Startpagina Academie Avatars Hoe maak je een nieuw avatar met behulp van AI

Hoe maak je een nieuw avatar met behulp van AI

In deze les leer je hoe je een digitale versie van jezelf maakt, of een volledig nieuw AI-personage ontwerpt, met behulp van HeyGen’s AI Avatar Designer.

Met deze workflow kun je in slechts een paar stappen een aangepaste avatar maken, van het bepalen van het uiterlijk tot het kiezen van een stem.

Start de Avatar Designer

Open in het HeyGen-menu Avatars en klik op het pluspictogram (+) aan de rechterkant.

Selecteer in het venster ‘Create Your Avatar’ de optie ‘Start from a Photo’. Je kunt je eigen foto uploaden of kiezen voor ‘Design with AI’ om volledig op basis van een prompt een avatar te laten genereren.

Definieer basisgegevens van het avatar

Voer vervolgens belangrijke gegevens in, zoals de naam, leeftijd, gender en etniciteit van de avatar. Deze informatie helpt de AI om een nauwkeuriger en persoonlijker resultaat te creëren.

Pas het uiterlijk aan met een prompt

Voeg in de sectie Uiterlijk je avatarprompt toe. Beschrijf hoe je wilt dat je avatar eruitziet, inclusief stijl, kenmerken en de algehele uitstraling.

Als je sneller aan de slag wilt, klik dan op Try a Sample om een van HeyGen’s voorbeeldprompts te gebruiken en pas deze aan waar nodig.

Kies oriëntatie, houding en stijl

Kies de oriëntatie, houding en visuele stijl van je avatar. Deze opties bepalen hoe de avatar wordt gepositioneerd en de algehele uitstraling van de uiteindelijke afbeelding.

Als alles er goed uitziet, klik je op Voorbeeld genereren.

Resultaten beoordelen en verfijnen

HeyGen genereert meerdere AI-varianten op basis van jouw input. Blader door de opties en kies de afbeelding die het beste bij jouw visie past.

Als je meer opties wilt verkennen, klik dan op Opnieuw genereren of Prompt bewerken om je beschrijving te verfijnen en nieuwe resultaten te genereren.

Opslaan en een stem toewijzen

Zodra je de perfecte look hebt gevonden, klik je op Opslaan.

Voordat je afrondt, kies je een stem voor je avatar. Je kunt er een selecteren uit je bestaande stem­bibliotheek of HeyGen automatisch een stem voor je laten toewijzen.

Na bevestiging zal HeyGen je avatar genereren en toevoegen aan je Avatarbibliotheek.

Je hebt zojuist een volledig aangepaste AI-avatar ontworpen, gebaseerd op jouw ideeën en verfijnd met de AI van HeyGen.