HeyGen x Slack
Il tuo team vive già su Slack. Ora anche HeyGen. Genera video narrati da avatar senza lasciare il tuo workspace, da qualsiasi canale, DM o comando slash.
Genera video senza uscire da Slack
La maggior parte degli strumenti video rimane al di fuori degli strumenti che il tuo team utilizza davvero. Quando qualcuno li apre, il momento è già passato. HeyGen è ora un’app nativa di Slack, installata una sola volta e disponibile ovunque nel tuo workspace.
@menziona HeyGen in qualsiasi canale o DM con un prompt e un video finito verrà pubblicato direttamente nel thread. Usa il comando slash per avere il pieno controllo. Configura notifiche video automatiche in modo che i video HeyGen completati compaiano nel canale giusto non appena sono pronti. Niente condivisione manuale. Niente inoltro di link.
“@HeyGen crea un video di benvenuto per i nuovi assunti”
Aggiungi HeyGen al tuo workspace Slack
Fai clic su Aggiungi a Slack qui sopra e autorizza HeyGen nel tuo workspace. Avrai bisogno dei permessi di amministratore di Slack. L’app si installa in pochi secondi ed è subito disponibile per tutto il tuo team.
Collega il tuo account HeyGen
Dopo l’installazione, collega il tuo account HeyGen per effettuare l’autenticazione. Se non ne hai ancora uno, puoi registrarti gratuitamente su heygen.com. Un piano a pagamento sblocca la generazione completa dei video e il tuo gemello digitale.
Genera il tuo primo video
Vai su qualsiasi canale o DM e digita @HeyGen seguito da ciò di cui hai bisogno. HeyGen genererà un video narrato da avatar e lo pubblicherà direttamente nel thread. Di solito richiede 2-5 minuti.
Imposta le notifiche del canale
Configura facoltativamente HeyGen per inviare notifiche di video pronti alla pubblicazione a canali specifici, così il tuo team di contenuti, il reparto vendite o i responsabili L&D sapranno sempre quando sono disponibili nuovi video.
Tre modi per creare video in Slack
Una volta che HeyGen è installato nel tuo workspace, tutto il tuo team avrà a disposizione tre modalità native per creare e ricevere video. Niente cambio di app. Nessun passaggio manuale.
@menzione in qualsiasi canale
Tagga @HeyGen in qualsiasi canale o invia un DM con un prompt in linguaggio naturale. Un video finito verrà generato e pubblicato direttamente nel thread in pochi minuti.
/comando heygen
Usa /heygen per un controllo completo. Specifica avatar, lingua, tono e script. Perfetto per i tipi di video con template o ripetibili che il tuo team utilizza regolarmente.
Notifiche automatiche
Collega gli eventi video di HeyGen ai canali Slack in modo che il tuo team venga avvisato non appena un video termina l’elaborazione, con un link diretto pronto per essere condiviso o revisionato.
Per cosa lo usano i team
Dagli aggiornamenti della leadership che vengono davvero guardati ai video di onboarding che accolgono i nuovi assunti chiamandoli per nome.
Comunicazioni della direzione
Trasforma un messaggio su Slack in un video annuncio del CEO o del responsabile di prodotto che viene pubblicato in #announcements. Impossibile da ignorare e molto più coinvolgente di un muro di testo.
Benvenuti ai nuovi assunti
Quando qualcuno entra in un canale, genera e pubblica automaticamente un video di benvenuto personalizzato usando il suo nome, così ogni nuovo membro del team si sente valorizzato fin dal primo giorno.
Celebrazioni delle vittorie di vendita
Quando un accordo si chiude nel tuo CRM, invia automaticamente un video personalizzato con avatar nel canale #sales-wins per celebrare il commerciale per nome e regalargli un momento di riconoscimento.
Clip di formazione on-demand
Consenti ai membri del team di @menzionare HeyGen con un argomento e ottenere all’istante un breve video di formazione o spiegazione. Una knowledge base self-service, costruita direttamente nella conversazione.
Riepiloghi di avvisi ad alta priorità
Trasforma i messaggi urgenti su Slack in brevi video narrati da avatar per canali ad alta priorità come #incidents o #security-alerts, assicurandoti che le informazioni critiche ricevano l’attenzione necessaria.
Inizia a creare video con l’IA
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