Deskripsikan di ChatGPT. Produksi dengan HeyGen.
Ubah percakapan apa pun menjadi video berkualitas profesional — dengan motion graphics, b-roll, dan visual storytelling. Tanpa perlu editing.
Cara kerjanya
Deskripsikan
Beritahu ChatGPT video apa yang kamu butuhkan — explainer, pitch, tutorial — dengan bahasa sehari-hari.
Generate
Video Agent HeyGen memproduksi video lengkap dengan avatar, motion graphics, b-roll, dan narasi.
Sempurnakan
Iterasi melalui percakapan. Sesuaikan skrip, ganti visual, ubah nada — semuanya tanpa meninggalkan ChatGPT.
Dari prompt ke produksi
Skrip ke Video
Tulis skrip di ChatGPT, dapatkan video yang diproduksi sepenuhnya dalam hitungan menit.
Ide ke Pitch
Ubah ide kasar menjadi video pitch profesional untuk investor atau pemangku kepentingan.
Blog ke Video
Ubah konten tulisan menjadi ringkasan video yang menarik.
Presentasi ke Video
Ubah slide deck dan outline menjadi presentasi video yang dinamis.
Prompt ke Klip Sosial
Buat video media sosial yang memikat perhatian hanya dari satu prompt.
Percakapan ke Explainer
Ubah percakapan ChatGPT apa pun menjadi video explainer yang jelas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu aplikasi HeyGen ChatGPT?
Aplikasi native HeyGen di dalam ChatGPT memungkinkanmu membuat video yang dihasilkan AI langsung dari percakapanmu. Deskripsikan apa yang kamu butuhkan dalam bahasa sehari-hari dan dapatkan video berkualitas profesional dengan avatar, motion graphics, dan b-roll — langsung di chat. Kamu bisa meninjau dan mengedit video tanpa meninggalkan ChatGPT.
Apakah saya perlu akun HeyGen?
Ya, kamu memerlukan akun HeyGen gratis untuk membuat video. Kamu bisa mendaftar di heygen.com.
Video apa saja yang bisa saya buat?
Video explainer, demo produk, klip media sosial, materi pelatihan, video pitch, dan lainnya — semuanya diproduksi lengkap dengan avatar AI, motion graphics, b-roll, dan narasi.
Apa bedanya dengan platform utama HeyGen?
Aplikasi ChatGPT memungkinkanmu tetap di ChatGPT untuk ideasi dan pembuatan video dalam satu alur. Untuk editing lanjutan, branding kustom, dan kolaborasi tim, gunakan HeyGen langsung di heygen.com.
Apakah gratis?
Aplikasi ChatGPT gratis untuk dicoba. Pembuatan video menggunakan kredit akun HeyGen-mu. Akun baru mendapatkan kredit gratis untuk memulai.
Videomu dimulai di mana prompt-mu berakhir
Buat video berkualitas profesional langsung dari ChatGPT
- Tidak perlu keahlian editing
- Kualitas profesional
- Gratis untuk dicoba