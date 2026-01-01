Pierwsze kroki

Dokończmy konfigurację Twojego konta za pomocą listy kontrolnej Getting Started. Getting Started to wbudowana lista zadań w panelu HeyGen. Zobaczysz ją na pulpicie po pierwszym zalogowaniu się na swoje konto. Została zaprojektowana tak, aby przeprowadzić nowych administratorów przez kluczowe pierwsze kroki, potrzebne do aktywacji przestrzeni roboczej HeyGen i przygotowania zespołu do współpracy.

Otwórz panel Pierwsze kroki

Zaloguj się na swoje konto HeyGen i otwórz pulpit nawigacyjny.

Panel Pierwsze kroki pojawi się, gdy zalogujesz się po raz pierwszy jako nowy administrator. Ta lista kontrolna jest wbudowana bezpośrednio w pulpit nawigacyjny HeyGen i pomaga Ci aktywować przestrzeń roboczą oraz przygotować zespół do współpracy.

Na pulpicie wybierz opcję Rozpocznij, aby uruchomić proces wdrożenia.

Poznaj etapy wdrożenia

Lista kontrolna „Pierwsze kroki” obejmuje trzy kluczowe etapy:

Skonfiguruj swoje środowisko pracy

Zaproś członków

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń

Każdy krok jest automatycznie odhaczany, gdy wykonujesz wymagane zadania. Możesz w każdej chwili wrócić do listy kontrolnej i nie musisz kończyć wszystkiego podczas jednej sesji.

Skonfiguruj swoje środowisko pracy

Ten krok koncentruje się na personalizacji środowiska HeyGen.

Dodasz dane swojej marki, prześlesz kluczowe zasoby i dostosujesz ustawienia środowiska pracy, aby wszystko było spójne z tożsamością Twojego zespołu i gotowe do użycia.

Zaproś członków zespołu

Użyj tego kroku, aby zaprosić swoich współpracowników do HeyGen.

Możesz zapraszać członków do swojego workspace’u i przypisywać im odpowiednie role oraz uprawnienia, aby każdy miał dostęp potrzebny do efektywnej współpracy.

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń

Ten krok zapewnia ochronę Twojego środowiska pracy.

Skonfigurujesz funkcje bezpieczeństwa, takie jak logowanie jednokrotne (SSO) z wykorzystaniem dostawców takich jak Okta lub Azure, oraz ustawisz kontrolę dostępu, aby zabezpieczyć swoje konto.

Po ukończeniu każdego kroku jest on oznaczany w panelu Pierwsze kroki. Gdy wszystkie są zakończone, Twoje środowisko pracy staje się w pełni spersonalizowanym, bezpiecznym i współdzielonym centrum dla Twojego zespołu.