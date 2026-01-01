Lokalisatie

Lokalisatie is het proces waarbij videocontent wordt aangepast zodat deze natuurlijk en relevant aanvoelt in verschillende talen en regio’s. Met AI zijn hiervoor geen nieuwe opnames, stemacteurs of lange productietrajecten meer nodig.

AI-powered translation analyzes your video’s audio, translates it into new languages, and generates synchronized voiceovers or subtitles. In more advanced workflows, it can also match pacing, tone, and even lip movements, helping translated videos feel smooth and authentic.

Hoe AI-gestuurde lokalisatie werkt

In plaats van voor elke taal aparte video’s te maken, kun je één video naar meerdere talen vertalen. De AI verzorgt de taalconversie en synchronisatie, zodat je sneller content in nieuwe markten kunt lanceren en tegelijk tijd en productiekosten bespaart.

Deze aanpak zorgt er ook voor dat je boodschap in alle regio’s consistent blijft.

Waarom lokalisatie de betrokkenheid vergroot

Lokalisatie verbetert de betrokkenheid van het publiek aanzienlijk. Kijkers zijn eerder geneigd om content te vertrouwen en zich ermee te verbinden wanneer deze in hun moedertaal wordt aangeboden, vooral wanneer toon en merkstem consistent blijven.

Waar lokalisatie de meeste waarde toevoegt

Door AI aangestuurde videolokalisatie is vooral waardevol voor teams in:

Training en onboarding

Opleidings- en leerprogramma's

Marketing- en klantcommunicatie

Interne communicatie

Voor deze use cases is het vaak nodig dat dezelfde boodschap wereldwijd kan worden opgeschaald, zonder in te leveren op duidelijkheid of kwaliteit.