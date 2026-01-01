Curt Landry Ministries to humanitarna organizacja non-profit poświęcona działalności pomocowej i budowaniu wspólnoty. Zapewnia przyjazną przestrzeń – zarówno wirtualną, jak i stacjonarną – w której ludzie mogą poznawać biblijne nauczanie, jednocześnie pogłębiając swoje zrozumienie i docenienie żydowskiego dziedzictwa oraz jego kluczowego związku z chrześcijaństwem.

Darrell Puckett, dyrektor ds. mediów kreatywnych w Curt Landry Ministries, nadzoruje wszystkie kreatywne aspekty organizacji, łącząc innowacyjność z podejściem nastawionym na cele biznesowe. Puckett stawia na pierwszym miejscu dane, analitykę i organiczny zasięg, aby szerzej głosić ewangelię posługi i zwiększać jej wpływ.

Jego zespół, kierowany pasją do szerzenia proroczego i duchowego przesłania Curta Landry’ego wśród globalnej publiczności, badał różne możliwości szybkiego skalowania treści w wielu językach. Po przetestowaniu kilku konkurencyjnych rozwiązań Darrell i jego zespół zaczęli korzystać z HeyGen, aby zwiększyć zasięg, rozwijać wielojęzyczne treści i przekształcić swoje możliwości globalnego dotarcia.

Docieranie do różnych narodów w ich ojczystych językach

Darrell chciał wynieść głoszone słowo na wyższy poziom, docierając do zróżnicowanych odbiorców na całym świecie w sposób bliski i autentyczny. Curt Landry Ministries prowadzi inicjatywę pod nazwą „Reaching the Nations”, której celem jest dotarcie do ludzi w ich ojczystym języku z duchowymi treściami Rabina Curta.



Po dwóch i pół roku pracy w służbie jednym z głównych celów Darrella jest udostępnienie duchowych nauk Rabina Curta w wielu językach za pośrednictwem ich kanału YouTube. Tradycyjne procesy tłumaczenia i dubbingu były kosztowne, czasochłonne i często niespójne. Ich kluczowymi wymaganiami były realistyczne barwy głosu, dokładna synchronizacja ruchu ust oraz zachowanie emocjonalnej kadencji — wszystkie te elementy są niezwykle istotne w treściach duchowych.



„Słowo mówione w twoim własnym języku ma niesamowitą moc. Chcieliśmy mieć pewność, że przesłanie Rabina Curta Landry’ego będzie brzmiało autentycznie, ale robienie tego ręcznie nie było skalowalne” – powiedział Darrell. „Sztuczna inteligencja musiała być niemal doskonała. Kiedy ludzie oglądają treści religijne, głęboko łączą się z osobowością i emocjami mówcy.”



Zachowanie emocjonalnej głębi dzięki AI



Platforma wideo AI HeyGen szybko okazała się najpewniejszym narzędziem spełniającym ich potrzeby. Potrafi zachować emocjonalną głębię, ton i rytm wypowiedzi oryginalnych mówców, zapewniając jednocześnie realistyczną synchronizację ruchu ust w tłumaczonych językach.



Zespół rozpoczął od tłumaczenia treści na język hiszpański, uruchamiając kanał YouTube „Curt Landry en Español” jako projekt pilotażowy. Workflow obejmuje dzielenie długich materiałów, takich jak nabożeństwa szabatowe i podcasty, na krótsze, łatwiejsze do przyswojenia segmenty wideo. Zespół przesyła czyste nagrania wideo do HeyGen w celu tłumaczenia i przetwarzania, następnie dwujęzyczny członek zespołu sprawdza rezultat pod kątem dokładności i zgodności kulturowej, a gotowe treści są dystrybuowane przez YouTube, platformy społecznościowe oraz aplikację One New Man Network należącą do Curt Landry Ministries.



Średnio zespół tłumaczy cztery nabożeństwa szabatowe miesięcznie, co łącznie daje około 4,5 godziny materiału. Dodatkowo przygotowują cztery główne odcinki podcastu miesięcznie, każdy trwający około 40 minut, oraz tworzą jedno krótkie wideo dziennie, co daje w przybliżeniu 30 shortów miesięcznie.



Wykorzystując najnowocześniejszą technologię tłumaczenia wideo HeyGen, misja pokonała bariery językowe, czasowe i związane z zasobami, aby przekazywać swoje przesłanie w autentyczny i efektywny sposób globalnej publiczności. „To umożliwia nam docieranie do ludzi w ich własnych językach, z naszym małym zespołem, na skalę, która wcześniej nie była możliwa” – powiedział Darrell.



Pięciokrotny wzrost liczby odbiorców i globalna skalowalność

Wyniki pilotażowego projektu w języku hiszpańskim były zarówno szybkie, jak i niezwykłe. W ciągu pierwszego roku kanał Curt Landry en Español na YouTube urósł od zera do ponad 5700 subskrybentów — znacznie przekraczając początkowy cel zespołu wynoszący 1000.

„Technologia była tak precyzyjna, że natychmiast zauważyliśmy efekty. Brzmiało to autentycznie i odbiorcy świetnie na to zareagowali” – powiedział Darrell.

Sukces hiszpańskiego kanału potwierdził skuteczność strategii dotyczącej kolejnych wersji językowych. Curt Landry Ministries planuje uruchomienie kanału w języku mandaryńskim, a następnie przygotowanie tłumaczeń na język hebrajski i arabski. Do końca 2025 roku celem jest osiągnięcie 25 000 subskrybentów Curt Landry en Español oraz zintegrowanie treści ze stroną internetową i aplikacją mobilną organizacji, aby zapewnić bardziej kompleksowe doświadczenie hiszpańskojęzycznej publiczności.

„Jeśli zamknę oczy, potrzebuję, żeby brzmiało to jak najbliżej oryginalnego głosu i tonacji, tylko w innym języku” – powiedział Darrell. „HeyGen dokładnie to zapewnia, dlatego można to skalować. Teraz to od mojego zespołu zależy, by opracować strategię wokół tego i dalej ją rozwijać.”