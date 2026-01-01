HeyGen x n8n
HeyGen e n8n rendono la produzione video una semplice fase di qualsiasi workflow, attivata da un evento del CRM, dall’invio di un modulo, da una pianificazione o da un agente AI, senza dover scrivere integrazioni personalizzate né aprire un editor video.
I tuoi flussi di lavoro, ora generano video
La produzione video di solito rimane completamente al di fuori del tuo stack di automazione. I dati passano attraverso n8n e poi qualcuno prende manualmente quei risultati e li trasforma in un video. Questo passaggio di consegne è il collo di bottiglia.
Con il nodo HeyGen, quel passaggio scompare. Aggiungi un nodo HeyGen in qualsiasi punto del tuo workflow n8n. Passagli uno script scritto direttamente, recuperato da un nodo precedente o generato da un nodo di intelligenza artificiale, insieme alle impostazioni di avatar e voce. Il nodo chiama l’API di HeyGen, controlla lo stato fino al completamento e restituisce l’URL del video renderizzato al passaggio successivo: un messaggio Slack, un caricamento su Google Drive o qualsiasi altra destinazione necessaria.
Apri il pannello Nodes e cerca HeyGen
Accedi alla tua istanza n8n, apri un qualsiasi workflow nell’editor e fai clic su + in alto a destra per aprire il pannello dei nodi. Cerca HeyGen e seleziona il nodo HeyGen verificato per aggiungerlo alla tua canvas.
Completa la configurazione delle credenziali del proprietario dell'istanza
I nodi verificati richiedono una configurazione una tantum da parte del proprietario dell’istanza n8n. Il proprietario aggiunge la tua chiave API di HeyGen — reperibile su heygen.com/settings/api — all’archivio delle credenziali dell’istanza. Una volta salvato, il nodo è disponibile per tutti gli utenti senza ulteriori configurazioni.
Configura il nodo con il tuo avatar, il tuo script e la tua voce
Nelle impostazioni del nodo HeyGen, seleziona l’ID del tuo avatar e la voce dalla libreria del tuo account HeyGen, scegli una lingua e collega l’input dello script, digitandolo direttamente oppure mappandolo dall’output di un nodo precedente, come un nodo OpenAI o Google Sheets.
Aggiungi un nodo di attesa, quindi instrada l'output video
I video di HeyGen richiedono qualche istante per essere renderizzati. Aggiungi un nodo Wait dopo HeyGen per verificare lo stato di completamento, quindi instrada l’output video_url a valle verso una qualsiasi delle oltre 1.000 app collegate di n8n.
Input e output dei nodi HeyGen
Ogni input al nodo HeyGen può essere digitato direttamente oppure mappato in modo dinamico da qualsiasi nodo a monte: una riga di foglio di calcolo, una risposta di un’IA, un campo di un modulo o il payload di un webhook.
avatar_id
L'ID dell'avatar da utilizzare. Trova gli ID degli avatar nella libreria del tuo account HeyGen o tramite l'operazione del nodo Get Avatars.
script
Il testo che l’avatar pronuncerà. Può essere digitato direttamente oppure mappato da un nodo a monte (ad es. un output OpenAI, una cella di Sheets o un campo del body di un webhook).
voice_id
La voce utilizzata dall’avatar. Recupera gli ID voce disponibili usando l’operazione Get Voices oppure fai riferimento a una voce salvata nel tuo account.
lingua
Codice della lingua per la narrazione (ad es. en, es, ja). L’impostazione predefinita è l’inglese. Supporta oltre 175 lingue e dialetti.
dimensione
Rapporto d’aspetto in output. Usa orizzontale, verticale o quadrato a seconda della piattaforma di destinazione.
sfondo
Un colore esadecimale o un URL di immagine da usare come sfondo del video. Associalo a un nodo di branding o a una cella di Sheets per variare gli sfondi per ogni video.
Cosa automatizzano i team con HeyGen in n8n
Qualsiasi workflow che generi uno script da un trigger del CRM, da un modulo, da una pianificazione o da un agente AI può ora produrre un video come risultato finale.
Notizie e contenuti automatizzati
Preleva i contenuti da un feed RSS o da una newsletter, passali a un nodo OpenAI per scrivere uno script, genera un video con avatar HeyGen e pubblicalo su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts in modo completamente automatico, secondo una programmazione prestabilita.
Video di outreach personalizzati su larga scala
Attiva un workflow da un evento nel CRM o da un nuovo lead, utilizza un nodo AI per scrivere uno script personalizzato per ogni prospect, genera un video avatar HeyGen e invialo via email o LinkedIn senza alcuna registrazione manuale.
Briefing e report automatizzati
Recupera le metriche da Google Sheets, da un database o da uno strumento di analytics, crea un riepilogo con un nodo AI, genera un video briefing HeyGen e pubblicalo su Slack o invialo via email agli stakeholder ogni settimana, senza mai toccare una videocamera.
Contenuti per formazione e onboarding
Attiva un workflow quando un nuovo utente si registra o un membro del team si unisce, genera un video di onboarding personalizzato con HeyGen e consegnalo direttamente nella loro casella di posta, aumentando la produzione di L&D senza richiedere ulteriore capacità al team L&D.
Pipeline di contenuti multilingue
Traduci uno script utilizzando un nodo di lingua, passa ogni variante a un nodo HeyGen con la voce corrispondente e genera video avatar localizzati per ogni mercato all’interno dello stesso workflow, senza dover registrare nuovamente nulla.
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