AI Video Upscaler App para sa 4K na Kalidad
I-upscale ang kahit anong video sa 4K gamit ang diffusion-based AI na direktang naka-built in sa HeyGen Apps. Pumili sa pagitan ng Standard at Precise na mga engine, mag-output sa 1080p o 4K, i-adjust ang frame rate hanggang 120fps, at mag-upload ng MP4, MOV, o WEBM na mga file. Bawat conversion ay nagkakahalaga ng 10 premium credits.
Mga tampok ng AI video upscaler
Mga Standard at Precise na upscale engine
Dalawang engine ang tumutugon sa magkaibang pangangailangan. Ang Standard ay nagbibigay ng mabilis at malinis na pag-upscale para sa mga high-volume na workflow kung saan mahalaga ang bilis. Ang Precise ay gumagamit ng diffusion-based na modelo na muling binubuo ang pinong detalye, natural na tekstura ng mukha, nababasang teksto, at makatotohanang tela at dahon sa antas ng pixel. Ang Precise ang nagbibigay ng pinakamataas na fidelity na output para sa final deliverables, trabaho para sa kliyente, at content na pinapanood sa malalaking screen. Maaari kang magpalit ng engine sa anumang proyekto nang hindi muling nag-a-upload. Ipares ang iyong na-upscale na output sa anumang AI video generator na workflow at mananatiling malinaw ang final render sa anumang layo ng panonood.
1080p at 4K na resolusyon ng output
Piliin muna ang target na resolution bago mag‑process. Tumatanggap ang AI model ng footage na may kahit anong panimulang resolution mula 360p pataas at ina-upscale ito sa 1080p o 4K. Inaangkop ng Precise engine ang tindi ng reconstruction batay sa kalidad ng input—mas malakas ang pagbuo ng detalye para sa mas mabababang resolution, at mas banayad na refinement naman para sa footage na halos katapat na ng target. Ida-download ang output na handa na para i-publish, i-embed, o i-archive nang hindi na kailangan ng karagdagang encoding step. Gamitin ito pagkatapos ng isang text to video render para maiangat ang AI-generated na content sa broadcast-level na resolution.
Kontrol ng frame rate hanggang 120fps
Itakda ang output frame rate sa Original, 30, 60, 90, o 120fps. Gumagamit ang AI frame interpolation ng makinis at natural na mga pagitan na frame para gawing mas fluid ang dating sabog o putol-putol na footage, para maging malinis ang mga action sequence, at magmukhang cinematic ang slow-motion na content. Ang mas mataas na frame rate na ipinares sa 4K resolution ay nagbibigay ng output na premium ang dating sa mga monitor, projector, at malalaking display. I-apply ang frame rate boost para pakinisin ang AI video editor exports o bigyan ng mas pulidong playback ang mga AI-generated na clip.
Pinagsamang pag-alis ng ingay at pagwawasto ng aliasing
Ang Precise engine ay nag-aalis ng ingay, nag-aalis ng aliasing, at nagpapatalas sa iisang upscale pass. Ang grain, chroma noise, compression banding, jagged edges, at staircase artifacts ay inaayos frame by frame nang hindi na kailangan ng hiwalay na processing step. Nakikilala ng model ang tunay na texture kumpara sa ingay, kaya nananatiling natural ang balat, malinaw ang text, at malinis ang mga gilid. Hindi na kailangan ng karagdagang filters o plugins. Ipaandar ang output sa isangsubtitle generatorat magiging maayos ang pagkakapatong ng iyong overlays sa mga frame na walang artifacts.
Pansamantalang pagkakapare-pareho sa bawat frame
Ang pag-upscale ng bawat frame nang paisa-isa ay nagdudulot ng shimmer, flicker, at gumagapang na artifacts habang pinapatugtog ang video. Sinusuri ng AI model ang galaw at daloy ng detalye sa pagitan ng mga frame para mapanatili ang ganap na temporal consistency. Nanatiling matatag ang mga gumagalaw na bagay, malilinis ang patag na background nang walang banding o flicker, at pare-pareho ang kulay mula unang frame hanggang huli. Kapag pinagsama sa frame interpolation, nagreresulta ito sa makinis, walang-flicker na playback sa anumang resolution at frame rate para sa content gaya ng product demo video na mga deliverable.
Mga gamit
I-upscale ang GenAI video mula 720p hanggang 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Ibalik ang lumang VHS, miniDV, at 8mm na mga video
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Gawing makinis ang putol-putol na footage sa 60 o 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Pahusayin ang kalidad ng webcam at screen recordings
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Linisin ang madilim at maingay na footage
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
I-upscale ang isinalin o dinub na video
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Paano ito gumagana
Mag-upload ng video, i-configure ang engine, resolution, at frame rate, tapos i-render ito sa 4K output. Walang kailangang software, GPU, o editing skills.
I-upload ang iyong video
I-drag ang MP4, MOV, o WEBM file sa uploader o i-click ang Choose file. Tinatanggap ang lahat ng input resolutions.
Piliin ang engine at mga setting
Pumili ng Standard o Precise. Itakda ang output sa 1080p o 4K. Itakda ang frame rate sa Original, 30, 60, 90, o 120fps.
I-preview ang pagpapahusay
Iproseso ang isang maikling preview para maikumpara ang before at after. I-adjust ang engine, resolution, o frame rate hanggang sa umabot sa pamantayan mo ang output.
I-upscale at i-download
Kumpirmahin ang paggamit ng 10 premium credits. Gagamit ng Cloud GPUs para i-render ang buong file at maaari mong i-download ang na‑enhance na video na handa nang i-publish.
Mga Madalas Itanong
Ano ang Precise upscale engine at paano ito gumagana?
Ang Precise engine ay pinapagana ng Topaz Labs Starlight Precise 2.5, isang diffusion-based na upscaling model na sinanay sa milyun-milyong video frames. Ibinabalik nito ang pinong tekstura, natural na detalye ng mukha, istruktura ng tela, at malinaw na nababasang teksto sa antas ng pixel. Hindi tulad ng karaniwang interpolation na basta lang ini-stretch ang mga pixel, ang diffusion model ay lumilikha ng makatotohanang bagong detalye batay sa konteksto ng eksena, kaya mukhang parang orihinal na kinunan sa mas mataas na resolusyon ang output.
Ano ang pagkakaiba ng Standard at Precise na mga engine?
Ang Standard ay nagbibigay ng mabilis at malinis na pagtaas ng resolusyon na angkop para sa mga workflow na mataas ang volume, kung saan mas mahalaga ang bilis kaysa sa per-pixel na katumpakan. Ang Precise ay nagpapatakbo ng diffusion-based na modelo para sa pinakamataas na antas ng detalye sa reconstruction. Inirerekomenda ang Precise para sa final na output, content para sa kliyente, at anumang panoorin sa malalaking display. Ang Standard ay mainam para sa mga draft, internal na review, at batch processing.
Maaari ko bang i-upscale ang AI-generated na video mula sa Sora, Kling, o Veo?
Oo. Ang Precise engine ay partikular na in-optimize para sa generative AI footage, na karaniwang may bahagyang softness, aliasing, at hindi pantay na mga frame na lalo pang pinalalala ng karaniwang upscaling. Inaayos nito ang mga pattern na ito habang pinapanatili ang orihinal na creative na intensyon, kaya naibibigay ang script to video na output at prompt-based na mga generation sa malinis, parang native na 4K.
Anong mga format ng video at input resolution ang sinusuportahan?
Tumatanggap ang upscaler ng MP4, MOV, at WEBM files sa kahit anong input resolution mula 360p pataas. Maaari mong itakda ang output sa 1080p o 4K. Ina-adjust ng AI model ang tindi ng reconstruction batay sa panimulang kalidad, na nagbibigay ng mas malakas na enhancement sa mas mababang resolution at mas banayad na refinement sa footage na mas malapit na sa target.
Paano gumagana ang pag-aayos ng frame rate?
Pipili ka ng Original, 30, 60, 90, o 120fps bilang output frame rate. Sinusuri ng AI frame interpolation ang galaw sa pagitan ng mga existing na frame at gumagawa ng mga smooth na in-between frame. Para sa social content, maayos na gumagana ang 30 o 60fps. Para sa action-heavy, cinematic, o large-screen na content, nagbibigay ang 90 o 120fps ng kapansin-pansing mas smooth na galaw.
Awtomatikong inaalis ba ng upscaler ang ingay at mga compression artifact?
Oo. Isinasagawa ng Precise engine ang pag-alis ng ingay, pag-alis ng aliasing, at pagtanggal ng mga artifact bilang pinagsamang bahagi ng proseso ng pag-upscale. Nakikilala nito ang tunay na texture kumpara sa grain, chroma noise, at compression banding, at inaalis ang mga hindi kanais-nais na elemento habang pinananatiling malinaw ang mga gilid at detalye. Hindi na kailangan ng hiwalay na denoise step o plugin.
Magkano ang bawat upscale conversion?
Bawat conversion ay nagkakahalaga ng 10 premium credits (GenCredits) mula sa inyong shared credit pool. Makikita ang iyong balanse sa timeline sa HeyGen editor. Ang mga paid plan na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay may kasamang premium credits para sa upscaling, kasama ang mga feature tulad ng AI voice cloning at face swap.
Pwede ko bang i-preview ang upscale bago gumastos ng credits?
Oo. Gumagawa ang upscaler ng maikling preview gamit ang napili mong engine, resolution, at frame rate bago ka mag‑commit. Pwede mong baguhin ang settings at ikumpara ang input at output hanggang umabot sa kalidad na gusto mo. Ibabawas lang ang 10 credits kapag kinumpirma mo na ang full render.
Maaari ko bang i-upscale ang mga video pagkatapos silang isalin o i-dub?
Oo. Ang mga video na dumaan sa video translator o AI lip sync na pipeline ay nababawasan ang kalidad dahil sa muling pag-encode. Ang pagpapatakbo ng na-localize na file sa upscaler ay nagbabalik ng linaw at tinitiyak na tumutugma ang bawat bersyon ng wika sa orihinal. Bawat variant ay nagkakahalaga ng 10 credits.
Kailangan ko bang mag-install ng software o magkaroon ng malakas na GPU?
Hindi. Ang upscaler ay tumatakbo nang buo sa browser sa pamamagitan ng HeyGen Apps. Lahat ng rendering ay ginagawa ng cloud-based GPUs. Wala kang kailangang i-install, walang partikular na system requirements, at hindi kailangan ng local GPU. I-upload lang ang iyong MP4, MOV, o WEBM, i-configure ang settings, i-preview, at ang cloud na ang bahala sa lahat ng rendering.
