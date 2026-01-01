Idealne dla:

Agenci wystawiający na sprzedaż nieruchomości premium lub luksusowe, biura pośrednictwa budujące wizerunek marki kojarzonej z wysoką jakością produkcji oraz każdy agent, który chce, aby jego treści wyróżniały się wizualnie w zatłoczonym kanale social media.

Możliwość

Większość filmów prezentujących oferty jest nagrywana telefonem lub zlecana zewnętrznemu kamerzyście za setki dolarów za każde nagranie. Filmowy spacer po domu z HeyGen zapewnia jakość produkcji rodem z kina przy ułamku kosztów i czasu, wykorzystując ujęcia Avatar Shots zasilane przez Seedance 2, aby umieścić Twojego awatara w zapierających dech w piersiach scenach, które oddają charakter nieruchomości.

Efekt wygląda jak profesjonalna produkcja. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.

Najlepsze praktyki:

Dopasuj scenę do nieruchomości. Użyj Generating Looks, aby przekazać Avatar Shots styl nieruchomości: nowoczesny i minimalistyczny, ciepły i tradycyjny, nadmorski, miejski. Tło powinno sprawiać wrażenie prawdziwego domu.

Użyj Generating Looks, aby przekazać Avatar Shots styl nieruchomości: nowoczesny i minimalistyczny, ciepły i tradycyjny, nadmorski, miejski. Tło powinno sprawiać wrażenie prawdziwego domu. Połącz narrację awatara z ujęciami nieruchomości. Nałóż swoje ujęcie awatara na rzeczywiste zdjęcia z ogłoszenia lub wygenerowane przez AI ujęcia zewnętrzne typu b-roll, aby osadzić kupujących w prawdziwej nieruchomości, zanim pojawią się bardziej filmowe elementy.

Nałóż swoje ujęcie awatara na rzeczywiste zdjęcia z ogłoszenia lub wygenerowane przez AI ujęcia zewnętrzne typu b-roll, aby osadzić kupujących w prawdziwej nieruchomości, zanim pojawią się bardziej filmowe elementy. Użyj trybu obraz w obrazie do narracji. Utrzymuj swojego awatara widocznego jako narratora w trybie obraz w obrazie, podczas gdy w tle odtwarzane są ujęcia nieruchomości. Dzięki temu zachowujesz swoją osobistą obecność, nie dominując jednocześnie całego kadru.

Utrzymuj swojego awatara widocznego jako narratora w trybie obraz w obrazie, podczas gdy w tle odtwarzane są ujęcia nieruchomości. Dzięki temu zachowujesz swoją osobistą obecność, nie dominując jednocześnie całego kadru. Zachowaj efekt premium. Kinowe prezentacje domów to nie miejsce na przeładowane tekstem napisy czy szybkie cięcia. Daj wizualom odetchnąć. Stosuj spokojne przejścia i czytelne napisy.

Kinowe prezentacje domów to nie miejsce na przeładowane tekstem napisy czy szybkie cięcia. Daj wizualom odetchnąć. Stosuj spokojne przejścia i czytelne napisy. Postaw na styl życia. Zacznij od pokazania, jakie emocje budzi nieruchomość, zanim przejdziesz do szczegółów: światło, przestrzeń, energia okolicy. Kupujący najpierw podejmują decyzje emocjonalnie.

Najważniejsze funkcje:

Avatar Shots (Seedance 2): sceny z awatarem w jakości filmowej generowane na podstawie opisu tekstowego, kluczowe narzędzie do tworzenia kinowych wirtualnych spacerów po domach

Generowanie wyglądów: dopasuj tło i scenerię swojego awatara do charakteru nieruchomości za pomocą polecenia tekstowego

Generatywny B-roll: generuj filmowe, powiązane z nieruchomością materiały wizualne z podpowiedzi tekstowej (Sora 2 / Veo 3.1) bezpośrednio w AI Studio

Cyfrowy bliźniak / Avatar V: twój cyfrowy sobowtór jako narrator na ekranie

Układ obraz w obrazie: utrzymuj swojego awatara na ekranie jako narratora, podczas gdy wizualizacje nieruchomości wypełniają kadr

Auto Edit: oczyść każde nagrane wideo z prezentacją nieruchomości, zanim nałożysz na nie narrację awatara

Tłumacz filmy: przygotuj filmową prezentację w wielu językach dla międzynarodowych lub wielojęzycznych klientów kupujących

Wskazówka

W przypadku luksusowej nieruchomości wygeneruj od 3 do 4 różnych ujęć Avatara, które pasują do estetyki domu (przytulne wnętrza, architektura zewnętrzna, styl życia w okolicy) i wykorzystaj je jako przejścia między omawianymi najważniejszymi punktami. Dzięki temu wideo zyskuje charakter w pełni profesjonalnej produkcji, bez potrzeby angażowania ekipy.

Historia klienta

Craig Veroni jest agentem nieruchomości w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, obsługującym North Vancouver, West Vancouver oraz samo miasto. Zanim zajął się nieruchomościami, przez ponad dekadę pracował jako zawodowy aktor filmowy i telewizyjny, a wideo zawsze było w centrum jego działalności.

Po tym jak pożar i powódź zmusiły jego rodzinę do opuszczenia domu na prawie rok, jego produkcja wideo całkowicie ustała.

"Nie było nas w domu przez około dziewięć miesięcy. Nie mogłem tworzyć żadnych treści. Nie miałem sprzętu." Craig Veroni

Kiedy zobaczył, że inni agenci korzystają z HeyGen, aby rozwijać nowe kanały w mediach społecznościowych za pomocą awatarów AI, był sceptyczny. W ciągu trzech dni w małej grupie szkoleniowej stworzył swojego cyfrowego sobowtóra, dopracował swój workflow i opublikował swój pierwszy Reel na Instagramie.

"Byłem przerażony, bo jestem znany z moich wideo. Myślałem, że ludzie będą tego nienawidzić." Craig Veroni

Bliźniak działał tak dobrze, ponieważ został stworzony z jego własnych, wysokiej jakości nagrań wideo, wytrenowany na bibliotece filmów, które już wcześniej zrealizował, wiernie oddając jego wygląd i sposób bycia. Połączył go z profesjonalnie nagranymi modelami głosu i aktualizuje za każdym razem, gdy pojawia się lepszy model awatara.

Przeszedł z jednego wideo tygodniowo do dwóch Reelsów dziennie. W ciągu pierwszego tygodnia każdy post osiągał lepsze wyniki niż cokolwiek, co nagrał osobiście. Trzykrotnie zupełnie obcy ludzie zatrzymywali go w miejscach publicznych, żeby powiedzieć, że są jego subskrybentami.

"Połączenie działało." Craig Veroni

Przeczytaj pełną historię: Jak Craig Veroni rozwinął swój marketing nieruchomości dzięki HeyGen

4x więcej obserwujących na Instagramie w 10 miesięcy | 2 Rolki publikowane dziennie z HeyGen | ponad 770 000 kont docieranych miesięcznie