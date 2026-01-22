Dolsten & Co. is an AI-first creative agency founded by Simon Dolsten, a seasoned creative director with a background in crafting high-end brand narratives. After leading creative work for global brands like Michelob Ultra and Volkswagen, and producing Emmy-winning and Super Bowl–level campaigns, Simon set out to build an agency designed for a new era of creativity, one where technology accelerates imagination rather than constraining it.

Dolsten & Co. arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden zusammen – von persönlichkeitsgetriebenen Marken bis hin zu großen Unternehmensorganisationen – und hilft ihnen, Geschichten zu erzählen, die emotional berühren und gleichzeitig mit der Geschwindigkeit der modernen Welt Schritt halten. Obwohl Simons Fundament im Storytelling weiterhin im Mittelpunkt stand, erschwerten traditionelle Produktionsmodelle es, zu experimentieren, zu prototypisieren und ehrgeizige Ideen schnell zum Leben zu erwecken.

HeyGen gab Dolsten & Co. die Möglichkeit, hochwertige kreative Arbeiten in Tagen statt Monaten zu entwickeln, zu iterieren und auszuliefern und so Ideen zu verwirklichen, die zuvor unmöglich schienen.

Big ideas slowed by traditional production

Before using HeyGen, Dolsten & Co. faced the same challenge as most creative agencies: the need for speed. Turning an idea into something clients could actually see and react to required extensive upfront work.

„Man konnte nicht wirklich schnell einen Prototyp oder Proof of Concept erstellen“, erklärte Simon. „Man musste den Kund:innen ein langes Skript oder ein 100-seitiges Deck vorlegen.“

In traditionellen Werbeumgebungen konnte die Produktion eines nur 30 Sekunden langen Spots Monate dauern und Millionen von Dollar kosten. Sobald die Produktion abgeschlossen war, waren Kreativteams häufig an das gebunden, was sie am Set aufgenommen hatten – mit nur begrenzten Möglichkeiten, das Material weiterzuentwickeln oder zu überarbeiten.

„Für Kreative ist das einschränkend“, sagte Simon. „Man möchte ständig weiterentwickeln, testen und verbessern, aber der Prozess lässt das nicht zu.“

This slowed collaboration, increased risk, and made it harder to explore bold ideas, especially those involving emerging formats like interactive avatars or AI-driven narratives.

Using HeyGen to prototype, iterate, and create at speed

HeyGen fundamentally changed how Dolsten & Co. works with ideas. Instead of pitching concepts through scripts or static presentations, the team could now bring clients something functional and fully realized within days.

„Mit HeyGen kannst du etwas präsentieren, das bereits eine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit hat“, sagte Simon. „Gemeinsam etwas Wirkungsvolleres zu schaffen, wird dadurch viel schneller und einfacher.“

The platform allows the team to prototype ideas instantly, iterate based on feedback, and evolve concepts over time. Unlike traditional production, where footage is fixed, HeyGen enables continuous refinement.

„Du kannst die erste Version erstellen, sie einem Kunden präsentieren und dann immer weiter daran arbeiten“, sagte Simon. „Diese Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, ist unglaublich kraftvoll für Kreative.“

HeyGen machte es außerdem möglich, Storytelling und Technologie auf neue Weise zu verbinden. Dolsten & Co. begann mit digitalen Zwillingen und Avataren zu experimentieren, die informieren, unterhalten oder Unternehmensbotschaften mit Realismus und emotionaler Nuance vermitteln konnten.

“What surprised me most was the functionality,” Simon said. “You can build knowledge into them, make them educational, entertaining, or branded. They can fill so many roles.”

Ideen verwirklichen, die einst unmöglich schienen

Als das Team die Plattform weiter vorantrieb, ermöglichte HeyGen Projekte, die weit über schnellere Werbeanzeigen oder Prototypen hinausgingen.

Dolsten & Co. created a one-hour AI-generated feature film with realistic dialogue and mouth movements, something Simon describes as previously unimaginable. What once felt like a distant concept was produced and brought to market in just weeks.

“HeyGen enabled us to do things that were wildly beyond our dreams,” Simon said.

Das Team erforschte außerdem immersive, persönliche Eins-zu-eins-Erlebnisse mit realistischen Avataren. Diese Erfahrungen halfen dabei, Vertrauen bei Verbraucher:innen, Kund:innen und sogar in der Presse aufzubauen, indem fortschrittliche Technologie mit einem menschlichen Gesicht und einer menschlichen Stimme verbunden wurde.

„Das Ziel ist nicht, menschliche Interaktion zu ersetzen“, erklärte Simon. „Es geht darum, sie zu verstärken.“

HeyGen hat außerdem Lokalisierung und Skalierung erheblich vereinfacht. Eine einzige Story konnte in mehreren Sprachen zum Leben erweckt werden, sodass Marken ein globales Publikum erreichen konnten, ohne Inhalte von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Schnellere Lieferung, stärkere Dynamik und messbare Wirkung

Die Auswirkungen auf Geschwindigkeit und Effizienz waren sofort spürbar. Arbeiten, für die früher sechs Monate benötigt wurden, konnten nun in nur sechs Tagen abgeschlossen werden.

“That speed changes everything,” Simon said. “We can sell more work, clients get results faster, and the quality stays high.”

Über die reinen Kennzahlen hinaus sorgte HeyGen für neuen Schwung. Zu sehen, wie Ideen schnell zum Leben erweckt wurden, beflügelte sowohl die internen Teams als auch die Kunden.

„Als ich das erste Video gesehen habe, das wir mit HeyGen erstellt haben, fühlte es sich wie Magie an“, sagte Simon. „Endlich konnte man mit der Geschwindigkeit erstellen, die man sich wünscht.“

Diese Dynamik machte die Zusammenarbeit einfacher, Feedback umsetzbarer und die Kreativität iterativer. Anstatt monatelang auf Ergebnisse zu warten, konnten Kundinnen und Kunden fast sofort auf die fertige Arbeit reagieren.

Für Simon liegt der wahre Wert von HeyGen darin, menschliches Storytelling und fortschrittliche Technologie zusammenzubringen.

„Du musst trotzdem etwas Bedeutungsvolles sagen“, sagte er. „Du musst die Geschichte immer noch gestalten. HeyGen beschleunigt nur den Prozess, sie zum Leben zu erwecken.“

Indem HeyGen Reibungsverluste in der Produktion beseitigt, ermöglicht es Dolsten & Co., sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: Emotion, Dialog, Interaktion und Wirkung.

„HeyGen hat für uns das Unmögliche möglich gemacht“, sagte Simon. „Es hat Ideen real werden lassen, von denen wir vorher nur träumen konnten.“