Pedoman Merek HeyGen
Halaman ini menjelaskan cara menggunakan aset merek, merek dagang, dan materi berhak cipta milik HeyGen dengan benar. Panduan ini ditujukan bagi mitra, media, dan siapa pun yang membuat konten yang menampilkan atau menyebut HeyGen. Mengikuti pedoman ini membantu memastikan bahwa merek kami direpresentasikan secara akurat dan konsisten di seluruh materi pihak ketiga.
Logo Lengkap HeyGen
Versi utama logo lengkap HeyGen (full logo lockup) adalah versi yang harus digunakan dalam sebagian besar situasi. Gunakan versi vertikal hanya ketika ruang terbatas atau tata letak membutuhkan format yang lebih ringkas—seperti pada area yang sempit, unggahan media sosial, atau tampilan digital—di mana logo lengkap tetap perlu terlihat dengan jelas.
Logo Sekunder HeyGen
Logo Tersier HeyGen
Simbol HeyGen
Kemitraan
Saat menampilkan logo HeyGen berdampingan dengan logo mitra, keduanya harus tampak seimbang secara visual dan memiliki ukuran yang sama. Jaga jarak yang konsisten di antara keduanya — kira-kira setara dengan lebar satu ikon HeyGen. Logo HeyGen harus selalu berada di sebelah kiri, dengan logo mitra atau sponsor di sebelah kanan. Kedua logo harus diposisikan rata tengah secara horizontal dalam tata letak. Jika memungkinkan, gunakan perlakuan warna yang seragam untuk kedua logo guna menciptakan keselarasan visual. Jika logo mitra harus tetap menggunakan warna aslinya, gunakan logo HeyGen berwarna putih di atas latar belakang yang diambil dari palet warna mitra untuk menjaga kontras dan kesatuan tampilan.
Pedoman Merek Dagang HeyGen
Pedoman Merek Dagang ini (“Pedoman”) dibuat untuk membantu mitra, pemegang lisensi, media, dan pihak ketiga berwenang lainnya (“Anda”) menggunakan aset merek HeyGen dengan benar — termasuk logo, merek dagang, merek layanan, nama produk, dan penanda lain apa pun yang mengidentifikasi produk atau layanan HeyGen (“Aset Merek HeyGen”).
Anda hanya boleh menggunakan Aset Merek HeyGen sesuai dengan Pedoman ini dan HeyGen Style Guide. Setiap penggunaan di luar ketentuan tersebut tidak diizinkan. HeyGen berhak untuk memperbarui atau mengubah Pedoman ini kapan saja.
Kepemilikan dan Penggunaan
Aset Merek HeyGen adalah kekayaan intelektual berharga yang dimiliki secara eksklusif oleh HeyGen. Dengan menggunakan atau merujuk pada Aset Merek HeyGen apa pun, Anda setuju untuk:
- Ikuti Pedoman ini dan Ketentuan Layanan HeyGen.
- Akui bahwa HeyGen adalah satu-satunya pemilik semua Aset Merek.
- Hindari menantang atau mengganggu hak-hak HeyGen.
- Pastikan semua niat baik yang dihasilkan dari penggunaan Aset Merek HeyGen memberikan manfaat bagi HeyGen.
HeyGen berhak meninjau penggunaan Aset Merek miliknya oleh Anda kapan saja dan dapat mencabut atau mengubah izin tersebut atas kebijakannya sendiri.
Jika Anda memiliki perjanjian tertulis terpisah dengan HeyGen — seperti perjanjian kemitraan atau afiliasi — maka ketentuan dalam perjanjian tersebut akan berlaku lebih dulu dibandingkan Pedoman ini jika terjadi pertentangan.
Aset Merek HeyGen Meliputi:
- Merek kata HeyGen
- Logo HeyGen (versi horizontal dan vertikal)
- Ikon HeyGen
- Nama produk, slogan, dan tagline HeyGen
Semua merek dagang, logo, dan pengenal merek terkait adalah milik HeyGen Inc. dan dapat terdaftar di Amerika Serikat maupun yurisdiksi lainnya.
Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan
Lakukan:
- Gunakan hanya versi Aset Merek HeyGen yang paling mutakhir dan telah disetujui yang terdapat dalam HeyGen Style Guide.
- Tampilkan logo HeyGen dengan jarak dan proporsi yang tepat.
- Nyatakan dengan jelas hubungan Anda dengan HeyGen saat menyebut merek kami.
Jangan:
- Mengubah Aset Merek HeyGen dengan cara apa pun (misalnya mengubah warna, mengubah proporsi, memotong, atau menambahkan efek).
- Gabungkan Aset Merek HeyGen dengan logo atau branding Anda sendiri — keduanya harus selalu ditampilkan secara terpisah dan jelas berbeda.
- Gunakan merek dagang atau logo HeyGen sebagai bagian dari nama, produk, layanan, atau domain Anda.
- Meniru tampilan, nuansa, atau desain situs web, antarmuka, atau materi pemasaran HeyGen.
- Menggunakan aset merek HeyGen dengan cara yang menyiratkan adanya sponsor, dukungan, atau kemitraan tanpa izin tertulis.
- Gunakan merek dagang HeyGen sebagai kata benda atau kata kerja. Selalu pasangkan dengan deskripsi umum (misalnya, “platform video AI HeyGen®”).
Pertanyaan
Jika Anda tidak yakin tentang cara menggunakan Aset Merek HeyGen, atau jika Anda memerlukan persetujuan untuk kasus penggunaan tertentu, hubungi [email protected].
