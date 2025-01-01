Compliance training is essentieel voor bedrijven om aan regelgeving te voldoen en ethische normen te handhaven. Of het nu gaat om het opleiden van werknemers over branche-specifieke beleidslijnen, veiligheidsrichtlijnen op de werkplek, of protocollen tegen intimidatie, HeyGen stelt freelancers, HR-teams en compliance officers in staat om snel compliance trainingsvideo's te maken zonder dat er dure productieteams nodig zijn.