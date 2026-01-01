Gestione dei sottospazi di lavoro

I sotto-spazi di lavoro sono ambienti separati all'interno di un unico account HeyGen. Ogni sotto-spazio di lavoro può avere i propri membri, permessi e impostazioni, rendendo più semplice organizzare team, reparti o il lavoro per i clienti senza sovrapposizioni.
Sono particolarmente utili per:
A seconda della configurazione, i sottospazi di lavoro possono condividere o isolare fatturazione, avatar, chiavi API e template.
Accedi ai sottospazi di lavoro
Dal tuo dashboard di HeyGen, fai clic sul tuo nome e seleziona Gestisci workspace.
All'interno di questa sezione vedrai l'opzione Sotto-workspace.
Crea un nuovo sotto-spazio di lavoro
Per creare un sotto-spazio di lavoro, seleziona Crea sotto-spazio di lavoro.
Inizia da:
Invita i membri e assegna i ruoli
Quindi invita i membri inserendo i loro indirizzi email e assegnando i ruoli.
I ruoli disponibili includono:
Configura impostazioni e autorizzazioni
Dopo aver assegnato i ruoli, configura le impostazioni del sotto-spazio di lavoro.
Se l'opzione "Gestione fatturazione da parte dell'area di lavoro principale" è abilitata:
Puoi anche scegliere se il sotto-spazio di lavoro può visualizzare le impostazioni API.
Quando è abilitato, il sotto-spazio di lavoro riceve la propria chiave API e l’utilizzo viene monitorato in modo indipendente, rendendo più semplice tenere sotto controllo l’attività per team o cliente.
Quando tutto è configurato, seleziona Crea sottospazio di lavoro per completare la configurazione.
Una volta creato, i posti del workspace principale vengono assegnati automaticamente.
Quando inviti dei membri, i posti vengono assegnati in base alla disponibilità. Se si raggiunge il limite di posti, è necessario rimuovere un membro esistente prima di aggiungerne uno nuovo.
Gestisci risorse e utilizzo
Selezionando l’icona a forma di ingranaggio accanto a qualsiasi sotto-spazio di lavoro, puoi aggiornare le sue impostazioni e le risorse assegnate.
I principali controlli includono:
Assegnare crediti per ogni sotto-workspace offre agli amministratori una migliore visibilità, un maggiore controllo dei costi e più flessibilità. Da questo menu puoi anche eliminare un sotto-workspace, se necessario.
Condividi le risorse tra i sottospazi di lavoro
La condivisione delle risorse segue un processo uniforme in tutta HeyGen.
Per avatar, voci, kit del brand o template, apri la libreria delle risorse e seleziona il menu con i tre puntini sulla risorsa. Scegli Condividi e seleziona il sotto-spazio di lavoro con cui vuoi condividerla.
Una volta condivisa, la risorsa diventa immediatamente disponibile nel sottospazio di lavoro selezionato per la creazione di video.
Con le sotto-aree di lavoro puoi organizzare i team, controllare gli accessi e scalare la creazione di video senza perdere il controllo.