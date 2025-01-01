Eigendom en gebruik

De HeyGen-merkassets zijn waardevolle intellectuele eigendom die exclusief eigendom zijn van HeyGen. Door gebruik te maken van of te verwijzen naar een HeyGen-merkasset, ga je akkoord met het volgende:



Volg deze richtlijnen en de HeyGen-servicevoorwaarden.

Erken dat HeyGen de enige eigenaar is van alle merkmiddelen.

Vermijd het aanvechten of schenden van de rechten van HeyGen.

Zorg ervoor dat alle goodwill die wordt opgebouwd door het gebruik van HeyGen-merkmiddelen ten goede komt aan HeyGen.



HeyGen behoudt zich het recht voor om je gebruik van zijn merkmiddelen op elk moment te beoordelen en kan naar eigen goeddunken verleende toestemmingen intrekken of aanpassen.

Als je een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met HeyGen hebt — zoals een partnerschaps- of affiliateovereenkomst — dan hebben de voorwaarden daarvan voorrang op deze richtlijnen in het geval van een conflict.