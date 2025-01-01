Zet uw visie om in video met boeiende, professionele bedrijfspresentaties. Met HeyGen kunt u studio-kwaliteit presentaties produceren met uw uitvoerend team zonder ooit voor een camera te hoeven staan. Geen planningproblemen. Geen productievertragingen. Geen heropnames. U kunt zelfs tot op het laatste moment wijzigingen aanbrengen.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Ja. HeyGen stelt je in staat om aangepaste avatars van je team te creëren, inclusief leidinggevenden. Met slechts een korte video en een stemfragment kunnen we levensechte digitale presentatoren genereren die inhoud kunnen leveren met de stem en autoriteit van jouw merk.
AI Studio, de scriptgebaseerde editor van HeyGen, stelt je in staat om de video op elk moment te herzien. Bewerk simpelweg het script, en de video zal opnieuw gegenereerd worden met de wijzigingen—geen noodzaak om opnieuw te filmen of te bewerken.
HeyGen ondersteunt meer dan 170 talen en dialecten met natuurlijk klinkende voice-overs en automatische ondertiteling. Je kunt gelokaliseerde versies van je presentatie voor elke markt genereren zonder opnieuw op te nemen.
HeyGen-geproduceerde keynotevideo's zijn geweldig voor on-demand distributie (e-mail, sociale media, landingspagina's) en als vooraf opgenomen sessies voor live-evenementen of interne townhall-bijeenkomsten.
Met Brand Kit kunt u alles aanpassen - van avatar kleding en achtergronden tot lettertypen en kleuren. Upload uw eigen visuals of gebruik gebrandmerkte sjablonen om consistent te blijven over teams en campagnes heen.
Absoluut. HeyGen ondersteunt teamgebaseerde bewerkings- en reviewprocessen zodat marketeers, leidinggevenden en ontwerpers kunnen samenwerken op één plek zonder heen en weer te hoeven communiceren.
Ja. U kunt dia's, video's, grafieken en andere media rechtstreeks in uw video uploaden. HeyGen stelt u in staat om visuals te synchroniseren met uw script voor een gepolijste, presentatie-achtige stroom.
AI keynote-video's kunnen worden ingesloten op landingspagina's, gedeeld via e-mailcampagnes, gepubliceerd op sociale kanalen of gebruikt in webinars. Veel marketingteams hergebruiken ze ook voor partnerbekrachtiging of interne briefings.
Beginnen is eenvoudig. U kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode om te zien hoe het werkt. Vanaf daar kunt u een avatar kiezen, uw script uploaden en binnen enkele minuten beginnen met het maken van uw video. Ons onboardingteam staat klaar om u te begeleiden bij de beste praktijken voor uitvoerende video's, lokalisatie en branding.
