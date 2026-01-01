Startseite Akademie Avatare So verwenden Sie Avatar IV

So verwenden Sie Avatar IV

In dieser Lektion lernst du, wie du deinen Avatar mit Avatar IV, HeyGens fortschrittlichstem expressiven Avatar-Modell, zum Leben erweckst.

Mit Avatar IV kannst du lebensechte sprechende Darstellungen aus einem Foto oder Video erzeugen – ganz ohne Kameras, Dreharbeiten oder Studio-Setups.

Erstellen Sie ein Video mit Foto zu Video

Öffnen Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite den Bereich Apps und wählen Sie Photo to Video aus.

Lade ein Foto hoch oder wähle ein Beispielbild aus. Füge dann deinen Inhalt hinzu, indem du ein Skript schreibst oder eine Audiodatei hochlädst. Wenn du Inspiration brauchst, klicke auf „Surprise Me“, um automatisch ein Skript zu erstellen.

Für optimale Ergebnisse sollte dein Video unter 180 Sekunden lang sein.

Wenn du ein geschriebenes Skript verwendest, wähle eine Stimme aus. Du kannst eine deiner vorhandenen Stimmen nutzen, eine aus der HeyGen-Bibliothek auswählen oder mit Voice Design eine neue Stimme generieren, indem du eine eigene Eingabeaufforderung erstellst.

Bewegung und Ausdruck konfigurieren

Wählen Sie als Nächstes Ihren Modus zur Bewegungsgenerierung. Wählen Sie „Schneller“ für schnellere Ergebnisse oder „Qualität“ für eine Ausgabe mit höherer Detailtreue. Beachten Sie, dass der Qualitätsmodus doppelt so viele Credits verbraucht.

Stellen Sie die Ausdrucksstufe auf Niedrig, Normal oder Hoch ein, je nachdem, wie lebhaft der Avatar wirken soll.

Im Feld „Custom Motion“ können Sie Bewegungsanweisungen eingeben oder aus voreingestellten Optionen wählen, um die Bewegung des Avatars zu steuern.

Sie können außerdem die Auflösung von 720p auf 1080p anpassen.

Wenn alles bereit ist, klicke auf „Generieren“. Dein Video erscheint in deinen Projekten, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Avatar IV in AI Studio verwenden

Sie können Avatar IV auch direkt in AI Studio anwenden.

Wähle deinen Avatar und öffne dann im Skript-Editor das Avatar-Engine-Menü neben der Sprachauswahl. Von dort kannst du zwischen Avatar Unlimited und Avatar IV wechseln.

Wähle Avatar IV, lege deinen Generierungsmodus fest, passe den Ausdrucksgrad an und füge benutzerdefinierte Bewegungsanweisungen oder Presets hinzu. Du kannst die Presets aktualisieren, um neue Variationen zu entdecken.

Sobald deine Einstellungen final sind, klicke auf „Generate“, um das Video zu rendern.

Abschließen und einreichen

Avatar-IV-Videos verwenden Generative Credits, die von HeyGen automatisch berechnet werden.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf „Senden“, um Ihr endgültiges Video zu erstellen.

Sie haben nun gelernt, wie Sie mit Avatar IV realistische, ausdrucksstarke sprechende Avatare erstellen. Diese Funktion eignet sich ideal für persönliche Nachrichten, kreatives Storytelling und hochwertige, KI-generierte Inhalte, die schnell und mühelos bereitgestellt werden.