Hoe maak je een merkwoordenlijst

Merkconsistentie gaat niet alleen over hoe je content eruitziet, maar ook over hoe deze klinkt. De Brand Glossary zorgt ervoor dat namen, uitdrukkingen en technische termen altijd worden uitgesproken en vertaald zoals jij dat wilt. Door regels vast te leggen voor uitspraak en vertaling blijven je video’s nauwkeurig en on-brand, ongeacht de makers, talen en doelgroepen.

Wat Brand Glossary doet

Met Brand Glossary kun je uitspraak- en vertaalregels beheren, zodat belangrijke termen elke keer correct worden verwerkt. Deze regels worden automatisch toegepast tijdens videotranscriptie en -vertaling, waardoor inconsistenties of verkeerde uitspraken worden voorkomen.

Je kunt woordenlijstenregels handmatig aanmaken of ze in bulk uploaden met een CSV-bestand.

Woordenlijsten handmatig aanmaken

Klik in de navigatie aan de linkerkant op Brand om de Brand Hub te openen en selecteer vervolgens het tabblad Brand Glossary. Klik op Add New Brand Glossary.

Je ziet twee opties: een CSV-bestand uploaden of termen handmatig toevoegen. Om termen handmatig toe te voegen, klik je op Nieuwe toevoegen. Voer het oorspronkelijke woord of de oorspronkelijke zin in en geef vervolgens aan hoe dit moet worden uitgesproken of vertaald. Dit kan indien nodig fonetische spelling bevatten.

Zodra je ze hebt opgeslagen, worden deze regels automatisch toegepast wanneer je video naar de betreffende taal wordt vertaald. Je kunt termen op elk moment bewerken of verwijderen naarmate je boodschap zich ontwikkelt.

Upload woordenlijstenregels met een CSV-bestand

Als je meerdere termen tegelijk wilt toevoegen, maak dan een CSV-bestand met je zoekwoorden en hun uitspraak- of vertaalregels. Klik op Upload CSV en volg de aanwijzingen om je kolommen te koppelen, en bevestig welke kolom de oorspronkelijke termen bevat en welke de uitspraak of vertaling bevat.

Deze methode is ideaal als je team terminologie al beheert in spreadsheets of externe systemen.

Merkenwoordenlijst toepassen in AI Studio

Zodra je Brand Glossary is ingesteld, is deze toepassen op een video heel eenvoudig. Klik in AI Studio op de knop Brand linksboven om toegang te krijgen tot zowel je Brand Kit als je Brand Glossary.

Vanaf hier kun je tussen verschillende glossaria wisselen en kiezen of je uitspraak- en vertaalregels op je script wilt toepassen of verwijderen. Wanneer uitspraakregels actief zijn, worden de betreffende woorden paars gemarkeerd, zodat je eenvoudig kunt zien wat er wordt aangestuurd.

Je kunt tijdens het bewerken van je script ook direct nieuwe uitspraakregels toevoegen. Alle nieuwe items worden automatisch opgeslagen in de actieve Brand Glossary.

Gebruik de Brand Glossary voor vertalingen

Brand Glossary wordt bijzonder krachtig bij het vertalen van video’s. Voor de beste resultaten raden we aan om voor elke doeltaal een aparte woordenlijst aan te maken, omdat vertaalregels vaak per taal verschillen.

Er zijn twee hoofdtypen vertaalregels. Met Force Translate kun je precies bepalen hoe een term moet worden vertaald, bijvoorbeeld door “artificial intelligence” altijd om te zetten naar “AI”. Don’t Translate zorgt ervoor dat woorden nooit veranderen, wat ideaal is voor merknamen, productnamen of handelsmerken.