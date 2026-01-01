Die Magie von HeyGen, erzählt von Kreativen wie dir

Echte Menschen, echte Unternehmen, echte Magie. Von führenden Unternehmen und Solopreneuren bis hin zu einzelnen Kreatoren – entdecken Sie die magischen Momente, die entstehen, wenn große Ideen auf die Kraft von HeyGen treffen.

Entfalte deine Magie

Sieh zu, wie die Magie entsteht

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Miro – Anstieg bei der Videoproduktion

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Workday – Sprachen pro Video

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Reid KI – zur Videoproduktion

Hinter der Magie: Geschichten, die inspirieren

Erlebe, wie Creator jeder Größe HeyGen nutzen, um die Videoproduktion selbst in die Hand zu nehmen, unvergessliche Geschichten zu erzählen und dabei Zeit und Kosten zu sparen. Kein Produktionsteam und keine externen Dienstleister nötig – nur eine Idee und ein kleines bisschen Magie.

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Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum mit den innovativsten KI-Videos vorantreiben.

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Die Magie von HeyGen | Echte Creator, echte Ergebnisse