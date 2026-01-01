Ano ang HeyGen?
Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na nagbibigay-daan sa mga user na agad at mahusay na makagawa ng de-kalidad na mga video sa malakihang produksyon sa higit sa 170 wika at diyalekto. Kung gumagawa ka man ng content para sa marketing, training, e-learning, o sales, ginagawa ng HeyGen na mabilis, scalable, at madaling ma-access ang paggawa ng video.
Ang HeyGen ay itinatag sa isang simpleng paniniwala: ang paggawa ng video ay dapat madali at abot-kaya para sa lahat. Ang tradisyunal na produksyon ng video ay masyadong magastos, mabagal, at nakaka-intimidate. Napagtanto ng aming founder na si Joshua Xu na sa pamamagitan ng AI at pag-alis ng mismong kamera, maaaring ma-unlock ang pagkamalikhain ng bawat isa. Ngayon, gamit lamang ang isang script, kahit sino ay makakagawa ng de-kalidad na mga video nang hindi kailangang mag-shoot, mag-edit, o mag-alala sa laki ng budget.
Ang iyong katuwang sa paggawa ng AI na video
Ang AI video platform ng HeyGen ay idinisenyo para tugunan ang pangangailangan ng makabagong storytelling sa malakihang antas. Mula sa paggawa ng avatar-led na mga video hanggang sa real-time na interactivity, translation, at personalization, bawat produkto ay ginawa para tulungan kang makipag-ugnayan sa iyong audience nang mabilis, eksakto, at madali.
Wala nang hiwa-hiwalay na AI video tools
Ang hanay ng mga makabagong AI product ng HeyGen ay pinagsasama ang lahat sa iisang platform para sa mas maayos at tuloy-tuloy na karanasan ng user. Dinisenyo para sa scale at makapangyarihang storytelling, inaalis ng HeyGen ang abala ng hiwa-hiwalay na mga tool habang tahimik na tinutugunan ang hindi nakikitang pamantayan ng kalidad na inaasahan ng iyong audience. Isa itong makapangyarihan at intuitive na alternatibo na nagtataas ng bagong pamantayan kung ano ang kayang gawin ng AI video.
Isang plataporma, walang limitasyong gamit
Marketing
Binibigyan ng HeyGen ang mga marketer ng kalayaang gumawa ng mga propesyonal na video on demand. Sa isang script at ilang pag-click lang, maaari mong gawing kapana-panabik at akmang-akma sa brand na video content ang anumang asset—mula sa PDFs, blogs, hanggang slide decks—kahit kailan, nang hindi sumisira sa iyong budget.
Pagkatuto at Pagpapaunlad
Binibigyan ng kapangyarihan ng HeyGen ang mga team na lumikha ng nakaangkop na mga karanasan sa pagsasanay—mula sa compliance hanggang sa pag-unlad ng empleyado at tuloy-tuloy na upskilling. Pinapadali ng aming AI video platform ang pag-scale ng makabuluhang pagkatuto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad o bilis.
Pagbebenta
Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga sales team na maghatid ng personalisadong outreach sa malakihang antas, mula sa prospecting hanggang sa follow-ups at product demos. Tinutulungan ng aming AI video platform ang mga sales rep na maging kapansin-pansin sa punuang inbox, pabilisin ang deal cycles, at bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga customer.
Gamitin ang HeyGen API para walang kahirap-hirap na maisama ang AI video generation sa iyong mga workflow
Pay-as-you-go na API para gumawa ng mga video gamit ang Video Agent, isalin ang mga video gamit ang Video Translation, lumikha ng boses gamit ang mga Text-to-Speech model, at pabilisin ang iyong workflow sa pamamagitan ng paglikha ng mga avatar, pag‑generate ng mga video gamit ang Studio API, at pagbuo ng mga template
Mga Madalas Itanong
Ano ang HeyGen?
Ang HeyGen ay isang AI video creation platform na nagbibigay-daan sa iyo na agad makagawa ng mga de-kalidad na video sa malakihang produksyon. Hindi mo kailangan ng camera, crew, o karanasan sa pag-edit. Sinusuportahan nito ang mahigit 170 wika at diyalekto at idinisenyo para sa iba’t ibang gamit sa marketing, learning and development, sales, at marami pang iba.
Ano ang pinagkaiba ng HeyGen sa iba pang AI video tools?
Ang HeyGen ay isang all-in-one na platform na pinagsasama ang scripting, avatars, editing, at localization sa iisang tuloy-tuloy na workflow. Hindi tulad ng hiwa-hiwalay na mga tool o mga platform na mahirap pag-aralan, ang HeyGen ay intuitive, mabilis, at dinisenyo para sa external-grade na content na madaling i-scale ayon sa pangangailangan mo.
Kailangan ko ba ng karanasan sa video production para magamit ang HeyGen?
Hindi naman. Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen ay nagpapadali para sa kahit sino na makagawa ng makinis at propesyonal na mga video sa loob lamang ng ilang pag-click.
Maaari ba akong gumawa ng custom avatars gamit ang HeyGen?
Oo. Maaari kang pumili mula sa malawak na library ng mga realistic na avatar o gumawa ng sarili mong digital na tagapagsalita na babagay sa iyong brand. Ikaw ang may ganap na kontrol sa tono ng boses, mga galaw, at istilo ng pag-deliver.
Paano gumagana ang video translation sa HeyGen?
Sa built-in na video translation ng HeyGen, maaari mong isalin ang iyong content sa mahigit 170 na wika at diyalekto na may makatotohanang dubbing, eksaktong lip sync, at nae-edit na script. Ito ay isang matipid na paraan para i-localize ang mga video nang hindi muling nagre-record o kumukuha ng mga voice actor.
Ano ang personalized na video, at paano ko ito magagamit?
Ang personalized na video ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng natatanging video para sa bawat manonood gamit ang CRM data o iba pang variable, tulad ng pangalan, kumpanya, o lokasyon. Isa itong makapangyarihang paraan para pataasin ang engagement sa marketing, outreach, onboarding, at customer success.
Ano ang mga interactive avatar?
Ang mga interactive avatar ay mga AI-powered na virtual presenter na kayang makipag-ugnayan sa mga manonood nang real time. Maaari silang sumagot ng mga tanong, gumabay sa mga user, o maghatid ng dynamic na content sa pamamagitan ng pag-connect sa mga script o knowledge base, na ginagawang two-way na karanasan ang dating static na content.
Anong mga uri ng kumpanya ang gumagamit ng HeyGen?
Mahigit 85,000 kumpanya—mula sa mga startup hanggang sa malalaking enterprise brand—ang gumagamit ng HeyGen sa iba’t ibang departamento kabilang ang marketing, L&D, customer support, at sales. Kabilang sa mga kilalang gumagamit nito ang OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy, at marami pang iba.
Gaano karaming oras at pera ang matitipid ko sa HeyGen?
Sa karaniwan, iniulat ng mga user na nababawasan ng 50% ang oras ng post-production, nakakatipid ng 3 oras kada video, at nababawasan ang gastos sa pagsasalin ng hanggang 80%. Gamitin ang aming ROI calculator para tantiyahin ang posibleng matitipid ng iyong team.
Maaari ko bang i-integrate ang HeyGen sa mga kasalukuyan kong gamit na tools?
Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng mga integration sa mga kilalang platform, CRM, at mga learning system para matulungan kang i-streamline ang mga workflow at i-personalize ang content sa malakihang antas.