny autorytet rynkowy.
Możliwość
Agenci, którzy zdobywają polecenia, to ci, którzy pozostają w świadomości klientów pomiędzy transakcjami. Cotygodniowe lub comiesięczne wideo z aktualizacją rynku to najbardziej efektywny sposób, aby to osiągnąć. Większość agentów podsumowuje dane rynkowe w pliku PDF lub długim opisie. 90‑sekundowe wideo z Twoim awatarem przekazującym te same spostrzeżenia tworzy zupełnie inny poziom relacji i działa na każdej głównej platformie.
Najważniejsze funkcje:
- Cyfrowy sobowtór / Avatar V do przekazywania aktualizacji w Twoim imieniu, jakbyś robił(a) to osobiście
- PPT/PDF na wideo, aby automatycznie konwertować Twoje istniejące slajdy z danymi rynkowymi
- AI Clipping do wyodrębniania najbardziej angażujących momentów do klipów w mediach społecznościowych
- Wideopodcast do wygenerowania wieloawatarowej dyskusji rynkowej na podstawie Twojego raportu danych
- Translate Videos to publish in multiple languages for multilingual farm areas
- Tryb wsadowy do tworzenia wersji tego samego szablonu aktualizacji dopasowanych do konkretnych osiedli, z różnymi zmiennymi
Historia klienta
Jim McDonner wszedł do branży nieruchomości po przejściu na emeryturę z Marynarki Wojennej USA i szybko odkrył, że konkuruje z ponad 4000 licencjonowanych agentów w północno-zachodnim Arkansas, jednym z najszybciej rozwijających się rynków w kraju, do którego każdego dnia przeprowadza się około 40 nowych mieszkańców.
Przed HeyGen stworzenie pojedynczego wideo potrafiło zająć mu większość dnia. Nawet po zatrudnieniu profesjonalnego filmowca do przygotowania serii 12 nagrań publikował tylko jedno lub dwa tygodniowo, często całkowicie pomijając niektóre tygodnie.
"To nie było zbyt konsekwentne. Nic dziwnego, że mój kanał w ogóle nie zyskał rozpędu." Jim McDonner
Po ukończeniu kursu certyfikacyjnego z zakresu AI Jim stworzył proces, który jest teraz niemal w pełni zautomatyzowany. Używa Manus do badania trendów rynkowych, ChatGPT do pisania scenariuszy, Gamma do tworzenia przewodników dla kupujących i osób przeprowadzających się, a Video Agent HeyGen do produkcji dopracowanych wideo z wykorzystaniem swoich zasobów brandingowych.
"W poniedziałkowy poranek mogę poświęcić maksymalnie trzy, cztery godziny, stworzyć materiały wideo na cały tydzień i od razu je zaplanować." Jim McDonner
Jego edukacyjne podejście stopniowo przesunęło jego odbiorców w stronę kupujących w wieku od 25 do 45 lat. Jedna kampania edukacyjna dotycząca oferty pomogła sprzedać nieruchomość wartą 650 000 dolarów w zaledwie siedem dni. Inne wideo przyciągnęło kupujących relokacyjnych z Memphis, a kampania skierowana do Kalifornii wygenerowała zapytania od osób planujących przeprowadzkę do północno-zachodniego Arkansas.
"Nigdy nie dotarłbym nawet w przybliżeniu do tak szerokiej publiczności, jakiej teraz sięgam." Jim McDonner
Przeczytaj pełną historię: Jak Jim McDonner wykorzystuje HeyGen, aby wyróżnić się na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości
5 filmów tygodniowo, zamiast 1–2 | 3–4 godziny na stworzenie pełnego tygodnia treści | ponad 1 000 subskrybentów na YouTube
Przykład zastosowania nr 2: filmowy spacer po domu
Idealne dla:
Agenci wystawiający na sprzedaż nieruchomości premium lub luksusowe, biura pośrednictwa budujące wizerunek marki kojarzonej z wysoką jakością produkcji oraz każdy agent, który chce, aby jego treści wyróżniały się wizualnie w zatłoczonym kanale social media.
Możliwość
Większość filmów prezentujących oferty jest nagrywana telefonem lub zlecana zewnętrznemu kamerzyście za setki dolarów za każde nagranie. Filmowy spacer po domu z HeyGen zapewnia jakość produkcji rodem z kina przy ułamku kosztów i czasu, wykorzystując ujęcia Avatar Shots zasilane przez Seedance 2, aby umieścić Twojego awatara w zapierających dech w piersiach scenach, które oddają charakter nieruchomości.
Efekt wygląda jak profesjonalna produkcja. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.
Najlepsze praktyki:
- Dopasuj scenę do nieruchomości.Użyj Generating Looks, aby przekazać Avatar Shots styl nieruchomości: nowoczesny i minimalistyczny, ciepły i tradycyjny, nadmorski, miejski. Tło powinno sprawiać wrażenie prawdziwego domu.
- Połącz narrację awatara z ujęciami nieruchomości. Nałóż swoje ujęcie awatara na rzeczywiste zdjęcia z ogłoszenia lub wygenerowane przez AI ujęcia zewnętrzne typu b-roll, aby osadzić kupujących w prawdziwej nieruchomości, zanim pojawią się bardziej filmowe elementy.
- Użyj trybu obraz w obrazie do narracji. Utrzymuj swojego awatara widocznego jako narratora w trybie obraz w obrazie, podczas gdy w tle odtwarzane są ujęcia nieruchomości. Dzięki temu zachowujesz swoją osobistą obecność, nie dominując jednocześnie całego kadru.
- Zachowaj efekt premium. Kinowe prezentacje domów to nie miejsce na przeładowane tekstem napisy czy szybkie cięcia. Daj wizualom odetchnąć. Stosuj spokojne przejścia i czytelne napisy.
- Postaw na styl życia. Zacznij od pokazania, jakie emocje budzi nieruchomość, zanim przejdziesz do szczegółów: światło, przestrzeń, energia okolicy. Kupujący najpierw podejmują decyzje emocjonalnie.
Najważniejsze funkcje:
- Avatar Shots (Seedance 2): sceny z awatarem w jakości filmowej generowane na podstawie opisu tekstowego, kluczowe narzędzie do tworzenia kinowych wirtualnych spacerów po domach
- Generowanie wyglądów: dopasuj tło i scenerię swojego awatara do charakteru nieruchomości za pomocą polecenia tekstowego
- Generatywny B-roll: generuj filmowe, powiązane z nieruchomością materiały wizualne z podpowiedzi tekstowej (Sora 2 / Veo 3.1) bezpośrednio w AI Studio
- Cyfrowy bliźniak / Avatar V: twój cyfrowy sobowtór jako narrator na ekranie
- Układ obraz w obrazie: utrzymuj swojego awatara na ekranie jako narratora, podczas gdy wizualizacje nieruchomości wypełniają kadr
- Auto Edit: oczyść każde nagrane wideo z prezentacją nieruchomości, zanim nałożysz na nie narrację awatara
- Tłumacz filmy: przygotuj filmową prezentację w wielu językach dla międzynarodowych lub wielojęzycznych klientów kupujących
Wskazówka
W przypadku luksusowej nieruchomości wygeneruj od 3 do 4 różnych ujęć Avatara, które pasują do estetyki domu (przytulne wnętrza, architektura zewnętrzna, styl życia w okolicy) i wykorzystaj je jako przejścia między omawianymi najważniejszymi punktami. Dzięki temu wideo zyskuje charakter w pełni profesjonalnej produkcji, bez potrzeby angażowania ekipy.
Historia klienta
Craig Veroni jest agentem nieruchomości w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, obsługującym North Vancouver, West Vancouver oraz samo miasto. Zanim zajął się nieruchomościami, przez ponad dekadę pracował jako zawodowy aktor filmowy i telewizyjny, a wideo zawsze było w centrum jego działalności.
Po tym jak pożar i powódź zmusiły jego rodzinę do opuszczenia domu na prawie rok, jego produkcja wideo całkowicie ustała.
"Nie było nas w domu przez około dziewięć miesięcy. Nie mogłem tworzyć żadnych treści. Nie miałem sprzętu." Craig Veroni
Kiedy zobaczył, że inni agenci korzystają z HeyGen, aby rozwijać nowe kanały w mediach społecznościowych za pomocą awatarów AI, był sceptyczny. W ciągu trzech dni w małej grupie szkoleniowej stworzył swojego cyfrowego sobowtóra, dopracował swój workflow i opublikował swój pierwszy Reel na Instagramie.
"Byłem przerażony, bo jestem znany z moich wideo. Myślałem, że ludzie będą tego nienawidzić." Craig Veroni
Bliźniak działał tak dobrze, ponieważ został stworzony z jego własnych, wysokiej jakości nagrań wideo, wytrenowany na bibliotece filmów, które już wcześniej zrealizował, wiernie oddając jego wygląd i sposób bycia. Połączył go z profesjonalnie nagranymi modelami głosu i aktualizuje za każdym razem, gdy pojawia się lepszy model awatara.
Przeszedł z jednego wideo tygodniowo do dwóch Reelsów dziennie. W ciągu pierwszego tygodnia każdy post osiągał lepsze wyniki niż cokolwiek, co nagrał osobiście. Trzykrotnie zupełnie obcy ludzie zatrzymywali go w miejscach publicznych, żeby powiedzieć, że są jego subskrybentami.
"Połączenie działało." Craig Veroni
Przeczytaj pełną historię: Jak Craig Veroni rozwinął swój marketing nieruchomości dzięki HeyGen
4x więcej obserwujących na Instagramie w 10 miesięcy | 2 Rolki publikowane dziennie z HeyGen | ponad 770 000 kont docieranych miesięcznie
Przypadek użycia nr 3: Wyróżnienie oferty
Idealne dla:
Indywidualni agenci, liderzy zespołów, koordynatorzy ofert oraz zespoły marketingu w biurach nieruchomości.
Szansa
Oferty wideo generują nawet o 403% więcej zapytań niż oferty wyłącznie ze zdjęciami, ale większość agentów w ogóle nie tworzy wideo ze względu na koszty i czas. Prezentacja oferty z HeyGen zapewnia profesjonalny, narracyjny przegląd z awatarem w mniej niż 10 minut, gotowy jeszcze przed pierwszą prezentacją.
Format: twój cyfrowy sobowtór opowiada o ofercie jako prezenter w trybie obraz w obrazie, a za nim wyświetlane są zdjęcia nieruchomości, wyróżnione teksty oraz generowane przez AI ujęcia b-roll wypełniające cały kadr. Kupujący otrzymują osobiste wprowadzenie od ciebie oraz wyraźny wizualny obraz nieruchomości w jednym wideo.
Najlepsze praktyki:
- Stwórz ją przed pierwszą prezentacją.Upewnij się, że prezentacja Twojej oferty jest dostępna, zanim opublikujesz ją w MLS — kupujący prowadzący wstępne rozeznanie na rynku znajdą ją od razu.
- Zacznij od stylu życia, nie od parametrów. Kupujący mogą przeczytać kartę techniczną. Opowiedz historię: poranne światło w kuchni, spacer do kawiarni, klimat okolicy.
- Korzystaj z narracji w trybie obraz w obrazie. Trzymaj swojego awatara widocznego w rogu jako narratora, podczas gdy w tle wyświetlane są zdjęcia nieruchomości i ujęcia b-roll. Dzięki temu wideo staje się bardziej osobiste, nie zasłaniając przy tym głównych materiałów.
- Utrzymaj długość poniżej 90 sekund.Zachowaj dłuższe formaty dla luksusowych nieruchomości. 60–90 sekund to idealna długość dla większości ofert.
- Natychmiast wygeneruj wielojęzyczne wersje.Jeśli na Twoim rynku jest liczna społeczność nabywców mówiących po hiszpańsku lub w innym języku, przetłumacz spotlight zaraz po opublikowaniu wersji angielskiej.
Najważniejsze funkcje:
- Cyfrowy sobowtór / Avatar V: Twój cyfrowy sobowtór prezentuje narrację ogłoszenia tak, jakbyś robił to Ty
- Układ obraz w obrazie: twój awatar jako narrator na tle zdjęć nieruchomości i ujęć b-roll
- Generowanie stylizacji: umieść swojego awatara na tle dopasowanym do stylu nieruchomości
- Generatywny B-roll: generuj filmowe, powiązane z nieruchomością ujęcia na podstawie opisu tekstowego
- Tłumaczenie wideo: jedna prezentacja oferty, ponad 175 wersji językowych
- Napisy: niezbędne przy automatycznym odtwarzaniu bez dźwięku w mediach społecznościowych i na platformach ogłoszeniowych
Wskazówka
Struktura skutecznego scenariusza: Hook (coś zaskakującego lub obrazowego, 10 sekund), Najważniejsze cechy nieruchomości (3–4 elementy przedstawione przez pryzmat korzyści dla stylu życia, 40 sekund), Okolica (możliwość poruszania się pieszo, szkoły, udogodnienia, 20 sekund), CTA (jeden jasny kolejny krok, 10 sekund).
Historia klienta
Od prawie dwóch dekad Scott Henninger pomaga kupującym przenosić się do północno‑wschodniego Tennessee i południowo‑zachodniej Virginii. Dziś jego kanał na YouTube jest motorem całego jego biznesu: 85–90 procent klientów trafia do niego dzięki edukacyjnym filmom o przeprowadzce do tego regionu.
Zanim pojawił się HeyGen, przygotowanie każdego wideo wymagało od Scotta przekształcenia salonu w tymczasowe studio: kilka kamer, lustrzanka z prompterem, staranne ustawienie oświetlenia. Ponieważ za każdym razem wszystko trzeba było złożyć i zdemontować, zdarzało się, że przez całe miesiące niczego nie publikował.
"Za każdym razem, gdy znów zaczynam publikować filmy, biznes rusza z kopyta." Scott Henninger
Po przejściu na HeyGen Scott nagrywa teraz swój głos, przesyła go do HeyGen, aby wygenerować wideo z awatarem, a następnie kończy projekt w Final Cut Pro, dodając grafikę, ujęcia b-roll i napisy.
"Od momentu, gdy coś nagram, mogę to opublikować w półtorej godziny albo w dwie godziny, jeśli tylko chcę." Scott Henninger
Od kiedy zaczął korzystać z HeyGen, filmy Scotta zebrały około 20 000 wyświetleń. Tylko jeden widz zasugerował kiedykolwiek, że mogą być wygenerowane przez AI. Obecnie finalizuje on od 25 do 30 transakcji rocznie, a niemal wszyscy ci klienci trafiają do niego przez YouTube, zanim w ogóle umówią się na rozmowę.
"Samo fizyczne siedzenie przed kamerą nie przynosi mi ani grosza. Pieniądze pojawiają się dopiero przy pisaniu scenariuszy, ich prezentowaniu i wypuszczaniu w świat." Scott Henninger
Przeczytaj pełną historię: Jak Scott Henninger wykorzystuje HeyGen, aby zamienić wideo w motor wzrostu w branży nieruchomości
3 godziny zaoszczędzone na każdej sesji nagraniowej | 2 godziny na przygotowanie 10–15‑minutowego filmu na YouTube | ponad 25 domów sprzedawanych rocznie dzięki leadom wygenerowanym na YouTube