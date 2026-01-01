TechMix jest globalnym liderem w dziedzinie żywienia zdrowotnego zwierząt, oferującym produkty zaprojektowane tak, aby wspierać zwierzęta w okresach stresu, takich jak poród, odstawianie od matki, transport czy stres związany z warunkami pogodowymi. Ich oferta obejmuje produkty dla bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz zwierząt towarzyszących, takich jak psy i konie. Tworząc materiały edukacyjne, które pomagają rolnikom i partnerom dystrybucyjnym zrozumieć korzyści i zastosowania swoich produktów, TechMix dąży do poprawy zdrowia i zrównoważonego rozwoju pogłowia zwierząt na całym świecie.
Aby zniwelować barierę językową i edukacyjną między TechMix a jego międzynarodowymi partnerami dystrybucyjnymi, TechMix zwrócił się do HeyGen o dostarczenie zlokalizowanych, angażujących treści wideo, które wspierają ciągłe szkolenia dotyczące ich produktów.
Tworzenie spójnego, wielojęzycznego systemu
Wcześniej TechMix mierzył się z wyzwaniami związanymi z edukowaniem swoich międzynarodowych partnerów, zwłaszcza w obliczu barier językowych i braku dynamicznych narzędzi edukacyjnych. Tradycyjne podejście opierało się na dokumentach tekstowych i przekazie ustnym, które często nie zapewniały jasnych, wizualnych wskazówek dotyczących korzystania z produktu. TechMix potrzebował sposobu, aby zagwarantować partnerom w różnych krajach dostęp do wysokiej jakości, zlokalizowanych materiałów szkoleniowych.
„Chcieliśmy czegoś, co zaangażuje naszych międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych, wyeliminuje bariery językowe i zapewni im dostęp do wiedzy o produktach w atrakcyjnej i profesjonalnej formie” – powiedział John Sucansky, koordynator ds. marketingu w TechMix.
Korzystając z HeyGen, TechMix zaczął przekształcać swoje dotychczasowe filmy produktowe i edukacyjne w dynamiczne, zlokalizowane treści, wykorzystując awatary i tłumaczenia. Te materiały wideo, dostarczane w ojczystym języku partnerów, zapewniają pełną jasność przekazu i ułatwiają zrozumienie.
TechMix dostrzegł także, jak ważne jest, aby materiały edukacyjne były bardziej angażujące. W ich branży samo przekazywanie obszernych, tekstowych szkoleń nie wystarcza. Musieli mieć pewność, że partnerzy dystrybucyjni rozumieją produkty oraz czują się zmotywowani i przygotowani do edukowania swoich zespołów.
„Wiedzieliśmy, że samo udostępnianie treści pisemnych nie będzie skuteczne w utrzymaniu zaangażowania naszych partnerów” – powiedział John. „Korzystając z awatarów HeyGen, mogliśmy tworzyć treści, które są jednocześnie informacyjne, zabawne i interaktywne. To sprawia, że nauka staje się znacznie bardziej dynamicznym doświadczeniem.”
Konfigurowalne awatary i proces tworzenia wideo
Mając partnerów dystrybucyjnych w wielu krajach, TechMix potrzebował rozwiązania, które pozwoliłoby im skalować produkcję treści edukacyjnych. Wykorzystując narzędzie avatarów HeyGen, zespół nagrywa w studiu swoich pracowników technicznych, rejestrując wystąpienia na temat konkretnych zastosowań produktów, takich jak leczenie schorzeń związanych ze stresem u cieląt. Te fragmenty wideo są następnie przekształcane w avatary i tłumaczone na różne języki dzięki możliwościom tłumaczeniowym HeyGen.
„Dzięki wykorzystaniu awatarów wyeliminowaliśmy potrzebę realizacji nagrań z udziałem aktorów, co nie tylko oszczędza czas, ale także zdejmuje presję z naszego personelu, który nie czuje się swobodnie przed kamerą” – wyjaśnia John. „Teraz wystarczy, że dostarczą nam scenariusz, a my zajmujemy się całą resztą w tle.”
Po przetłumaczeniu zespół TechMix współpracuje z międzynarodowymi partnerami, aby dopracować treści pod kątem konkretnych lokalizacji, tak by przekład brzmiał naturalnie dla docelowych odbiorców. Dzięki platformie HeyGen, TechMix dostarcza swoim partnerom dopasowane materiały wideo o charakterze edukacyjnym, oszczędzając znaczną ilość czasu i zasobów, jednocześnie utrzymując wysokie standardy jakości.
„HeyGen pozwolił nam stworzyć repozytorium materiałów wideo o charakterze edukacyjnym, do których nasi partnerzy mogą w każdej chwili łatwo uzyskać dostęp. Daje im to pewność siebie i wiedzę potrzebną do sprzedaży naszych produktów w ich ojczystym języku” – powiedział John.
Rewolucjonizowanie międzynarodowej komunikacji partnerskiej TechMix
Wykorzystanie HeyGen przez TechMix usprawniło wewnętrzne procesy i pomogło wzmocnić relacje z międzynarodowymi partnerami dystrybucyjnymi, czyniąc materiały edukacyjne bardziej dostępne, zrozumiałe i angażujące. W rezultacie dystrybutorzy czują się pewniej w zakresie promowania i stosowania produktów TechMix, co przekłada się na wyższą sprzedaż i silniejsze partnerstwa.
Planując rozszerzenie wykorzystania HeyGen na rynku amerykańskim oraz poprawę doświadczeń edukacyjnych pracowników ferm bydła i trzody chlewnej, TechMix tworzy fundamenty pod przyszłość, w której ich międzynarodowe i krajowe zespoły są wspierane przez najnowocześniejsze narzędzia AI.
Kluczowe funkcje:
- Interaktywna nauka: awatary HeyGen umożliwiają dynamiczne i angażujące szkolenia dla globalnych dystrybutorów, dzięki czemu nie są oni jedynie biernymi odbiorcami informacji, lecz aktywnymi uczestnikami procesu nauki.
- Skalowalna lokalizacja: Dzięki wielojęzycznym możliwościom HeyGen, TechMix może bez wysiłku skalować swoje materiały szkoleniowe, aby wspierać zróżnicowane rynki na całym świecie.
- Możliwość dostosowania: TechMix w pełni wykorzystuje konfigurowalne awatary i przepływy pracy wideo HeyGen, co pozwala tworzyć materiały szkoleniowe dopasowane do konkretnych potrzeb każdej grupy docelowej.
Dzięki HeyGen firma TechMix jest gotowa zrewolucjonizować sposób, w jaki produkty z zakresu zdrowia zwierząt są promowane i stosowane na całym świecie. Wykorzystując narzędzia komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji, TechMix nie tylko poprawia doświadczenia edukacyjne swoich partnerów dystrybucyjnych, ale także buduje silniejsze i bardziej efektywne kanały komunikacji, które napędzają sukces na różnych rynkach.