TechMix jest globalnym liderem w dziedzinie żywienia zdrowotnego zwierząt, oferującym produkty zaprojektowane tak, aby wspierać zwierzęta w okresach stresu, takich jak poród, odstawianie od matki, transport czy stres związany z warunkami pogodowymi. Ich oferta obejmuje produkty dla bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz zwierząt towarzyszących, takich jak psy i konie. Tworząc materiały edukacyjne, które pomagają rolnikom i partnerom dystrybucyjnym zrozumieć korzyści i zastosowania swoich produktów, TechMix dąży do poprawy zdrowia i zrównoważonego rozwoju pogłowia zwierząt na całym świecie.

Aby zniwelować barierę językową i edukacyjną między TechMix a jego międzynarodowymi partnerami dystrybucyjnymi, TechMix zwrócił się do HeyGen o dostarczenie zlokalizowanych, angażujących treści wideo, które wspierają ciągłe szkolenia dotyczące ich produktów.

Tworzenie spójnego, wielojęzycznego systemu

Wcześniej TechMix mierzył się z wyzwaniami związanymi z edukowaniem swoich międzynarodowych partnerów, zwłaszcza w obliczu barier językowych i braku dynamicznych narzędzi edukacyjnych. Tradycyjne podejście opierało się na dokumentach tekstowych i przekazie ustnym, które często nie zapewniały jasnych, wizualnych wskazówek dotyczących korzystania z produktu. TechMix potrzebował sposobu, aby zagwarantować partnerom w różnych krajach dostęp do wysokiej jakości, zlokalizowanych materiałów szkoleniowych.

„Chcieliśmy czegoś, co zaangażuje naszych międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych, wyeliminuje bariery językowe i zapewni im dostęp do wiedzy o produktach w atrakcyjnej i profesjonalnej formie” – powiedział John Sucansky, koordynator ds. marketingu w TechMix.

Korzystając z HeyGen, TechMix zaczął przekształcać swoje dotychczasowe filmy produktowe i edukacyjne w dynamiczne, zlokalizowane treści, wykorzystując awatary i tłumaczenia. Te materiały wideo, dostarczane w ojczystym języku partnerów, zapewniają pełną jasność przekazu i ułatwiają zrozumienie.

TechMix dostrzegł także, jak ważne jest, aby materiały edukacyjne były bardziej angażujące. W ich branży samo przekazywanie obszernych, tekstowych szkoleń nie wystarcza. Musieli mieć pewność, że partnerzy dystrybucyjni rozumieją produkty oraz czują się zmotywowani i przygotowani do edukowania swoich zespołów.

„Wiedzieliśmy, że samo udostępnianie treści pisemnych nie będzie skuteczne w utrzymaniu zaangażowania naszych partnerów” – powiedział John. „Korzystając z awatarów HeyGen, mogliśmy tworzyć treści, które są jednocześnie informacyjne, zabawne i interaktywne. To sprawia, że nauka staje się znacznie bardziej dynamicznym doświadczeniem.”

Konfigurowalne awatary i proces tworzenia wideo