Lista kontrolna konfiguracji dla użytkownika ogólnego
Skonfiguruj swoje środowisko pracy (dla użytkowników Teams/Pro)

Witamy w HeyGen Academy.
Pierwszym krokiem, aby zacząć, jest skonfigurowanie swojego workspace. Ten proces pozwala utworzyć i dostosować workspace tak, aby był gotowy do efektywnej współpracy Twojego zespołu.

Przejdź do ustawień swojego workspace’u
Na stronie głównej HeyGen kliknij strzałkę obok swojego imienia w lewym dolnym rogu.

W sekcji Personal zobaczysz swoje indywidualne konto.
W sekcji Workspace zobaczysz wszystkie przestrzenie robocze HeyGen, do których dołączyłeś lub na które otrzymałeś zaproszenie.

Gdy po raz pierwszy tworzysz swoje konto osobiste, zazwyczaj korzystasz z bezpłatnego planu. Po dołączeniu do firmowego workspace’u zyskasz dostęp do wszystkich funkcji i ustawień bezpieczeństwa dla klientów korporacyjnych.

Będziesz wiedzieć, że przeglądasz przestrzeń roboczą dla przedsiębiorstw, gdy zobaczysz Enterprise w lewym dolnym rogu.

Utwórz i skonfiguruj nową przestrzeń roboczą
Aby utworzyć nową przestrzeń roboczą, otwórz menu w lewym dolnym rogu i przejdź do Ustawień.

W ustawieniach swojego workspace możesz:

  • Wprowadź nazwę swojego obszaru roboczego
  • Prześlij logo
  • Dodaj krótki opis
  • Skonfiguruj, kto może dołączyć do przestrzeni roboczej
  • Kontroluj, kto może zapraszać nowych członków

Możesz także włączyć funkcję znakowania wodnego wspomaganą przez AI, aby automatycznie dodawać znak wodny do wszystkich filmów tworzonych w tym obszarze roboczym.

Wybierz, kto może dołączyć do Twojego obszaru roboczego
Masz trzy opcje kontrolowania dostępu do swojego obszaru roboczego:

  • Każda osoba z adresem e‑mail w domenie Twojej firmy może dołączyć automatycznieTa opcja jest idealna dla dużych zespołów lub planów z nielimitowaną liczbą miejsc. Każdy, kto korzysta z firmowego adresu e‑mail w Twojej domenie, może się zarejestrować, ominąć paywall, ukończyć onboarding i dołączyć do przestrzeni roboczej automatycznie, bez konieczności zatwierdzania.
  • Każda osoba z adresem e‑mail w Twojej firmowej domenie musi poprosić o dołączenie
    Ta opcja jest zalecana, jeśli masz ograniczoną liczbę miejsc lub chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kto dołącza. Użytkownicy z Twoją domeną mogą poprosić o dostęp, który możesz zaakceptować lub odrzucić.
  • Tylko ręcznie zaproszeni członkowie mogą dołączyć
    Ta opcja zapewnia najwyższy poziom kontroli i prywatności. Obszar roboczy jest widoczny wyłącznie dla użytkowników, których zaprosisz bezpośrednio.

Po wykonaniu tych kroków Twoje środowisko pracy będzie w pełni skonfigurowane.
Nazwano już Twoje środowisko, dodano logo i dostosowano ustawienia tak, aby odzwierciedlały charakter Twojej marki.

Twoje środowisko pracy jest teraz gotowe i możesz zacząć zapraszać członków zespołu, gdy tylko będziesz gotowy do współpracy.

