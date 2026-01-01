Hoe maak je je merk­systeem

Consistentie is een van de belangrijkste onderdelen bij het opbouwen van een herkenbaar merk. De Brand Kit in HeyGen maakt dit eenvoudig door al je visuele middelen, logo’s, lettertypen, kleuren en media op één plek te bewaren. In plaats van je merk elke keer opnieuw te moeten creëren wanneer je een project start, kunnen jij en je team direct putten uit de kit, zodat elke video er consistent uitziet en aanvoelt met jullie merkidentiteit.

Creëer een merkidentiteitssysteem

Ga op je HeyGen-startpagina naar het tabblad Brand System in het linkerpaneel en klik op New Brand System.

Je kunt de URL van je website uploaden, waarna HeyGen automatisch een brandsysteem op basis van je site genereert. Als je liever meer controle hebt, kun je je brandsysteem handmatig opbouwen door logo’s, kleuren, afbeeldingen, lettertypen en video’s afzonderlijk te uploaden en te configureren.

Merkenassets toevoegen en beheren

Assets toevoegen is eenvoudig. Je kunt bestanden rechtstreeks naar het brandsysteem slepen en neerzetten of ze uploaden vanaf je apparaat. Logo’s, afbeeldingen, video’s en lettertypen worden allemaal op één plek opgeslagen en zijn direct klaar voor gebruik.

Om merkkleuren toe te voegen, klik je op het pluspictogram in de sectie Kleuren. Je kunt een kleur kiezen met de kleurkiezer of een exacte hex-code invoeren om je merk nauwkeurig te laten aansluiten.

Gebruik je merkensysteem in AI Studio

Zodra je brandsysteem is aangemaakt, wordt het direct beschikbaar in AI Studio. Tijdens het werken aan een video is je brandsysteem altijd toegankelijk, waardoor je eenvoudig logo’s, kleuren, lettertypen en media consistent kunt toepassen in alle scènes.

Brandsystemen maken van branding een automatisch proces in plaats van een repetitieve taak, zodat je je meer kunt richten op je content.

Breng branding aan op je video’s

Wanneer je een project opent in AI Studio, is je merkensysteem automatisch beschikbaar. Je kunt merkkleuren toepassen op achtergronden en tekst, logo’s toevoegen, gebruikmaken van merkgebonden visuals en de typografie in je hele video consistent houden.

Alle updates die je aan je brandsysteem doorvoert, worden toegepast op toekomstige projecten, zodat je branding consistent blijft terwijl deze zich ontwikkelt.