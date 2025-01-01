Ubah setiap ide menjadi video yang menarik
Buat video profesional dari petunjuk sederhana. Telusuri kreasi komunitas untuk inspirasi, atau mulai baru dengan visi Anda sendiri.
- Tanpa kartu kredit
- Lebih dari 1.000 avatar
- Bisa dibatalkan kapan saja
Bertemu dengan HeyGen’s
Agen Video
Bukan alat. Bukan kopilot. Ini adalah agen kreatif yang mengerjakan pekerjaan untuk Anda.
Naskah tersebut telah ditulis
Ide Anda diubah menjadi sebuah cerita yang jelas dan menarik, yang disusun untuk memberikan dampak.
Gambar-gambar telah dipilih
Setiap adegan dipadukan dengan visual yang dipilih untuk sesuai dengan nada dan pesan.
Suara latar ditambahkan
Naskah tersebut dihidupkan dengan narasi alami yang peka terhadap emosi.
Editan dan transisi
Penempatan irama, pemotongan, dan efek disusun agar terasa halus dan dinamis.
Pembuat video AI yang etis, dibangun untuk melindungi data Anda
Kami percaya bahwa AI yang etis berarti mengutamakan keamanan pengguna dan perlindungan data. Kami menanamkan privasi, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam teknologi dan kebijakan kami, memastikan data Anda dilindungi di setiap langkah. Itulah mengapa infrastruktur kami disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global. Dengan merancang AI yang menghormati hak pengguna dan mencegah penyalahgunaan, kami membuat penceritaan visual dapat diakses, aman, dan etis untuk semua.
Punya pertanyaan? Kami memiliki jawabannya.
Apa itu avatar AI?
Avatar AI adalah representasi digital yang sangat realistis dari manusia yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Avatar ini mampu menyampaikan ucapan, ekspresi wajah, dan gerakan yang mirip manusia; menjadikannya ideal untuk pembuatan video yang skalabel, komunikasi virtual, dan konten digital. Di HeyGen, avatar AI kami dibangun dengan data yang diberikan secara sadar oleh aktor dan bakat nyata. Kami memastikan praktik AI yang etis dengan memberikan kompensasi kepada aktor untuk setiap video yang dihasilkan dengan kemiripan mereka, menggabungkan AI generatif terdepan dengan penciptaan konten yang bertanggung jawab.
Apa itu generator avatar AI?
Sebuah generator avatar AI adalah alat yang canggih yang mengubah teks menjadi konten video yang tampak nyata menggunakan avatar digital. Dengan HeyGen, Anda dapat langsung membuat video berkualitas studio tanpa perlu kamera, aktor, atau perangkat lunak pengeditan.
Apakah ada generator avatar AI gratis?
Ya, HeyGen menawarkan versi gratis untuk menghasilkan avatar AI, menambahkan suara, dan membuat video pendek. Paket premium membuka fitur lanjutan seperti rendering HD dan 4K, kustomisasi, dan penggunaan komersial.
Bisakah saya membuat avatar kustom untuk diri saya sendiri atau rekan satu tim?
Tentu saja. HeyGen memudahkan Anda untuk membuat avatar AI pribadi Anda sendiri. Cukup rekam video kalibrasi singkat menggunakan proses yang kami pandu, dan AI kami akan menghasilkan versi digital Anda (atau anggota tim Anda) yang tampak nyata dan berbicara persis seperti Anda. Buat kembaran digital Anda sekarang di HeyGen
Mana generator avatar AI terbaik di tahun 2025?
HeyGen adalah generator avatar AI terbaik karena sangat mudah digunakan dan menciptakan avatar yang berbicara secara realistis dengan cepat. Anda dapat mengubah teks, gambar, atau audio menjadi video dalam hitungan menit. Ini mendukung lebih dari 40 bahasa, sehingga sangat bagus untuk pemasaran, pelatihan, atau sekadar membuat konten yang menonjol.
Bagaimana cara membuat video avatar AI dengan HeyGen?
Memulai dengan HeyGen cepat dan mudah: Daftar untuk akun HeyGen gratis, pilih avatar stok atau buat avatar kustom Anda sendiri, tulis skrip Anda—avatar AI kami akan menyuarakannya dengan sinkronisasi bibir yang sempurna, sesuaikan video Anda dengan visual, dan ekspor atau publikasikan video Anda.
Apakah Avatar AI HeyGen mendukung banyak bahasa?
Ya, avatar HeyGen dapat berbicara dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, membuat mereka ideal untuk komunikasi global, pelatihan, dan interaksi dengan pelanggan.
Seberapa realistiskah avatar AI HeyGen?
Avatar AI HeyGen dirancang untuk sangat realistis, dengan menggabungkan ekspresi, gerak tubuh, dan integrasi suara yang menyerupai manusia untuk menciptakan video yang menarik dan seperti nyata. Rasakan realisme seperti yang belum pernah ada sebelumnya dengan HeyGen
Bisakah avatar HeyGen menunjukkan emosi dan gerakan tubuh?
Ya. Avatar HeyGen melakukan lebih dari sekadar berbicara. Mereka juga menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang alami sesuai dengan nada skrip Anda. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih menarik dan membantu video Anda terasa lebih otentik dan manusiawi.
Apa saja opsi kustomisasi yang tersedia untuk avatar HeyGen?
HeyGen menawarkan kustomisasi yang luas. Dengan fitur seperti Look Packs, Anda dapat dengan cepat beralih antara gaya yang terlihat profesional, ceria, atau unik untuk cocok dengan merek Anda. Anda juga dapat menyesuaikan pakaian, warna, dan suara sehingga avatar Anda mencerminkan kepribadian yang Anda ingin proyeksikan.
Apakah HeyGen menyediakan avatar yang sudah jadi atau spesifik untuk industri tertentu?
Ya. Anda dapat memilih dari lebih dari 100 avatar stok siap pakai yang dirancang untuk bisnis, pendidikan, pemasaran, dan lainnya. Ada juga avatar khusus industri yang disesuaikan untuk kesehatan, penjualan, dan pelatihan korporat, memberikan Anda pilihan profesional secara langsung.
Bagaimana HeyGen menghemat waktu dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Dengan HeyGen, Anda bisa melewatkan kamera, studio, dan pengeditan. Cukup ketik skrip Anda, pilih avatar, dan buat video Anda dalam hitungan menit. Ini memungkinkan tim untuk meningkatkan produksi video dengan cepat dan hemat biaya untuk iklan, pelatihan, dan pemasaran konten.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.