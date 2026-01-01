Avatar video only feels believable if the person stays consistent over time. When the face drifts, the teeth change, the lip sync slips, or the motion resets between clips, people notice immediately. This matters more for avatars than for many other video generation tasks because the viewer is watching a specific person speak, often at close range, for a long time.

Di dunia pembuatan video saat ini, durasi masih menjadi salah satu keterbatasan yang paling terlihat. Banyak model dan produk hanya dapat menghasilkan klip dengan durasi tetap — beberapa detik saja, dan hanya sedikit sistem yang mampu menghasilkan lebih dari beberapa menit. Untuk produk avatar, batasan ini langsung terasa dalam alur kerja pelanggan. Pelanggan menginginkan adegan/video yang lebih panjang dan konsisten untuk video pelatihan, demo penjualan, walkthrough produk, edukasi, dukungan, serta agen yang harus terus berbicara sampai tugas selesai, dan mereka juga menginginkan pratinjau cepat untuk menguji prompt, gerakan, dan naskah.

Di HeyGen, hal itu diterjemahkan menjadi tiga persyaratan konkret:

Long-scene consistency. The avatar needs to preserve identity, lip sync, expression, and motion continuity not just for one short clip, but across many chunks of generated video. Tanpa batas durasi tetapSatu proses pembuatan bisa berdurasi sepuluh detik, sepuluh menit, atau berupa sesi waktu nyata yang tidak terbatas. Pratinjau cepat, pembuatan secara realtime atau lebih cepat dari realtime. Sistem harus mulai menghasilkan frame dengan cepat dan bahkan memungkinkan streaming frame yang dihasilkan saat proses inferensi masih berlangsung.

Artikel ini membahas secara rinci kerangka inferensi yang kami bangun untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Arsitektur Model yang Mendasari

Kerangka ini dibangun di atas model generasi video avatar HeyGen — keluarga Avatar IV dan Avatar V. Secara garis besar, model ini menggunakan gambar/video referensi, audio penggerak, serta teks atau kondisi adegan opsional, lalu menghasilkan video avatar yang berbicara dengan identitas, ekspresi, dan gerakan yang tepat.

Model generasi intinya adalah Diffusion Transformer, atau DiT, yang dilatih dengan flow matching. Alih-alih mengompresi seseorang ke dalam embedding identitas yang kecil, model ini menggunakan token referensi yang kaya sehingga dapat mempertahankan detail-detail penting untuk avatar: bentuk wajah, gigi, tekstur kulit, gerakan mulut, gaya gestur, dan ritme berbicara.

Jalur inferensi produksi memiliki tiga tahap utama:

Pembuatan audio ke video. Model DiT dasar menghasilkan laten video beresolusi rendah dari identitas referensi, fitur audio, dan sinyal pengkondisian. Tahap ini berfokus pada gerakan, sinkronisasi bibir, dan koherensi temporal. Super-resolusi yang menyadari identitas. Model kedua menyempurnakan latent tersebut menjadi output beresolusi tinggi, dengan perhatian ekstra pada area yang paling peka terhadap artefak, terutama wajah dan mulut. Dekode VAE secara streaming. Seorang dekoder VAE mengonversi laten beresolusi tinggi menjadi frame RGB secara bertahap, sehingga frame dapat dikeluarkan sebelum video lengkap selesai.

Untuk menghasilkan video berdurasi panjang, sistem memproses data dalam bentuk potongan (chunk). Sementara chunk pertama sepenuhnya bergantung pada referensi statis, chunk berikutnya menggunakan data batas dari segmen sebelumnya. Hal ini memungkinkan avatar untuk terus berbicara secara alami tanpa harus mengatur ulang postur atau identitasnya dari awal.

Kerangka Streaming dan Siklus Pipeline

Untuk mendukung eksekusi berbasis potongan (chunk), kerangka inferensi menggunakan arsitektur modular tiga lapis yang beroperasi pada jendela waktu terlokalisasi, dan langsung melepaskan sumber daya segera setelah setiap potongan selesai diproses.

Modul : Sebuah pembungkus di sekitar model tertentu dan checkpoint-nya (misalnya, A2V DiT, Super-Resolution DiT, komponen VAE, encoder teks/audio).

: Sebuah pembungkus di sekitar model tertentu dan checkpoint-nya (misalnya, A2V DiT, Super-Resolution DiT, komponen VAE, encoder teks/audio). Tahap : unit eksekusi bertipe yang mengoordinasikan satu atau lebih modul (misalnya, pembuatan konteks, super-resolusi).

: unit eksekusi bertipe yang mengoordinasikan satu atau lebih modul (misalnya, pembuatan konteks, super-resolusi). Pipeline: Grafik eksekusi yang menghubungkan berbagai stage, mengelola state bersama, dan mengoordinasikan mode eksekusi streaming maupun batch.

Fase inisialisasi mengenkode identitas referensi ke dalam laten satu kali untuk setiap permintaan. Pipeline kemudian menjalankan loop berkelanjutan di seluruh tahap yang tersisa hingga aliran audio input habis: