Zaproś członków do swojego workspace’u (dla użytkowników Teams/Pro)

Omówmy, jak zaprosić członków zespołu do Twojego workspace’u, abyście mogli współpracować i od razu zacząć tworzyć.

Na pulpicie kliknij swoje konto, a następnie wybierz zarządzanie workspace’ami. W widoku zarządzania workspace’em zobaczysz:

Lista użytkowników, których już zaprosiłeś

Przypisane im role

Ich aktualny status zaproszenia

Ta sekcja może również sugerować współpracowników, którzy zarejestrowali się w HeyGen, używając firmowej domeny e-mail.

Możesz zapraszać nowych członków w następujący sposób:

Wpisanie ich adresu e‑mail lub

Skopiowanie i udostępnienie linku z zaproszeniem

Po wysłaniu zaproszenia adres e‑mail użytkownika pojawi się na liście ze statusem „Zaproszenie wysłane”.

Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest skonfigurowana tak, aby wymagać zatwierdzenia dołączenia, w tym widoku zobaczysz również prośby o dołączenie.

Śledź status zaproszeń i próśb

Gdy użytkownik zaloguje się do HeyGen, zaakceptuje zaproszenie i dołączy do przestrzeni roboczej, jego status zmieni się na Active.

Jeśli zatwierdzisz prośbę o dołączenie, użytkownik natychmiast stanie się aktywnym członkiem przestrzeni roboczej. Jego nazwa pojawi się na liście aktywnych członków i zostanie wykorzystane jedno miejsce.

Poznaj role w przestrzeni roboczej

Przestrzenie robocze HeyGen obsługują kilka ról, z których każda ma inne uprawnienia.

Super Admin

Super Admini zazwyczaj zarządzają planem HeyGen i przestrzeniami roboczymi. Mają pełny dostęp, w tym do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, dokonywania zakupów lub aktualizacji oraz tworzenia, edytowania i recenzowania treści.

Deweloper

Deweloperzy mogą tworzyć treści i korzystać z HeyGen API. Przydziel tę rolę członkom zespołu, którzy potrzebują zaawansowanych integracji, takich jak połączenie z systemem CRM lub systemem e‑mail.

Twórca

Twórcy to użytkownicy, którzy regularnie tworzą treści. Mogą tworzyć awatary, filmy i głosy, ale nie mogą zarządzać uprawnieniami, zakupami ani dostępem do API.

Widz

Widzowie to zazwyczaj recenzenci lub osoby zatwierdzające. Mogą przeglądać treści, ale nie mogą wprowadzać zmian.

Zatwierdzaj lub odrzucaj prośby o dołączenie

Jeśli w Twoim workspace użytkownicy muszą poprosić o dostęp, możesz przeglądać prośby w dwóch miejscach:

Panel powiadomień

Karta Członkowie i Przestrzenie robocze

Z dowolnego z tych miejsc możesz zaakceptować lub odrzucić oczekujące prośby. Po zatwierdzeniu użytkownik staje się aktywnym członkiem i zajmuje jedno miejsce.

Udostępniaj treści w obrębie przestrzeni roboczej

Oprócz ról możesz kontrolować dostęp do poszczególnych projektów, filmów lub folderów.

Aby udostępnić treści:

Wybierz menu z trzema kropkami przy szkicu, filmie lub folderze

Wybierz Udostępnij

Stamtąd możesz:

Udostępnij wybranym użytkownikom

Przydziel uprawnienia tylko do wyświetlania lub edycji

Ustaw ogólny dostęp wyłącznie dla siebie, wybranych użytkowników lub wszystkich z dostępem do przestrzeni roboczej

Użytkownicy z rolą Widz zawsze będą mieli wyłącznie dostęp do podglądu.

Udostępniaj i publikuj filmy

Po wygenerowaniu wideo otworzy się ono na stronie udostępniania, gdzie możesz:

Zabezpiecz wideo hasłem

Skonfiguruj ogólne uprawnienia dostępu

Dodaj lub edytuj napisy

Możesz także użyć karty Udostępnij, aby opublikować wideo w internecie, umożliwiając każdemu obejrzenie wersji tylko do podglądu bez logowania.

Po wykonaniu tych kroków jesteś gotowy do współpracy ze swoim zespołem w HeyGen, zapraszając członków, przypisując role i bezpiecznie udostępniając treści.