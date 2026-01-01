Startpagina Academie Lokalisatie Je video vertalen: zo doe je dat

Het bereiken van een wereldwijd publiek vereist niet langer opnieuw filmen of nasynchroniseren. Met HeyGen kun je je video’s direct in het platform vertalen en lokaliseren met ingebouwde AI-tools voor stem, ondertiteling en lip-sync. Of je nu een nieuwe video vanaf nul maakt of bestaande content aanpast, vertalen is ontworpen om snel, flexibel en consistent met je merk te zijn.

Klik in je HeyGen-dashboard op Maken en selecteer vervolgens Video vertalen. Je ziet twee vertaalopties: Hyperrealistische vertaling en Audiodubbing.

Kies Hyperrealistic Translation wanneer het gezicht van de spreker duidelijk zichtbaar is, omdat deze optie geavanceerde lipsynchronisatie biedt. Kies Audio Dubbing wanneer de spreker klein in beeld is, buiten beeld is, of wanneer snelheid de prioriteit heeft, omdat deze optie zich richt op stemvertaling zonder lipsynchronisatie.

Upload je videobestand direct of plak een YouTube- of Google Drive-link. Als je een link gebruikt, zorg er dan voor dat deze openbaar toegankelijk is. Gebruik voor de beste resultaten beeldmateriaal in hoge resolutie met helder geluid.

Kies een vertaalmachine

Zodra je video is geüpload, zie je de opties voor de vertaalmachine: Snel en Kwaliteit.

Quality maakt gebruik van een geavanceerder model om een betere lipsynchronisatie, nauwkeurigere timing en mondbewegingen, helderder geluid en een betere verwerking van uitdagend beeldmateriaal, zoals zijaanzichten of weinig licht, te leveren. Het duurt langer om te verwerken en kost meer credits, maar levert de meest realistische en gepolijste resultaten op.

Snel is ideaal als je een snellere doorlooptijd nodig hebt of geen nauwkeurige lipsynchronisatie vereist.

Selecteer snelle of geavanceerde vertaling

Nadat je je engine hebt gekozen, kies je tussen Snel vertalen en Geavanceerd vertalen.

Quick Translate is de snelste optie. Selecteer de brontaal, kies tot vijf doeltalen en klik op Translate.

Advanced Translate geeft je meer controle. Je kunt talen selecteren of je eigen vertaalbestand uploaden, een merkwoordenlijst toevoegen om de terminologie consistent te houden en de dynamische duur aanpassen zodat het tempo in alle talen natuurlijk klinkt. Je kunt ook lipsynchronisatie in- of uitschakelen, achtergrondgeluid verwijderen, de uitvoerspecificaties van de originele video overnemen, vertalingen groeperen in een collectie, ondertiteling aan- of uitzetten en spraakverbetering toepassen voor helderdere voice-over.

Vertalingen genereren en controleren

Wanneer je instellingen klaar zijn, klik je op Vertalen. Je vertaalde video’s verschijnen in je bibliotheek en op de Deel-pagina, waar ze klaarstaan om te worden beoordeeld, gedownload of gedeeld.