KI-Bearbeitungsstudio

Wenn du dich zum ersten Mal mit deiner geschäftlichen E-Mail bei HeyGen anmeldest, wirst du automatisch zum Admin deines Workspaces. Die Admin-Rolle gibt dir vollen Zugriff, einschließlich Abrechnung, Sicherheit und Berechtigungen, sodass du von Anfang an das richtige Fundament legen kannst. Nach dem Login erstellst du deinen Workspace, indem du ihm einen Namen gibst – in der Regel den Namen deines Unternehmens oder Teams – und ein Profilbild oder Logo hochlädst, damit er sofort wiedererkennbar ist.

Von dort aus wechselst du in die Workspace-Einstellungen. Hier kannst du den Namen deines Workspaces aktualisieren, das Bild bei Bedarf ändern und beginnen, die Umgebung an deine Marke anzupassen. Sobald das erledigt ist, ist es Zeit, deine Teammitglieder hinzuzufügen. Im Tab „Members“ kannst du Personen per E-Mail einladen und ihnen Rollen zuweisen: Admins verwalten Abrechnung und Sicherheit, Editors erstellen und bearbeiten Inhalte, und Viewers können Videos ansehen, ohne Änderungen vorzunehmen. Jede Einladung gibt deinem Team das passende Zugriffslevel und unterstützt eine effiziente Zusammenarbeit.

Als Admin bist du außerdem für die Sicherheit verantwortlich. In den Sicherheitseinstellungen kannst du Single Sign-On mit Anbietern wie Okta oder Microsoft Entra ID aktivieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und rollenbasierte Berechtigungen durchsetzen. Diese Kontrollen stellen sicher, dass dein Workspace geschützt bleibt und deine Inhalte sicher sind.

Wenn du diese Schritte abgeschlossen hast, verfügst du über einen vollständig konfigurierten HeyGen-Workspace, der bereit für Zusammenarbeit und Videoproduktion ist. Dieses Fundament macht es dir leicht, organisiert zu bleiben, deine Marke zu schützen und die Produktion in deinem Team zu skalieren.

Das war deine Einführung in HeyGen. In den nächsten Modulen sehen wir uns an, wie du dein Brand Kit anpasst, in das AI Studio eintauchst und deine ersten Videos mit Avataren, Stimmen und Vorlagen erstellst.