Kepemilikan dan Penggunaan

Aset Merek HeyGen adalah kekayaan intelektual berharga yang dimiliki secara eksklusif oleh HeyGen. Dengan menggunakan atau merujuk pada Aset Merek HeyGen apa pun, Anda setuju untuk:



Ikuti Pedoman ini dan Ketentuan Layanan HeyGen.

Akui bahwa HeyGen adalah satu-satunya pemilik semua Aset Merek.

Hindari menantang atau mengganggu hak-hak HeyGen.

Pastikan semua niat baik yang dihasilkan dari penggunaan Aset Merek HeyGen memberikan manfaat bagi HeyGen.



HeyGen berhak meninjau penggunaan Aset Merek miliknya oleh Anda kapan saja dan dapat mencabut atau mengubah izin tersebut atas kebijakannya sendiri.

Jika Anda memiliki perjanjian tertulis terpisah dengan HeyGen — seperti perjanjian kemitraan atau afiliasi — maka ketentuan dalam perjanjian tersebut akan berlaku lebih dulu dibandingkan Pedoman ini jika terjadi pertentangan.