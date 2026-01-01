Dein digitaler Zwilling in kinoreifer Bewegung
Seedance 2.0 ist jetzt vollständig in HeyGen integriert. Erstelle komplette Videos mit deinem verifizierten Digital Twin, der sich durch kinoreife Aufnahmen bewegt, generiere aufmerksamkeitsstarkes B‑Roll aus nur einem Prompt und erweitere jede Szene mit präziser Kontrolle über ersten und letzten Frame. Professionelle Videoqualität, ganz ohne Filmteam.
Drei Tools, eine Plattform. Du entscheidest, wie du erstellst
Seedance 2.0 ist in drei verschiedene Tools innerhalb von HeyGen integriert. Jedes davon ist für einen anderen kreativen Workflow konzipiert. Nutze eines oder kombiniere alle drei.
Platziere deinen Digital Twin in filmreifem Seedance-Footage
Mit Avatar Shots kannst du filmreife Szenen erstellen, in denen dein verifizierter Digital Twin sich bewegt, gestikuliert und in von Seedance generiertem Filmmaterial auftritt. Wähle jede beliebige Umgebung, Kameraperspektive oder Bewegungsart – mit lebensechter Animation und durchgehend konsistenter Darstellung deines Charakters in jeder einzelnen Aufnahme.
Lebensechte Charakterbewegung
Gehen, Gestikulieren und Spielen mit echter körperlicher Präsenz und Glaubwürdigkeit in jeder einzelnen Einstellung.
Konsistentes Aussehen über alle Aufnahmen hinweg
Gesicht, Kleidung und visuelle Identität bleiben vom ersten bis zum letzten Frame unverändert, ohne Morphing oder Detailabweichungen.
Mehrere Avatare in einer Szene
Platziere mehrere verifizierte Digital Twins in einer einzigen kinoreifen Szene, mit synchronisierten Bewegungen für jede Figur im Bild.
Jeder Hintergrund, jeder Aufnahmetyp
Dollyfahrten, Kranaufnahmen, FPV, weite Establishing Shots und Nahaufnahmen mit einer filmischen Kamerasprache, die auf deinen Prompt reagiert.
Ihre Identität, vollständig geschützt. Seedance erlaubt keine menschlichen Gesichter über seine öffentliche API. Die First-Party-Einwilligungs- und Identitätsprüfungs-Infrastruktur von HeyGen ist der Grund, warum Ihr verifizierter Digital Twin in Seedance-Aufnahmen erscheinen kann, während keine andere Plattform dies bieten kann.
Von einer einzigen Eingabe zum vollständigen, fertigen Video
Video Agent nimmt deine Eingabe und erstellt daraus ein komplettes Video – inklusive Skript, Aufbau, Schnitt und Voiceover. Dein Digital Twin wird automatisch mit filmischem Seedance-Material kombiniert, sodass ein fertiges, veröffentlichungsbereites Video entsteht.
Vom Skript zum fertigen Video
Gib deinen Prompt ein oder füge dein Skript ein, und der Video Agent erstellt die Struktur, wählt die Einstellungen aus und liefert dir ein fertig geschnittenes Video.
Bis zu drei Minuten pro Video
Lang genug, um eine echte Botschaft zu vermitteln, kurz genug, um die Aufmerksamkeit zu halten – mit filmischen Seedance-Aufnahmen, die automatisch aneinandergereiht werden.
Mehrere Avatare in einer Szene
Struktur, Tempo und Schnitt werden für dich übernommen, sodass du direkt auf jedem Kanal veröffentlichen kannst – ganz ohne zusätzlichen Produktionsaufwand.
Verifizierte Identität, direkt integriert
Jedes Video verwendet deinen verifizierten Digital Twin und ist durch HeyGens eigene Consent-Infrastruktur geschützt.
Für hohe Stückzahlen entwickelt, ohne Kompromisse bei der Qualität. Video Agent ist für Teams und Creator konzipiert, die über Kampagnen, Kurse und Kanäle hinweg kontinuierlich produzieren müssen.
Erzeuge kinoreifes B‑Roll aus einem Prompt oder einem Referenzbild
Der KI-Videogenerator bietet dir direkten Zugriff auf Seedance 2.0 für Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Erstellung. Beschreibe eine Szene, lade eine Referenz hoch und erhalte hochwertiges, kinoreifes Filmmaterial mit präziser Kontrolle über den ersten und letzten Frame.
Text zu kinoreifem B‑Roll
Beschreibe eine beliebige Szene, und Seedance erzeugt kinoreife Aufnahmen mit Regisseur-Niveau bei Kamerasteuerung und physikalisch präziser Bewegung.
Referenzbild zum Filmmaterial
Lade ein Produktfoto, ein Standortbild oder eine andere visuelle Referenz hoch und behalte Look, Stimmung und Motiv in jedem einzelnen Frame bei.
Steuerung des ersten und letzten Frames
Lege genau fest, wo eine Szene beginnt und endet, und lass Seedance alles dazwischen mit nahtloser visueller Kontinuität generieren.
Studioqualität-Aufnahmen mit nur einem Prompt
Erzeuge B‑Roll, das wirkt, als wäre es mit einem kompletten Team vor Ort gedreht worden – mit dynamischer Beleuchtung, realistischer Physik und kinoreifen Kamerabewegungen.
Cinematisches B‑Roll ist keine Budgetfrage mehr, sondern eine Prompt-Entscheidung. Wenn die Messlatte steigt, passe deine Kreativität im Schnitt an. Nutze Seedance 2.0, um das Unmögliche in jedes einzelne Bild zu bringen.
Kinoreife Videos für jeden Anwendungsfall
Von vollständig gebrandeten Videos bis hin zu aufmerksamkeitsstarkem Social Content: Seedance 2.0 in HeyGen liefert dir professionelles Videomaterial für jedes Format und jedes Publikum.
Marken- und Produktvideos
Erstellen Sie vollständig gebrandete Videos, in denen Ihr Digitaler Zwilling in filmischen Umgebungen präsentiert. Pitch-Decks, Produkteinführungen und Unternehmensankündigungen mit einer Produktionsqualität, die perfekt zu Ihrer Marke passt.
Social-Media- und Anzeigeninhalte
Erzeuge kinoreifes B‑Roll‑Material und Avatar‑Aufnahmen, die den Scroll stoppen. Füge Produkt‑, Standort‑ oder Stilreferenzen hinzu, und Seedance erstellt Footage, das exakt zu deinem kreativen Briefing passt.
Schulung und Ausbildung
Erstellen Sie vollständige Schulungsmodule und Lerninhalte mit Ihrem Digital Twin. Ein einziger Prompt erzeugt ein strukturiertes, vollständig bearbeitetes Video von bis zu drei Minuten Länge, das sich direkt in jedes LMS oder jede Lernplattform einbetten lässt.
Vordenkerrolle und persönliche Marke
Veröffentliche regelmäßig, ohne jedes Mal selbst vor der Kamera zu stehen. Dein verifizierter Digital Twin übermittelt deine Botschaft in cineastischen Umgebungen – mit der Authentizität und Präsenz, die dein Publikum von deiner persönlichen Marke erwartet.
Produktdemos und Präsentationen
Lade ein Produktfoto hoch und generiere dazu kinoreife Aufnahmen. Dynamische Beleuchtung, realistische Bewegungen, mehrere Blickwinkel. Auffälliger Produkt-Content ganz ohne Studio, Fotograf oder Produktionsbudget.
Inhalte mit mehreren Personen und Panels
Platziere mehrere verifizierte Avatare in einer einzigen filmischen Szene. Gespräche, Interviews und Panel-Formate mit konsistentem Erscheinungsbild und synchronisierten Bewegungen für jede Figur im Bild.
Was auch immer du machen möchtest, du kannst es jetzt machen
Seedance 2.0 läuft über Avatar Shots, Video Agent und den KI-Video-Generator. Das filmreifste KI-Videomodell der Welt steckt jetzt in jedem Tool, mit dem du arbeitest. Auf G2 als Nr. 1 in Sachen Realismus bewertet. Dein Digital Twin, deine verifizierte Identität, deine Geschichte.