HeyGen Merkrichtlijnen
Deze pagina beschrijft hoe je de merkassets, handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde materialen van HeyGen op de juiste manier gebruikt. Ze is bedoeld voor partners, media en iedereen die content maakt waarin HeyGen voorkomt of wordt genoemd. Door deze richtlijnen te volgen, zorgen we ervoor dat ons merk in alle materialen van derden nauwkeurig en consistent wordt weergegeven.
HeyGen volledig logo
De volledige HeyGen-logo lockup is de primaire versie en moet in de meeste situaties worden gebruikt. Gebruik de verticale lockup alleen wanneer de ruimte beperkt is of wanneer de lay-out een compacter formaat vereist—zoals bij smalle plaatsingen, socialmediaberichten of digitale displays—waarbij het volledige logo nog steeds duidelijk zichtbaar moet zijn.
HeyGen secundair logo
HeyGen begon met een eenvoudig idee: het maken van video’s moeiteloos maken. Vandaag de dag veranderen we storytelling met AI en stellen we iedereen in staat om zonder beperkingen hoogwaardige video’s te maken.
HeyGen tertiair logo
HeyGen begon met een eenvoudig idee: het maken van video’s moeiteloos maken. Vandaag de dag veranderen we storytelling met AI en stellen we iedereen in staat om zonder beperkingen hoogwaardige video’s te maken.
HeyGen-symbool
HeyGen begon met een eenvoudig idee: het maken van video’s moeiteloos maken. Vandaag de dag veranderen we storytelling met AI en stellen we iedereen in staat om zonder beperkingen hoogwaardige video’s te maken.
Partnerschappen
Wanneer het HeyGen-logo samen met dat van een partner wordt weergegeven, moeten beide visueel in balans zijn en even groot worden getoond. Houd een consistente ruimte tussen de twee aan — ongeveer gelijk aan de breedte van één HeyGen-pictogram. Het HeyGen-logo staat altijd links, met het partner- of sponsorlogo rechts. Beide logo’s moeten horizontaal gecentreerd zijn binnen de lay-out. Gebruik waar mogelijk een gedeelde kleurstijl voor beide logo’s om visuele harmonie te creëren. Als het logo van een partner in de oorspronkelijke kleuren moet blijven, gebruik dan het witte HeyGen-logo op een achtergrondkleur uit het palet van de partner om contrast en samenhang te behouden.
HeyGen-richtlijnen voor handelsmerken
Deze Richtlijnen voor Handelsmerken (“Richtlijnen”) zijn bedoeld om partners, licentiehouders, media en andere bevoegde derden (“u”) te helpen de merkassets van HeyGen op de juiste manier te gebruiken — waaronder onze logo’s, handelsmerken, dienstmerken, productnamen en alle andere aanduidingen die de producten of diensten van HeyGen identificeren (“HeyGen-merkassets”).
U mag HeyGen-merkassets alleen gebruiken in overeenstemming met deze Richtlijnen en de HeyGen-huisstijlgids. Elk gebruik buiten deze voorwaarden is niet toegestaan. HeyGen behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen op elk moment bij te werken of te wijzigen.
Eigendom en gebruik
De HeyGen-merkassets zijn waardevolle intellectuele eigendom die exclusief eigendom zijn van HeyGen. Door gebruik te maken van of te verwijzen naar een HeyGen-merkasset, ga je akkoord met het volgende:
- Volg deze richtlijnen en de HeyGen-servicevoorwaarden.
- Erken dat HeyGen de enige eigenaar is van alle merkmiddelen.
- Vermijd het aanvechten of schenden van de rechten van HeyGen.
- Zorg ervoor dat alle goodwill die wordt opgebouwd door het gebruik van HeyGen-merkmiddelen ten goede komt aan HeyGen.
HeyGen behoudt zich het recht voor om je gebruik van zijn merkmiddelen op elk moment te beoordelen en kan naar eigen goeddunken verleende toestemmingen intrekken of aanpassen.
Als je een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met HeyGen hebt — zoals een partnerschaps- of affiliateovereenkomst — dan hebben de voorwaarden daarvan voorrang op deze richtlijnen in het geval van een conflict.
HeyGen-merkassets omvatten:
- Het HeyGen-woordmerk
- Het HeyGen-logo (horizontale en verticale versies)
- Het HeyGen-pictogram
- HeyGen productnamen, slogans en taglines
Alle handelsmerken, logo’s en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van HeyGen Inc. en kunnen geregistreerd zijn in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden.
Do’s en Don’ts
Do:
- Gebruik uitsluitend de meest actuele, goedgekeurde versies van HeyGen-merkmiddelen zoals opgenomen in de HeyGen-stijlgids.
- Geef het HeyGen-logo weer met de juiste tussenruimte en verhoudingen.
- Geef duidelijk aan wat je relatie met HeyGen is wanneer je naar ons merk verwijst.
Niet:
- Wijzig HeyGen-merkassets op geen enkele manier (bijv. kleuren aanpassen, verhoudingen vervormen, bijsnijden of effecten toevoegen).
- Combineer HeyGen-merkassets met je eigen logo of huisstijl — ze moeten altijd duidelijk gescheiden en onderscheidend van elkaar blijven.
- Gebruik de handelsmerken of logo’s van HeyGen niet als onderdeel van uw eigen naam, product, dienst of domeinnaam.
- Imiteer niet de uitstraling, werking of vormgeving van de website, interface of marketingmaterialen van HeyGen.
- Gebruik geen enkel HeyGen-merkbestand op een manier die suggereert dat er sprake is van sponsoring, goedkeuring of een partnerschap zonder schriftelijke toestemming.
- Gebruik de handelsmerken van HeyGen niet als zelfstandige naamwoorden of werkwoorden. Combineer ze altijd met een algemene beschrijving (bijv. “HeyGen® AI-videoplatform”).
Vragen
Als je niet zeker weet hoe je de merkassets van HeyGen moet gebruiken, of als je goedkeuring nodig hebt voor een specifiek gebruik, neem dan contact op met [email protected].
Begin met het maken van video's met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.