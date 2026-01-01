HeyGen x n8n

La produzione video di solito rimane completamente al di fuori del tuo stack di automazione. I dati passano attraverso n8n e poi qualcuno prende manualmente quei risultati e li trasforma in un video. Questo passaggio di consegne è il collo di bottiglia.

Con il nodo HeyGen, quel passaggio scompare. Aggiungi un nodo HeyGen in qualsiasi punto del tuo workflow n8n. Passagli uno script scritto direttamente, recuperato da un nodo precedente o generato da un nodo di intelligenza artificiale, insieme alle impostazioni di avatar e voce. Il nodo chiama l’API di HeyGen, controlla lo stato fino al completamento e restituisce l’URL del video renderizzato al passaggio successivo: un messaggio Slack, un caricamento su Google Drive o qualsiasi altra destinazione necessaria.