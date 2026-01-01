Startseite Akademie Avatare So verwenden Sie Faceswap

Face Swap ist HeyGens optimierter Workflow zur Anpassung von Avataren. Anstatt einen Avatar von Grund auf neu zu erstellen, kannst du einen vorhandenen Avatar nehmen und das Gesicht mit nur einem Foto austauschen.

Wenn du einen Basis-Avatar auswählst und ein klares, frontales Bild hochlädst, erstellt HeyGen innerhalb von Sekunden eine neue Version und speichert sie direkt in deiner Avatarsammlung. Der aktualisierte Avatar ist sofort einsatzbereit für jedes Projekt.

Auf Face Swap zugreifen

Um zu beginnen, öffne Apps, klicke auf Alle anzeigen und wähle Face Swap aus.

Suche nach dem Avatar, den du aktualisieren möchtest, und wähle den Look aus, mit dem du arbeiten möchtest.

Tausche das Gesicht deines Avatars aus

Nachdem du deinen Basis-Avatar ausgewählt hast, lade ein klares, frontal aufgenommenes Foto des Gesichts hoch, das du verwenden möchtest.

Klicken Sie auf „Avatar-Vorschau“, um zu sehen, wie die Transformation aussieht. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, speichern Sie es. Wenn nicht, können Sie zurückgehen, ein anderes Bild hochladen oder Ihre Auswahl anpassen.

Sobald das Ergebnis gespeichert ist, wird Ihr Face-Swap automatisch als neuer Look zu dem von Ihnen ausgewählten Avatar hinzugefügt. Er steht sofort für jedes Videoprojekt in HeyGen zur Verfügung.