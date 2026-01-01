Colenso BBDO, nowozelandzka agencja reklamowa, ma na swoim koncie historię przyciągania uwagi całego świata z krańca globu dzięki kampaniom przesuwającym granice możliwości. Opanowali sztukę tworzenia kampanii łączących psotę z pomysłowością, a ostatnio także technologię AI z HeyGen.
Dla swojego klienta, Skinny Mobile – uwielbianego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Nowej Zelandii – agencja Colenso uruchomiła kampanię marketingową The Unlimited Spokesperson, która nie tylko rozpoczęła rozmowy, ale także uhonorowała jej najbardziej entuzjastycznych klientów. Dzięki The Unlimited Spokesperson Colenso postanowiło odnaleźć najszczęśliwszego klienta Skinny, stworzyć jego cyfrowego klona i przekształcić go w ambasadora marki w zamian za dożywotnie darmowe rozmowy i SMS-y.
Poszukiwania doprowadziły ich do Liz, zagorzałej klientki Skinny, która mieszkała na uboczu w Kerikeri i wcześniej pracowała jako inżynierka telekomunikacyjna. Była idealną osobą do tej kampanii.
Poszukiwanie odpowiedniej platformy AI
Dla Colenso znalezienie idealnej technologii nie było tak proste, jak znalezienie idealnego rzecznika. Pod eksperckim kierownictwem Creature Post zespół przetestował szereg narzędzi AI, włączając HeyGen jako kluczowy element zwycięskiej formuły napędzającej kampanię.
„HeyGen jest nieocenioną częścią naszego zestawu narzędzi w ożywianiu kampanii. Sprawdza się znakomicie w social mediach, a my szeroko włączyliśmy go w nasz proces produkcji spotów telewizyjnych (TVC)” – powiedziała Anna Flaws, Lead Integrated Producer w Colenso.
Dla Colenso już sama możliwość przetestowania licencji korporacyjnej przed podjęciem zobowiązania była przełomem. Jak mówi Anna: „Nasz opiekun klienta, Cathal, był w stanie zorganizować dla nas wersję próbną, co wszystko bardzo ułatwiło. Na podstawie testów mieliśmy pewność, że HeyGen Enterprise spełni nasze potrzeby, zanim dokonaliśmy dużego zakupu.”
Dodatkowo, łatwość i prostota platformy przesądziły o decyzji. „Udało nam się odpowiednio dopracować grading i oświetlenie, aby zintegrować HeyGen tak, by wyglądał jednocześnie filmowo i naturalnie. Wszyscy są naprawdę pod wrażeniem efektów” – mówi Hadleigh Sinclair, dyrektor kreatywny w Colenso.
Po znalezieniu właściwej mieszanki technologii wykorzystali studyjnego awatara HeyGen oraz technologię natychmiastowych awatarów, aby stworzyć wysoce elastycznego i łatwego w użyciu cyfrowego klona Liz — nową twarz Skinny Mobile. Oprócz HeyGen stworzyli potężny zestaw narzędzi, wykorzystując Flux do szalonych teł, Topaz do poprawy rozdzielczości, Runway oraz całą masę innych narzędzi zebranych w wygodnym interfejsie Comfy UI, aby połączyć wszystkie elementy w całość. Dzięki temu mogli przekształcać Liz w dowolną postać, jaką tylko sobie wymarzyli — wikinga, trenera piłkarskiego, astronautkę, prezenterkę wiadomości, cokolwiek. Skinny było zachwycone, odbiorcy to kupili, a wskazówka Liz, by „zrobić to jeszcze dziwniej”, sprawiła, że Colenso nieustannie przesuwało granice kreatywności.
Tworzenie podręcznika skutecznych kampanii z wykorzystaniem AI
Colenso znalazło się w nietypowej sytuacji, mając technologię, która działała aż za dobrze. Hadleigh opowiada: „Bardzo trudno odróżnić wersję Liz stworzoną przez AI od prawdziwej Liz, chyba że dokładnie wiesz, czego szukasz. Ostatecznie przepuściliśmy materiały z HeyGen ponownie przez Runway, żeby nadać im taki ogólny, rozpoznawalny estetycznie wygląd AI i bardziej otwarcie zakomunikować nasze wykorzystanie sztucznej inteligencji.”
Rezultat zrobił równie duże wrażenie na Skinny i na Liz. Zespół Skinny nie tylko zaakceptował kampanię — oni ją wręcz wywindowali, natychmiast dostrzegając jej przełomowy potencjał dla marki i unikalny sposób wykorzystania AI. Liz obserwowała, jak jej cyfrowe alter ego ewoluuje w coś wykraczającego poza jej wyobraźnię, przechodząc od ambasadorki Skinny do osoby napędzającej szeroką dyskusję kulturową.
Częścią tego, co wyróżniało tę kampanię, była zdolność HeyGen do rozwiązania uporczywego wyzwania związanego z wykorzystaniem AI: zachowania spójności postaci. Podczas gdy wcześniejsze platformy tworzyły awatary, które wyglądały nieco inaczej z ujęcia na ujęcie, HeyGen pomógł Colenso uzyskać w pełni spójną obecność bohaterki, zachowując istotę Liz niezależnie od tego, czy pojawiała się jako profesjonalna prezenterka wiadomości, czy jako astronautka.
Dla Colenso kampania nie polegała tylko na używaniu AI dla samej idei korzystania z AI — chodziło o przesuwanie granic kreatywności, oswajanie tego, co dziwne, a nawet o rozpoczęcie pisania podręcznika tego, jak AI będzie wykorzystywana w Nowej Zelandii. Kampania była tak skuteczna głównie dlatego, że celebrowała AI, zapraszając odbiorców do rozmowy o kreatywnych możliwościach zamiast próbować ją ukrywać. Być może jednak największym wskaźnikiem sukcesu kampanii jest otwartość odbiorców na AI — oczywiście wtedy, gdy jest wykorzystywana we właściwy sposób — podczas gdy Colenso nadal tworzy śmiałe, kreatywnie angażujące i ambitne pomysły dla swoich klientów.