Program Duta HeyGen
Program Duta HeyGen adalah kesempatan eksklusif berbasis aplikasi bagi para pengusaha, pemasar, pendidik, dan kreator berbasis pengetahuan yang luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam masa depan pembuatan video berbasis AI.
Gambaran program
Kami mengundang sekelompok visioner terpilih untuk menjadi Duta. Anda akan menjadi bagian dari lingkaran inovator kreatif yang membayangkan kembali cara dunia berkomunikasi. Anda akan membangun komunitas, memantik ide-ide baru, dan membantu membentuk masa depan yang akan datang.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Apa yang akan Anda lakukan
Selenggarakan pertemuan nyata yang menginspirasi
Dari lokakarya video AI hingga acara jejaring sosial, satukan para inovator di komunitas Anda untuk bersama-sama mengeksplorasi masa depan penceritaan visual.
Jadilah pendukung HeyGen di dalam jaringan Anda
Bantu rekan, tim, dan organisasi Anda menemukan cara praktis untuk mengintegrasikan video AI ke dalam alur kerja bisnis, pendidikan, dan kreatif mereka.
Pimpin komunitas lokal atau virtual yang dinamis
Bangun komunitas lokal berisi para kreator, teknolog, dan pencerita yang antusias mengeksplorasi video AI bersama melalui pertemuan rutin, forum online, atau proyek kolaboratif.
Buat dan bagikan konten inovatif
Gunakan fitur terbaru HeyGen untuk menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dan menginspirasi orang lain untuk berinovasi, sambil membagikan masukan Anda kepada tim produk HeyGen.
Menjadi seorang duta tidak hanya memberi saya alat kreatif baru, tetapi juga sebuah platform untuk memberdayakan orang lain dan menunjukkan bagaimana AI dapat membuat penceritaan, pendidikan, dan kewirausahaan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang.”
Manfaat
Pengakuan profesional
Dapatkan pengakuan profesional dengan lencana Duta Resmi untuk dibagikan di media sosial.
Pengalaman kepemimpinan
Pengalaman kepemimpinan yang memperkuat CV dalam pembuatan video AI dan pengembangan komunitas.
Hibah untuk mensponsori
Ajukan hibah untuk mendukung lokakarya dan acara video AI Anda.
Kredit HeyGen
Dapatkan kredit generatif HeyGen gratis sebagai penghargaan untuk membuat lebih banyak video.
Keanggotaan eksklusif
Keanggotaan eksklusif dalam komunitas Ambassador privat untuk jejaring dan dukungan.
Peluang untuk ditampilkan
Peluang untuk ditampilkan di HeyGen melalui blog, media sosial, dan buletin.
Kesempatan berbicara
Undangan untuk menghadiri atau menjadi pembicara di acara eksklusif HeyGen, baik secara online maupun tatap muka.
Akses langsung ke tim HeyGen
Dapatkan akses langsung ke tim HeyGen
Berikan masukan tentang produk
Kesempatan untuk memberikan umpan balik pengguna tentang produk dan fitur.
Lamar sekarang
Kami sedang mengkurasi kelompok kecil Duta dengan dampak besar. Jika Anda siap menjadi pemimpin di dunia pembuatan video AI, daftar sekarang. Aplikasi akan ditinjau secara bergulir, biasanya dalam waktu 4 minggu setelah pengajuan.