Crystal Ninja ist das Werk von Kellie DeFries, einer professionellen Kristallkünstlerin und Dozentin mit über 20 Jahren Erfahrung. Was als individuelle Kristallarbeiten auf frühen Klapphandys begann, entwickelte sich zu einem florierenden Kreativunternehmen, das Designer:innen in Onlinekursen beibringt, wie sie detaillierte, professionelle Kristalldesigns erstellen können. Bekannt für ihren praxisnahen Unterricht und ihre hohen Ansprüche, hat Kellie Crystal Ninja aufgebaut, um Kristallkunst für alle zugänglich zu machen und gleichzeitig die Präzision und Kreativität dieses Handwerks zu bewahren.

Kellies Ziel war es schon immer, so zu unterrichten, wie sie es persönlich tun würde: klar, ehrlich und mit Persönlichkeit. Obwohl ihre kreative Vision stark war, war der Prozess der Erstellung professioneller Videoinhalte langsam, anstrengend und nicht nachhaltig.

HeyGen gab ihr die Möglichkeit, ausführliche Demonstrationen in hochwertige, professionelle Kurse zu verwandeln – ganz ohne Kameras, Nachtschichten oder Burnout. Es wurde zur Brücke zwischen ihrer Kreativität und ihren Schülern und ermöglichte ihr, konstanter zu unterrichten, während sie Zeit und Energie zurückgewann.

Die Präzision des Unterrichtens mit den praktischen Realitäten des Filmens in Einklang bringen

Bevor sie HeyGen nutzte, erforderte die Erstellung von Videokursen eine sorgfältige Planung ihres physischen Raums und ihres Zeitplans. Kellie konnte nur spät in der Nacht filmen, nachdem die Kunden den Laden verlassen hatten und die Aktivitäten im Lager zum Stillstand gekommen waren.

„Es musste immer sehr spät in der Nacht sein“, sagte Kellie. „Das Haus ist endlich ruhig, es ist 23 Uhr, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt muss ich noch Energie aufbringen.“

Die Produktion war zersplittert und frustrierend. Kellie war auf mehrere Handys angewiesen, musste sich mit leeren Akkus und fehlenden Ladegeräten herumschlagen und die Clips anschließend mühsam von Hand zusammensetzen.

„Es war ein Albtraum“, sagte Kellie. „Ich hatte keine professionelle Ausrüstung, und zu lernen, wie man alles zusammenschneidet, war überwältigend.“

Die Erklärung komplexer Kristalltechniken brachte eine weitere Herausforderung mit sich. Kameraeinstellungen, Schnitte und mündliche Erklärungen mussten perfekt sein, während sie gleichzeitig feine, detailreiche Arbeiten ausführte. „Ich wusste nicht, wie ich in Worte fassen sollte, was ich tat, während ich es tat“, sagte Kellie. „Es erforderte so viel Übung.“

Die ganze Anstrengung führte zu Erschöpfung und Unbeständigkeit. „Bevor ich HeyGen nutzte, habe ich nie geschlafen“, sagte Kellie. „Es war einfach unglaublich hart.“

Die Neugestaltung der Erstellung von Anleitungsvideos mit HeyGen

Kellie entdeckte HeyGen über Online-Lerncommunities und war sofort beeindruckt davon, wie intuitiv es sich anfühlte.

„Mein erster Eindruck von HeyGen war, dass die Benutzeroberfläche übersichtlich und leicht zu bedienen ist“, sagte Kellie. „Überall gibt es hilfreiche Tipps und sogar eine Community, in der man Antworten auf seine Fragen bekommt.“

HeyGen veränderte Kellies Arbeitsablauf, indem es ihr ermöglichte, das Unterrichten von der Präsentation zu trennen. Anstatt sich selbst perfekt vor der Kamera zu filmen, konnte sie sich darauf konzentrieren, die Arbeit mit ihren Händen zu zeigen und ihre digitale Präsenz darüberzulegen.

„Ich kann einfach filmen, was ich mit meinen Händen und dem Gegenstand machen muss, und dann HeyGen darüberlegen“, erklärte Kellie.

Diese Flexibilität machte das Bearbeiten einfach und fehlertolerant. „Wenn ich etwas Falsches sage, muss ich nicht von vorne anfangen. Ich kann es einfach korrigieren.“

Ihr magischer Moment kam, als sie ihren digitalen Zwilling erstellte. „Ich konnte zusehen, wie ich etwas erschaffe und spreche, ohne Fehler zu machen“, sagte Kellie. „Kein Vergessen von Worten, kein Neuanfang. Es war so magisch, das zu sehen.“

HeyGen nahm ihr auch den Druck, immer kameratauglich sein zu müssen. „Ich muss mich nicht schminken, meine Haare machen oder Equipment aufbauen“, sagte Kellie. „Ich kann in meinen Hausschuhen herumlaufen, und niemand merkt es.“

Ihrer Marke treu bleiben und gleichzeitig in großem Maßstab unterrichten

Eines der überraschendsten Ergebnisse war, wie natürlich die Schüler eine Verbindung zu Kellies Avatar aufbauten. Selbst langjährige VIP-Mitglieder merkten nicht, dass einige Lektionen nicht live gefilmt waren.

„Niemand wusste, dass ich es nicht war“, sagte sie. „Ich habe einen 25‑minütigen Vortrag gehalten, und niemand hatte eine Ahnung.“

Für Kellie war diese Authentizität wichtig. „Sie behält die Falten. Ich bin 52. Ich möchte nicht weichgezeichnet werden“, sagte Kellie. „Sie sieht aus wie ich.“

HeyGen ermöglichte es ihr, eine persönliche Verbindung zu den Studierenden aufrechtzuerhalten, ohne ständig selbst vor der Kamera stehen zu müssen. „Es hilft den Nutzern, mich als echte Person wahrzunehmen. Aber ich muss nicht 100 % der Zeit selbst da sein.“

Dieses Gleichgewicht verringerte den Stress und machte den Alltag einfacher. „Ich muss mir nicht jedes Mal Gedanken über meine Wimpern oder ein komplett perfektes Outfit machen“, sagte Kellie. „Das bin einfach nicht ich als Marke.“

Senkung der Produktionskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Konsistenz

Mit HeyGen konnte Crystal Ninja die Produktionszeit für Kurse drastisch verkürzen.

„Ein einstündiger Kurs, für dessen Bearbeitung früher ein paar Tage nötig waren, kann jetzt in weniger Zeit fertiggestellt werden, als man normalerweise nur fürs Filmen bräuchte“, sagte Kellie. „Es ist schnell und nahtlos.“

Diese Effizienz ermöglichte es ihr, das Angebot zu erweitern und sich auf Kreativität statt auf Logistik zu konzentrieren. „So habe ich mehr Zeit, zusätzliche Informationen in unsere Kurse aufzunehmen.“

HeyGen beseitigte außerdem finanzielle Hürden. Obwohl Kellie professionelle Studios sehr schätzt, waren die Kosten für die Menge an Inhalten, die sie erstellen musste, nicht tragbar.

„Ich habe zu viele Videos zu produzieren“, sagte Kellie. „Ich kann mir nicht jedes Mal fünf- oder zehntausend Dollar leisten. HeyGen ist das, was mein Programm am Laufen hält, und ich kann es um 2 Uhr morgens machen, wenn es sein muss.“

Für Kellie wurde HeyGen mehr als nur ein Werkzeug. Es wurde zu einer Möglichkeit, ihr Unternehmen auszubauen, ohne ihre Gesundheit, Kreativität oder ihr Privatleben zu opfern.