Ratava ist eine KI-Media-Agentur, die traditionelle Filmproduktion mit KI-Avataren und generativen Tools verbindet, um Videos für B2B-Kommunikation, Marketing, Vertrieb und interne Unternehmenskommunikation zu erstellen. Unter der Leitung der Creative Directors Maximus Jenkins und Kaleb Manske arbeitet Ratava mit Kunden aus Marketingagenturen, Maklerhäusern und Franchise-Unternehmen zusammen, die alle dynamische Video-Inhalte in hoher Stückzahl benötigen – ohne die hohe Belastung einer klassischen Produktion.

Bevor HeyGen integriert wurde, hatte Ratava immer wieder mit Engpässen zu kämpfen. Jeder Kundendreh, insbesondere mit Führungskräften, erforderte eine präzise Terminplanung, mehrere Takes und umfangreiche Abstimmung. „Wir machten einen Dreh mit einem CEO und mussten an diesem Tag alles perfekt hinbekommen“, sagte Maximus. Wenn etwas nicht richtig aufgenommen wurde, gab es keine einfache Möglichkeit, es nachzuholen. Führungskräfte hatten oft wenig Zeit, fühlten sich vor der Kamera unwohl oder standen für Nachdrehs nicht zur Verfügung – was bedeutete, dass eine verpasste Gelegenheit ein ganzes Projekt ins Stocken bringen konnte.

Der Produktionsprozess selbst verstärkte den Druck zusätzlich. Begrenzte Drehtage führten zu engen Deadlines, während nervöse oder kamerascheue Protagonisten das Tempo bremsten. Die Postproduktion zog die Projekte noch weiter in die Länge, sodass es schwierig war, schnell frische Inhalte zu liefern. „Eine der größten Herausforderungen war es einfach, jemanden vor die Kamera zu bekommen“, erklärte Maximus. Für Kund:innen, die kontinuierlich personalisierte Videoinhalte benötigten, machten diese Einschränkungen eine Skalierung nahezu unmöglich.

Aufbau einer wiederverwendbaren Avatar-Bibliothek für skalierbare Erstellung

HeyGen hat für Ratava alles verändert. Indem die Führungskräfte einmal aufgenommen und eine Bibliothek von Avataren erstellt wurde, konnte Ratava bei Bedarf neue Inhalte generieren, ohne ein weiteres Shooting zu benötigen – egal ob Tage, Monate oder sogar Jahre später. „Jetzt können wir eine Bibliothek von 15 bis 30 Avataren aufbauen und jederzeit neue Inhalte erstellen, wenn sie diese brauchen“, berichtet Maximus. Was zuvor an die Einschränkungen von Live-Drehs gebunden war, wurde zu einem offenen, flexiblen System für kontinuierliche Videoproduktion.

Der kreative Spielraum erweiterte sich enorm. Video-Pitches entwickelten sich von statischen Präsentationsfolien zu dynamischen Präsentationen mit Executive-Avataren. Event-Marketing wurde neu gedacht – mit personalisierten Hype-Videos vor Konferenzen, Live-Avatar-Intros für Sprecher während der Events und Recap-Videos im Anschluss, die Avatar-Aufnahmen mit Echtzeit-Material kombinierten. Anstelle von einmaligen Produktionen konnte Ratava nun laufende Kampagnen in großem Maßstab liefern.

Für Maximus war die Wirkung sowohl persönlich als auch beruflich spürbar. Da er aus dem traditionellen Filmemachen kommt, sah er KI als eine demokratisierende Kraft: „KI ermöglicht es mir, Dinge zu tun, die ich vorher nie hätte umsetzen können – sei es, weil es zu teuer, zu zeitaufwendig oder technisch zu komplex gewesen wäre. Jetzt kann ich Videos mit Fallschirm­sprung-Effekten und globalen Sprachvarianten produzieren, ohne Millionen von Dollar oder ein komplettes Team zu benötigen.“

„HeyGen ermöglicht es uns, unseren Kund:innen – von denen sich viele vor der Kamera unwohl fühlen – eine Stimme zu geben. Das ist der Kern des Storytellings, und jetzt kann es jede:r tun“, sagte Kaleb. Er hob außerdem hervor, wie einfach die Plattform zu bedienen ist: „Als Videoeditor hatte ich überhaupt keine Lernkurve. Aber selbst jemand, der neu im Videobereich ist, kann direkt einsteigen und loslegen. Man tippt einfach sein Skript ein – und schon geht’s los.“

Die Kraft von KI mit persönlichen und beruflichen Erfolgen unter Beweis stellen

Seit der Einführung von HeyGen hat Ratava die Content-Produktion für alle wichtigen Anwendungsfälle skaliert, Zeit gespart und neue kreative Möglichkeiten erschlossen.

Skalierbare Geschwindigkeit : Verkürzte Durchlaufzeit für Interview‑Videos von mehreren Wochen auf nur einen Tag. „Wir sind fertig und sagen: ‚Das habe ich heute gemacht.‘ Das ist noch nie zuvor passiert“, sagte Kaleb.

: Verkürzte Durchlaufzeit für Interview‑Videos von mehreren Wochen auf nur einen Tag. „Wir sind fertig und sagen: ‚Das habe ich heute gemacht.‘ Das ist noch nie zuvor passiert“, sagte Kaleb. Globale Reichweite : Durch den Einsatz von Sprachlokalisierung konnte das Unternehmen ohne muttersprachliche Kenntnisse in spanisch- und französischsprachige Märkte expandieren. „Ich kann auf Arabisch oder Französisch präsentieren, ohne die Sprache zu beherrschen“, ergänzte Maximus.

: Durch den Einsatz von Sprachlokalisierung konnte das Unternehmen ohne muttersprachliche Kenntnisse in spanisch- und französischsprachige Märkte expandieren. „Ich kann auf Arabisch oder Französisch präsentieren, ohne die Sprache zu beherrschen“, ergänzte Maximus. Personalisierung in der Tiefe: Die Video-Öffnungsraten in Outreach-Kampagnen stiegen von 10 % auf 30–40 % durch personalisierte Avatar-Nachrichten.

Der magische Moment für Maximus kam, als er die Lippen­synchronisation von HeyGen in Aktion sah. „Ich habe meine Stimme hochgeladen und zugesehen, wie mein Avatar mit dem Gesicht meines Kunden sprach – und es sah perfekt aus.“ Für Kaleb war es der Moment, als er seiner Mutter ein „Guten Morgen“-Video schickte. „Sie antwortete: ‚Ich liebe dich auch‘ und hatte keine Ahnung, dass es KI war. Da wusste ich, wie real das ist.“

HeyGen ist seitdem zu einem grundlegenden Bestandteil des Geschäftsmodells von Ratava geworden. Sie haben es in ihr CRM integriert und damit automatisierte, lokalisierte Videoansprachen ermöglicht. „98 % unserer Videos enthalten inzwischen auf irgendeine Weise HeyGen-Avatare“, sagte Maximus. „Es ist zu einem festen Bestandteil unseres Toolkits geworden – wie Schauspieler, die wir jederzeit einsetzen können.“

Während Ratava weiter skaliert, bleibt HeyGen das Herzstück ihrer Vision: Kunden zu befähigen, bessere Geschichten schneller und zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten zu erzählen. „Wir haben unser Geschäft auf HeyGen aufgebaut“, bemerkte Maximus. „Die Ergebnisse sprechen für sich.“