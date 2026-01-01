AI-spraakcorrectie voor vlekkeloze videobeelden
Maak van rommelige geluidsopnames een strakke video zonder zichtbare knipjes. Speech Cleanup verwijdert stopwoorden, pauzes, nieuwe pogingen en achtergrondgeluid uit audio- en videobestanden en plakt daarna de beelden zo aan elkaar dat elke knip onzichtbaar wordt.
Functies van AI-spraakopschoning
Vulwoorden en het verwijderen van "eh" bij uploaden
De tool detecteert en verwijdert "eh", "uh", "weet je" en vergelijkbare stopwoorden direct na het uploaden. Hij werkt voor lange podcasts, korte socialmediavideo’s en talking-head-opnames in alle gangbare bestandsformaten, zodat je verhaal zelfverzekerd en strak klinkt zonder ook maar één zin opnieuw op te nemen.
Onzichtbare visuele overgangen tussen shots
Knipt het audio weg en bouwt de frames rond elke edit opnieuw op. Waar tools die alleen met audio werken storende jump cuts in je video achterlaten, zorgt Speech Cleanup voor vloeiende microbewegingen tussen de cuts, zodat het eindresultaat eruitziet als één strakke, doorlopende opname in plaats van een aan elkaar geplakte mp4.
Ingebouwde ruisonderdrukking voor achtergrondgeluid
Een ingebouwde ruisonderdrukker verwijdert kamergeluid, microfoonbrom en omgevingsruis terwijl hij ook stopwoorden en vulgeluid opruimt. Eén upload, één export, zonder dat je nog een aparte audioverbeteraar, een ondertitelgenerator en een videobewerker hoeft te gebruiken om studiokwaliteit geluid te krijgen.
Valse starts en herstel van nieuwe opnames
Lost dubbele takes, herstartte zinnen en "laat me het nog eens proberen"-momenten in elke clip van je tijdlijn. Markeer de beste versie en de tool voegt die naadloos in je montage, waarbij de mislukte poging wordt weggegooid en het tempo van de hele video natuurlijk blijft.
Langdurige stiltes en dode lucht verwijderen
De tool verkort lange stiltes, ademhaltes en dode momenten in je opname, zonder dat je stem gehaast of robotachtig klinkt. Hij verbetert ook de spraak in de behouden fragmenten, zodat de afgewerkte podcast of video menselijk aanvoelt en niet als machinaal gemonteerd.
Gebruiksscenario's voor spraakopschoning
Podcastvideo-afleveringen voor YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Praatvideo’s voor YouTube-makers
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Online cursussen en trainingstutorials
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Opnames van sales- en productdemo’s
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Social media-shorts, Reels en TikToks
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Opnames van interviews en webinars
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Hoe AI-spraakopschoning werkt
Reinig elke spraakopname in vier stappen, van ruwe audio- of videoupload tot en met de review, tot een publiceerklaar opgeschoond bestand.
Upload audio of video
Upload een audio- of videobestand. Ondersteunt mp4, mov, mp3 en wav, ook voor lange opnames.
Kies opschoonopties
Schakel stopwoorden, lange stiltes, achtergrondgeluid en retakes in of uit voordat je gaat verwerken.
Controleer elke bewerking
Bekijk een voorbeeld van de opgeschoonde montage. Sla een bewerking over of herstel deze. De AI laat elke wijziging zien voordat je deze definitief maakt.
Exporteer het opgeschoonde bestand
Exporteer het afgewerkte mp4- of audiobestand. Download het, deel het, of stuur het door voor vertaling of opschaling.
Veelgestelde vragen (FAQ's)
Wat is AI-spraakopschoning precies en hoe werkt het bij video?
AI-spraakopschoning is geautomatiseerde audiobewerking die stopwoorden, pauzes, valse starts en achtergrondgeluid uit een spraakopname verwijdert. HeyGen analyseert je audio of video, detecteert elk doelonderdeel, verwijdert het en bouwt de visuele overgangen opnieuw op zodat de knip er vloeiend en ononderbroken uitziet.
Zorgt het verwijderen van stopwoorden in mijn video voor zichtbare jump cuts?
Nee. Dit is het belangrijkste verschil tussen Speech Cleanup en tools die alleen het audiospoor opschonen. Wanneer concurrenten een stopwoord uit een video verwijderen, zie je een sprongetje in het beeld. HeyGen reconstrueert de frames tussen de knipmomenten, zodat het pratende hoofd vloeiend blijft, zelfs na tientallen bewerkingen.
Hoe verschilt HeyGen Speech Cleanup van Adobe Enhance Speech of Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech richt zich op spraakverbetering en geluidskwaliteit. Cleanvoice AI is een gratis AI-stemreiniger die stopwoorden uit podcasts verwijdert. HeyGen Speech Cleanup doet beide én verwerkt ook de video, zodat knipjes in talking-head-opnames onzichtbaar blijven op het scherm.
Kan ik elke bewerking bekijken en goedkeuren voordat de video wordt geëxporteerd?
Ja. Speech Cleanup toont elk gedetecteerd stopwoord, elke pauze en elk ruisfragment in een voorbeeldvenster. Sla ze over, herstel ze of accepteer ze één voor één. Er wordt niets verwijderd zonder jouw goedkeuring, waardoor je de te agressieve automatische trims vermijdt waar andere opschoontools om bekendstaan.
Werkt de tool ook met langlopende podcast- en webinaropnames?
Ja. De tool kan goed overweg met lange opnames, waaronder volledige podcastafleveringen, webinars en interviewvideo’s in één enkele upload. Het verwerkt het volledige bestand zonder het op te delen in stukken, zodat je bewerking van begin tot eind op één plek blijft.
Kan het zowel achtergrondgeluid als stopwoorden en pauzes verwijderen?
Ja, in dezelfde bewerking. De tool gebruikt een ingebouwde ruisverwijderaar naast het verwijderen van stopwoorden, het inkorten van lange stiltes en het herstellen van retakes, zodat je je gratis stemopname niet eerst naar een aparte audioverbeteringstool hoeft te uploaden.
Klinkt mijn stem na de opschoning nog steeds natuurlijk en menselijk?
Ja. De tool knipt stiltes en stopwoorden weg zonder je spreektempo te versnellen en gebruikt lichte spraakverbetering om je stem helderder te maken. Als een take echt niet meer te redden is, kun je de zin opnieuw genereren met AI-stemklonen met behulp van je eigen stemclone.
Welke audio- en video-bestandsformaten worden ondersteund voor uploaden en exporteren?
Upload audiobestanden in mp3-, wav- of mov-indeling, plus video in de meest gangbare formaten. Exporteer de opgeschoonde video met het geluid erin verwerkt, of als een los audiobestand als je alleen de opgeschoonde stemtrack nodig hebt voor een podcast of voice-over.
Kan ik de tool gebruiken op een video in een andere taal dan Engels?
Ja. Het detecteert stopwoorden en pauzes in meerdere talen. Na de verwerking kun je het bestand door de AI-videotranslator halen om het in meer dan 175 talen te laten nasynchroniseren met lipsynchronisatie, zodat één opgeschoonde opname een meertalig asset wordt.
Hoe verhoudt dit zich tot andere AI-videobewerkingstools?
Andere AI-videotools reinigen óf alleen het geluid (waardoor jump cuts zichtbaar blijven) óf bouwen de hele scène opnieuw op vanuit tekst. Deze workflow is de enige die je echte opname voor de camera behoudt en die opschoont zoals een menselijke editor dat zou doen, zonder dat je opnieuw hoeft te filmen of een synthetische vervanging hoeft te gebruiken.
Is er een gratis proefperiode of een manier om eerst gratis audio op te schonen?
Ja. HeyGen biedt een gratis abonnement, zodat je eerst een echte opname kunt opschonen zonder dat je een creditcard nodig hebt. Betaalde abonnementen ontgrendelen langere uploads, export in hogere kwaliteit en de volledige AI-videogenerator workflow.
Bespaart AI-spraakoptimalisatie in de praktijk echt tijd voor videomakers?
Ja. Makers zoals Anton Voroniuk besparen wekelijks 15,5 uur en verlagen hun productiekosten met een factor 40 door de AI‑video-editor te combineren met geautomatiseerde opschoning, in plaats van elke take handmatig bij te snijden.
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