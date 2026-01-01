Was auch immer du machen möchtest, du kannst es jetzt machen

Seedance 2.0 läuft über Avatar Shots, Video Agent und den KI-Video-Generator. Das filmreifste KI-Videomodell der Welt steckt jetzt in jedem Tool, mit dem du arbeitest. Auf G2 als Nr. 1 in Sachen Realismus bewertet. Dein Digital Twin, deine verifizierte Identität, deine Geschichte.