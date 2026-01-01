Descrivilo in ChatGPT. Producilo con HeyGen.
Trasforma qualsiasi conversazione in un video professionale — con motion graphics, b-roll e storytelling visivo. Nessun montaggio necessario.
Come funziona
Descrivi
Spiega a ChatGPT di quale video hai bisogno — un explainer, una presentazione, un tutorial — usando un linguaggio semplice.
Genera
Il Video Agent di HeyGen produce un video completo con avatar, motion graphics, b-roll e narrazione.
Perfeziona
Itera attraverso la conversazione. Modifica lo script, cambia le immagini, regola il tono — tutto senza uscire da ChatGPT.
Dal prompt alla produzione
Da script a video
Scrivi uno script in ChatGPT e ottieni un video completamente prodotto in pochi minuti.
Da idea a pitch
Trasforma un'idea abbozzata in un video pitch professionale per investitori o stakeholder.
Da blog a video
Trasforma contenuti scritti in coinvolgenti video riassuntivi.
Da presentazione a video
Converti slide e outline in presentazioni video dinamiche.
Da prompt a clip social
Genera video per i social media impossibili da ignorare partendo da un singolo prompt.
Da conversazione a explainer
Trasforma qualsiasi conversazione su ChatGPT in un chiaro video esplicativo.
Domande frequenti
Cos'è l'app HeyGen per ChatGPT?
L'app nativa di HeyGen all'interno di ChatGPT ti permette di creare video generati dall'IA direttamente dalle tue conversazioni. Descrivi ciò di cui hai bisogno in linguaggio naturale e ottieni video di qualità professionale con avatar, motion graphics e b-roll — direttamente nella chat. Puoi rivedere e modificare il tuo video senza mai uscire da ChatGPT.
Ho bisogno di un account HeyGen?
Sì, ti serve un account HeyGen gratuito per generare video. Puoi registrarti su heygen.com.
Che tipo di video posso creare?
Video esplicativi, demo di prodotto, clip per i social media, materiali di formazione, video pitch e molto altro — tutti completamente prodotti con avatar IA, motion graphics, b-roll e narrazione.
In cosa si differenzia dalla piattaforma principale di HeyGen?
L'app per ChatGPT ti permette di restare in ChatGPT per l'ideazione e la generazione video in un unico flusso. Per editing avanzato, branding personalizzato e collaborazione in team, usa HeyGen direttamente su heygen.com.
È gratuito?
L'app per ChatGPT è gratuita da provare. La generazione video utilizza i crediti del tuo account HeyGen. I nuovi account ricevono crediti gratuiti per iniziare.
I tuoi video iniziano dove finiscono i tuoi prompt
Crea video di qualità professionale direttamente da ChatGPT
- Nessuna competenza di editing richiesta
- Qualità professionale
- Prova gratuita