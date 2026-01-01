Startseite Akademie Avatare So fügst du Produkte zu deinem Avatar hinzu

In dieser Lektion lernst du, wie du mit Avatar IV oder VEO 3.1 ein Product-Placement-Video erstellst. Durch die Kombination eines Produktbildes, eines Avatars und eines Skripts kannst du mit nur wenigen Klicks hochwertige, realistische Videos produzieren.

Greifen Sie auf die Product Placement-App zu

Gehe in deinem HeyGen-Dashboard zu Apps. Wähle unter Empfohlene Apps die Option Product Placement aus.

Sie können Ihr eigenes Produktbild und ein Avatar-Foto hochladen oder aus HeyGens Musterbibliothek mit Produkten und Avataren auswählen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie ein kleines oder handliches Produkt, zum Beispiel ein Telefon oder eine Flasche. Größere Gegenstände wie Schreibtische oder Tische können verkleinert werden, damit sie natürlich in der Hand des Avatars wirken.

Sobald Sie Ihr Produkt und Ihren Avatar ausgewählt haben, klicken Sie auf „Kombinierte Bilder erstellen“. Dieser Vorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern, und Sie können das Fenster währenddessen bedenkenlos schließen. Ihre Ergebnisse stehen zur Verfügung, wenn Sie zurückkehren.

Wählen Sie ein generiertes Bild aus

Wenn die Ergebnisse bereit sind, sehen Sie sich die vier generierten Bilder an und wählen Sie dasjenige aus, das Ihrer Vorstellung am besten entspricht. Klicken Sie dann auf „Weiter“, um fortzufahren.

Erstellen Sie ein Video mit Avatar IV

Wenn du Avatar IV auswählst, beginne damit, dein Skript hinzuzufügen. Du kannst dein eigenes schreiben oder auf „Überrasche mich“ klicken, um automatisch eines zu erstellen.

Ihr Video kann bis zu 180 Sekunden lang sein, selbst wenn Ihr Skript das Zeichenlimit leicht überschreitet.

Wählen Sie als Nächstes eine Stimme, die zu Ihrer Botschaft passt. Sie können Ihre eigenen Stimmen verwenden, aus der HeyGen-Stimmenbibliothek auswählen oder Drittanbieter-Tools wie 11 Labs oder LMNT für zusätzliche Optionen integrieren.

Sie können außerdem benutzerdefinierte Bewegungen hinzufügen, um Gesten oder Gesichtsausdrücke festzulegen. Beschreiben Sie Aktionen wie Lächeln, Winken oder überrascht schauen und wählen Sie anschließend aus den generierten Vorschlägen. Verwenden Sie bei Bedarf das Aktualisierungssymbol, um neue Bewegungsoptionen anzuzeigen.

Wenn alles bereit ist, wähle deine Auflösung, 720p oder 1080p, und klicke auf „Video generieren“.

Erstellen Sie ein Video mit VEO 3.1

Wenn Sie VEO 3.1 wählen, können Sie Videos mit mehreren Szenen erstellen – mit bis zu acht Szenen, die jeweils bis zu acht Sekunden dauern.

Jede Szene kann ihren eigenen Dialog, ihre eigenen Gesten und ihre eigene Beschreibung haben und bietet Ihnen so eine detaillierte kreative Kontrolle. Fügen Sie Ihre Skripte hinzu, beschreiben Sie die gewünschten Aktionen und wählen Sie eine Stimme aus.

Sie können „Generate Voice to Match Video“ für eine automatische Synchronisierung aktivieren oder manuell eine Stimme aus Ihren eigenen Stimmen, der HeyGen-Stimmenbibliothek oder unterstützten Integrationen von Drittanbietern wie 11 Labs oder LMNT auswählen.

Wenn du bereit bist, klicke auf „Video generieren“. Jede Szene verbraucht Credits, und unten siehst du einen Zähler, der anzeigt, wie viele Szenen du basierend auf deinem Tarif generieren kannst.

Sie haben soeben ein vollständig geskriptetes, vollständig inszeniertes Product-Placement-Video mit natürlichem Dialog, ausdrucksstarken Gesten und nahtloser Avatar-Animation erstellt.