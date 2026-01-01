HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Il tuo team vive già su Slack. Ora anche HeyGen. Genera video narrati da avatar senza lasciare il tuo workspace, da qualsiasi canale, DM o comando slash.

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Panoramica dell’integrazione

Genera video senza uscire da Slack

La maggior parte degli strumenti video rimane al di fuori degli strumenti che il tuo team utilizza davvero. Quando qualcuno li apre, il momento è già passato. HeyGen è ora un’app nativa di Slack, installata una sola volta e disponibile ovunque nel tuo workspace.

@menziona HeyGen in qualsiasi canale o DM con un prompt e un video finito verrà pubblicato direttamente nel thread. Usa il comando slash per avere il pieno controllo. Configura notifiche video automatiche in modo che i video HeyGen completati compaiano nel canale giusto non appena sono pronti. Niente condivisione manuale. Niente inoltro di link.

@HeyGen crea un video di benvenuto per i nuovi assunti

1

Aggiungi HeyGen al tuo workspace Slack

Fai clic su Aggiungi a Slack qui sopra e autorizza HeyGen nel tuo workspace. Avrai bisogno dei permessi di amministratore di Slack. L’app si installa in pochi secondi ed è subito disponibile per tutto il tuo team.

2

Collega il tuo account HeyGen

Dopo l’installazione, collega il tuo account HeyGen per effettuare l’autenticazione. Se non ne hai ancora uno, puoi registrarti gratuitamente su heygen.com. Un piano a pagamento sblocca la generazione completa dei video e il tuo gemello digitale.

3

Genera il tuo primo video

Vai su qualsiasi canale o DM e digita @HeyGen seguito da ciò di cui hai bisogno. HeyGen genererà un video narrato da avatar e lo pubblicherà direttamente nel thread. Di solito richiede 2-5 minuti.

4

Imposta le notifiche del canale

Configura facoltativamente HeyGen per inviare notifiche di video pronti alla pubblicazione a canali specifici, così il tuo team di contenuti, il reparto vendite o i responsabili L&D sapranno sempre quando sono disponibili nuovi video.

Funzionalità

Tre modi per creare video in Slack

Una volta che HeyGen è installato nel tuo workspace, tutto il tuo team avrà a disposizione tre modalità native per creare e ricevere video. Niente cambio di app. Nessun passaggio manuale.

@menzione

@menzione in qualsiasi canale

Tagga @HeyGen in qualsiasi canale o invia un DM con un prompt in linguaggio naturale. Un video finito verrà generato e pubblicato direttamente nel thread in pochi minuti.

Comando slash

/comando heygen

Usa /heygen per un controllo completo. Specifica avatar, lingua, tono e script. Perfetto per i tipi di video con template o ripetibili che il tuo team utilizza regolarmente.

Notifiche

Notifiche automatiche

Collega gli eventi video di HeyGen ai canali Slack in modo che il tuo team venga avvisato non appena un video termina l’elaborazione, con un link diretto pronto per essere condiviso o revisionato.

Casi d'uso

Per cosa lo usano i team

Dagli aggiornamenti della leadership che vengono davvero guardati ai video di onboarding che accolgono i nuovi assunti chiamandoli per nome.

Comunicazioni della direzione

Comunicazioni della direzione

Trasforma un messaggio su Slack in un video annuncio del CEO o del responsabile di prodotto che viene pubblicato in #announcements. Impossibile da ignorare e molto più coinvolgente di un muro di testo.

Benvenuti ai nuovi assunti

Benvenuti ai nuovi assunti

Quando qualcuno entra in un canale, genera e pubblica automaticamente un video di benvenuto personalizzato usando il suo nome, così ogni nuovo membro del team si sente valorizzato fin dal primo giorno.

Celebrazioni delle vittorie di vendita

Celebrazioni delle vittorie di vendita

Quando un accordo si chiude nel tuo CRM, invia automaticamente un video personalizzato con avatar nel canale #sales-wins per celebrare il commerciale per nome e regalargli un momento di riconoscimento.

Clip di formazione on-demand

Clip di formazione on-demand

Consenti ai membri del team di @menzionare HeyGen con un argomento e ottenere all’istante un breve video di formazione o spiegazione. Una knowledge base self-service, costruita direttamente nella conversazione.

Riepiloghi di avvisi ad alta priorità

Riepiloghi di avvisi ad alta priorità

Trasforma i messaggi urgenti su Slack in brevi video narrati da avatar per canali ad alta priorità come #incidents o #security-alerts, assicurandoti che le informazioni critiche ricevano l’attenzione necessaria.

Inizia a creare video con l’IA

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con il video AI più innovativo.

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