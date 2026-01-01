In deze les leer je hoe je een product placement-video maakt met Avatar IV of VEO 3.1. Door een productafbeelding, een avatar en een script te combineren, kun je in slechts een paar klikken hoogwaardige, realistische video’s produceren.

Open de Product Placement-app

Ga vanuit je HeyGen-dashboard naar Apps. Selecteer onder Uitgelichte apps de optie Product Placement.

Je kunt je eigen productafbeelding en avatarfoto uploaden, of kiezen uit HeyGen’s voorbeeldbibliotheek met producten en avatars. Voor het beste resultaat gebruik je een klein of handzaam product, zoals een telefoon of fles. Grotere items, zoals bureaus of tafels, kunnen worden verkleind zodat ze natuurlijk in de hand van de avatar passen.

Zodra je je product en avatar hebt geselecteerd, klik je op Gecombineerde afbeeldingen genereren. Dit proces kan tot 60 seconden duren en je kunt het venster gerust sluiten terwijl het wordt uitgevoerd. Je resultaten zijn beschikbaar zodra je terugkeert.

Selecteer een gegenereerde afbeelding

Wanneer de resultaten klaar zijn, bekijk je de vier gegenereerde afbeeldingen en kies je degene die het beste aansluit bij jouw idee. Klik vervolgens op Volgende om door te gaan.

Maak een video met Avatar IV

Als je Avatar IV kiest, begin dan met het toevoegen van je script. Je kunt je eigen script schrijven of op Verrass me klikken om er automatisch een te laten genereren.

Je video kan tot 180 seconden lang zijn, zelfs als je script de tekenlimiet een beetje overschrijdt.

Kies vervolgens een stem die bij je boodschap past. Je kunt je eigen aangepaste stemmen gebruiken, een stem selecteren uit de HeyGen-stembibliotheek of externe tools zoals 11 Labs of LMNT integreren voor extra opties.

Je kunt ook aangepaste bewegingen toevoegen om gebaren of gezichtsuitdrukkingen te definiëren. Beschrijf acties zoals glimlachen, zwaaien of verrast kijken en kies vervolgens uit de gegenereerde suggesties. Gebruik het vernieuwingspictogram om indien nodig nieuwe bewegingsopties te bekijken.

Als alles klaar is, kies je je resolutie, 720p of 1080p, en klik je op Generate Video.

Maak een video met VEO 3.1

Als je voor VEO 3.1 kiest, kun je video's met meerdere scènes maken met maximaal acht scènes, die elk tot acht seconden duren.

Elke scène kan zijn eigen dialoog, gebaren en beschrijving hebben, waardoor je gedetailleerde creatieve controle krijgt. Voeg je scripts toe, beschrijf de acties die je wilt en kies een stem.

Je kunt Generate Voice to Match Video inschakelen voor automatische synchronisatie, of handmatig een stem kiezen uit je eigen stemmen, de HeyGen-stembibliotheek of ondersteunde integraties van derden zoals 11 Labs of LMNT.

Als je klaar bent, klik je op Video genereren. Elke scène verbruikt credits en onderaan zie je een teller die aangeeft hoeveel scènes je kunt genereren op basis van je abonnement.

Je hebt zojuist een volledig gescript en geregisseerd product placement‑filmpje gemaakt, met natuurlijke dialogen, expressieve gebaren en naadloze avatar-animatie.