L'app nativa di HeyGen all'interno di ChatGPT ti permette di creare video generati dall'IA direttamente dalle tue conversazioni. Descrivi ciò di cui hai bisogno in linguaggio naturale e ottieni video di qualità professionale con avatar, motion graphics e b-roll — direttamente nella chat. Puoi rivedere e modificare il tuo video senza mai uscire da ChatGPT.