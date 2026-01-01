Veo 3.1 מחולל סרטוני AI של Google
מודל הווידאו המתקדם ביותר של Google DeepMind, עכשיו ב‑HeyGen. הפוך טקסט, תמונות או פריימים ראשונים ואחרונים לקליפים קולנועיים עם סאונד מובנה. התחל ליצור בתוך שניות, בחינם.
- תנועת וידאו ברזולוציה גבוהה
- רצף רב-שוטים
- פרומפטים מותאמים אישית
מה אפשר לבנות עם Veo 3.1
Veo 3.1 הוא מודל סרטוני AI מבית Google DeepMind שנבנה עבור יוצרים וצוותים. הפוך טקסט, תמונות ורפרנסים לקליפים קולנועיים, שלוט בפריים הראשון והאחרון, ותוציא וידאו מוכן להפקה — בלי לצאת מ‑HeyGen.
יצירת B-roll קולנועי
צור סרטוני b-roll באיכות גבוהה עם בינה מלאכותית להשקות מוצרים, סרטוני הסבר, מודעות, טיוטוריאלים, סרטונים לרשתות חברתיות וקמפיינים למותג. Veo 3.1 הופך פרומפט פשוט לצילומי וידאו מלוטשים עם תאורה מציאותית, תנועת מצלמה דינמית ואודיו מובנה באותה הרצה.
תמונה לווידאו
הפוך תמונות סטטיות לחיות עם מנוע התמונה‑לווידאו Veo 3.1. הנפש צילומי מוצר, תמונות לייףסטייל, תמונות תצוגה וויז׳ואלים של המותג לסרטוני פרודקשן מוכנים, עם תנועה טבעית, שינויי תאורה ועומק קולנועי.
אינסוף סגנונות יצירתיים
לעבור מטקסט לווידאו בכל סגנון שאתה יכול לתאר. ליצור דמוים למוצרים, סרטוני מייסדים, ויז׳ואלים סוריאליסטיים, צילומי לייףסטייל, סרטוני הסבר לימודיים ופרסומות קולנועיות — הכל מאותו מודל, הכל ב‑HeyGen.
נעילות הסטייל נשארות עם הדמות — אותו תאורה, אותו אאוטפיט, אותו וייב — גם כשהמצלמה והסביבה משתנות.
שליטה בפריים הראשון והאחרון
להגדיר בדיוק איפה הווידאו שלך מתחיל ואיפה הוא נגמר בעזרת פרומפטים לפריים הראשון והאחרון. ליצור טרנספורמציות נקיות, רגעי לפני-ואחרי, חשיפות מוצר, מעברים, הרחבות סצנות ושוטים מרכזיים מלוטשים – עם שליטה מלאה בתוצאה.
איך יוצרים ומותגים משתמשים ב‑Veo 3.1
מהשקות מוצר וסרטוני מותג קולנועיים ועד מודעות לרשתות חברתיות וסרטוני הסבר – Veo 3.1 מתאים בדיוק לאיך שצוותים מודרניים מייצרים וידאו. צור סרטוני AI קולנועיים עם סאונד מובנה לכל ערוץ, פורמט או קהל, הכל בתוך וורקפלואו אחד בתוך HeyGen.
קליפים קריאייטיביים לרשתות חברתיות
צור סרטוני שורט מותאמים ל‑TikTok, Instagram, YouTube Shorts ו‑LinkedIn. בנה הוקים, טרנזישנים, מטאפורות ויזואליות, סצנות עם אווטארים וסרטוני סושיאל ממותגים – בלי צורך בצוות עריכה מלא.
סרטוני מייסדים ומותג
להפוך הכרזות, עדכוני מוצר, תוכן thought leadership והודעות מהמייסד לסרטוני מייסד קולנועיים בעזרת התאום הדיגיטלי שלך ב-AI. להוסיף תנועה, סביבות ו-B-roll שהופכים כל מסר לפרימיום.
סרטוני לימוד והסבר
הפוך רעיונות מורכבים לקלים יותר להבנה עם דוגמאות ויזואליות, קונספטים מונפשים, סצנות לייףסטייל וקטעי B-roll תומכים. מעולה לקורסים, סרטוני הסבר AI, אונבורדינג, הדרכות ותוכן וידאו לימודי.
תוכן השקת מוצר
ליצור סרטוני השקת מוצר שעוצרים את הגלילה, עם צילומי מוצר קולנועיים, הדגמות פיצ׳רים, ויז׳ואלים אבסטרקטיים ומעברים מלוטשים. מותאם לפוסטים ברשתות חברתיות, דפי נחיתה, מודעות וקמפיינים של סרטוני הדגמת מוצר.
שאלות נפוצות
מה זה Veo 3.1?
Veo 3.1 הוא מודל הווידאו המתקדם ביותר של הבינה המלאכותית מבית Google DeepMind. הוא הופך פרומפטים טקסטואליים, תמונות רפרנס וקלט של פריים ראשון או אחרון לקליפים קולנועיים עם סאונד מובנה, תנועה מציאותית ושליטה במצלמה ברמת במאי. בתוך HeyGen, Veo 3.1 עובד לצד אווטאר ה-AI שלך ומודלי וידאו נוספים בתוך אותו וורקפלואו.
מי יצר את Veo 3.1?
Veo 3.1 פותח על ידי Google DeepMind, מעבדת מחקר ה-AI של Google. זו הגרסה העדכנית ביותר של מודל הדגל ליצירת וידאו של Google ומתחרה ישיר של Sora 2 של OpenAI. HeyGen משלבת את Veo 3.1 ישירות, כך שאפשר להשתמש בו בלי לנהל חשבון Google או Gemini נפרד.
האם אפשר לנסות את Veo 3.1 בחינם?
כן. אפשר לנסות את Veo 3.1 בחינם ב-HeyGen עם קרדיטים שמגיעים עם כל חשבון, בלי צורך בכרטיס אשראי כדי להתחיל. מסלולים בתשלום פותחים רזולוציות גבוהות יותר, קליפים ארוכים יותר, יותר יצירות בחודש, וזכויות מסחריות בלי סימן מים.
איך להשתמש ב‑Veo 3.1 בתוך HeyGen?
להתחבר ל‑HeyGen, לפתוח את עורך הווידאו ולבחור Veo 3.1 מתוך בוחר המודלים. לכתוב פרומפט, להעלות תמונת רפרנס או להגדיר פריימים ראשונים ואחרונים כדי לשלוט בשוט. לחבר קליפים של Veo 3.1 עם האווטאר של ה‑AI שלך, B-roll, קול ומוזיקה באותו פרויקט.
מהו אורך הווידאו המקסימלי עם Veo 3.1?
Veo 3.1 יוצר קליפים באורך של עד כמה שניות בכל יצירה, ואפשר להאריך סצנות בעזרת פרומפטים של פריים ראשון ופריים אחרון או לחבר כמה קליפים יחד בעורך של HeyGen. האורך המקסימלי לכל קליפ והאורך הכולל של הפרויקט תלויים בתוכנית HeyGen שלך.
האם Veo 3.1 יכול ליצור אודיו וסאונד?
כן. Veo 3.1 יוצר אודיו מובנה באותו תהליך כמו הווידאו, כולל סאונד רקע, אפקטים קוליים ודיאלוג. זה אומר שאין צורך בצעד נפרד של קריינות או עריכת אודיו. ב-HeyGen אפשר גם להוסיף שכבה של שיבוט הקול ה-AI שלך או להעלות אודיו מותאם אישית כשאתה רוצה שליטה מלאה.
האם אפשר להשתמש בסרטוני Veo 3.1 לשימוש מסחרי?
סרטונים שנוצרו עם Veo 3.1 ב‑HeyGen יכולים לשמש לעבודה מסחרית, כולל מודעות, פוסטים לרשתות חברתיות, השקות מוצרים וחומרים ללקוחות, בהתאם לרישיון המסחרי של תוכנית HeyGen שלך. פלט בתוכנית החינמית כולל סימני מים. תוכניות בתשלום מסירות אותם ומעניקות זכויות מסחריות מלאות.
אילו יחסי גובה־רוחב Veo 3.1 תומך?
Veo 3.1 יוצר סרטונים ביחסי גובה-רוחב אנכיים, ריבועיים ואופקיים, כולל 16:9 ו-9:16, כך שאפשר להכין תכנים ל-YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn ודפי נחיתה מאותו פרומפט בלי צורך לחתוך מחדש.
