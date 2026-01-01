Jak The Weather Network dostarcza hiperlokalne prognozy z wykorzystaniem awatarów AI

BRANŻA:Enterprise
DZIAŁ:Lokalizacja
LOKALIZACJA:🌍 Oakville, Ontario
Szybko przekazuj ważne informacje.

The Weather Network dostarcza informacje pogodowe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, do ponad 40 milionów użytkowników miesięcznie na różnych rynkach. Ponieważ pogoda jest zależna od lokalizacji, The Weather Network potrzebowała sposobu na dostarczanie bardziej lokalnych prognoz pogody każdej społeczności.

Aby to osiągnąć, The Weather Network stworzyła swój pierwszy awatar wspierany przez AI przy użyciu HeyGen. Nie zastępuje on prezenterów pogody na antenie, ale umożliwia im korzystanie z awatarów w sponsorowanych komunikatach. Za wyraźną zgodą swoich meteorologów firma może wykorzystywać AI do dostarczania hiperlokalnych prognoz na większą skalę oraz stwarzać społecznościom i lokalnym gospodarkom możliwość lepszego przygotowania się na zdarzenia pogodowe i reagowania na nie.

„Firmy z sektora mediów pogodowych i usług informacyjnych są idealnie przygotowane do wykorzystania niezwykłej mocy sztucznej inteligencji, aby skuteczniej przekazywać informacje ratujące życie, opowiadać angażujące historie i pomagać ludziom w podejmowaniu codziennych decyzji” – mówi Nana Banerjee, prezes i dyrektor generalny Pelmorex Corporation.

