Colenso BBDO, nowozelandzka agencja reklamowa, ma na swoim koncie historię przyciągania uwagi całego świata z krańca globu dzięki kampaniom przesuwającym granice możliwości. Opanowali sztukę tworzenia kampanii łączących psotę z pomysłowością, a ostatnio także technologię AI z HeyGen.

Dla swojego klienta, Skinny Mobile – uwielbianego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Nowej Zelandii – agencja Colenso uruchomiła kampanię marketingową The Unlimited Spokesperson, która nie tylko rozpoczęła rozmowy, ale także uhonorowała jej najbardziej entuzjastycznych klientów. Dzięki The Unlimited Spokesperson Colenso postanowiło odnaleźć najszczęśliwszego klienta Skinny, stworzyć jego cyfrowego klona i przekształcić go w ambasadora marki w zamian za dożywotnie darmowe rozmowy i SMS-y.

Poszukiwania doprowadziły ich do Liz, zagorzałej klientki Skinny, która mieszkała na uboczu w Kerikeri i wcześniej pracowała jako inżynierka telekomunikacyjna. Była idealną osobą do tej kampanii.

Poszukiwanie odpowiedniej platformy AI

Dla Colenso znalezienie idealnej technologii nie było tak proste, jak znalezienie idealnego rzecznika. Pod eksperckim kierownictwem Creature Post zespół przetestował szereg narzędzi AI, włączając HeyGen jako kluczowy element zwycięskiej formuły napędzającej kampanię.

„HeyGen jest nieocenioną częścią naszego zestawu narzędzi w ożywianiu kampanii. Sprawdza się znakomicie w social mediach, a my szeroko włączyliśmy go w nasz proces produkcji spotów telewizyjnych (TVC)” – powiedziała Anna Flaws, Lead Integrated Producer w Colenso.