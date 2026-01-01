كن الوجه الموثوق في سوقك، دون الحاجة إلى كاميرا
قطاع العقارات يقوم على الثقة، والثقة تُبنى من خلال الحضور المستمر. حوّل وجهك، وصوتك، وخبرتك المحلية إلى فيديو يشاهده سوقك كل أسبوع، وكل ذلك من دون كاميرا أو فريق تصوير أو مهارات مونتاج.
الوكلاء
الفيديوهات التي تم إنشاؤها
اللغات واللهجات
كل تنسيقات الفيديو التي يحتاجها سوقك، وبطولتك أنت
مقاطع مخصّصة للعقارات المعروضة، وتحديثات السوق، وأدلة الأحياء، وتعريفات بالوكلاء، كلها مدمجة وجاهزة للاستخدام. اختر التنسيق المناسب، وHeyGen يحوّله إلى فيديو جاهز بصوتك، جاهز للنشر.
عزّز مكانتك في سوقك من خلال تحديثات فيديو منتظمة ترسّخ صورتك كخبير محلي موثوق.أنشئ فيديو خاصًا بك
ارتقِ بقوائم العقارات الفاخرة من خلال مشاهد سينمائية بجودة الأفلام تعزز الأثر العاطفي وتدعم تسعيرها المميز.أنشئ فيديو خاصًا بك
ابنِ ثقة فورية لدى المشترين من خلال إظهار وجهك وصوتك في كل إعلان عقاري.أنشئ فيديو خاصًا بك
ثلاث خطوات نحو
فيديو يجسّدك أنت
الخطوة 1 - سجّل مقطع فيديو لنفسك
اقضِ 15 ثانية أمام الكاميرا. تلتقط HeyGen ملامح وجهك وصوتك وأسلوب إلقائك. أي هاتف، وأي خلفية.
الخطوة 2 - اختر التنسيق
اختر الفيديو الذي تحتاجه: تحديث عن حالة السوق، جولة تقديمية في المنزل، أو إبراز لعقار معيّن. نحن نكتب النص من أجلك، أو يمكنك لصق النص الخاص بك.
الخطوة 3 - انشره
راجع الفيديو النهائي، وأجرِ أي تعديلات لازمة، ثم شاركه مع جمهورك المستهدف. مُهيأ للنشر على Instagram أو Facebook أو YouTube.
فيديو متّسق دون تكاليف الإنتاج
في عالم يضع الفيديو في المقام الأول، يفضّل 75% من مالكي المنازل إدراج عقاراتهم مع وكيل يستخدم الفيديو. لكن المشكلة ليست في أن الفيديو معقّد تقنياً، بل في أن الظهور المستمر أمام الكاميرا يكلّفك الوقت والميزانية والطاقة والشعور بالراحة أمام الكاميرا كل أسبوع.
حاجز الإنتاج
لا وقت، ولا فريق، ولا معدات، ولا مهارات تحرير. يمكن أن يستهلك فيديو إعلان عقار واحد نصف يومك.
حاجز الثقة
ألا تضطر للظهور أمام الكاميرا كل يوم أو التعرض للإرهاق بسبب ذلك. أنت وكيل، ولست ممثلاً.
حاجز التوزيع
كل منصة تحتاج إلى نسختها الخاصة: Instagram وYouTube وTikTok والبريد الإلكتروني. فيديو واحد لا يكفي.
حاجز الثقة
المحتوى الرديء بالذكاء الاصطناعي يضعف مصداقيتك. عندما يتعلق الأمر ببناء الثقة، فالفيديو الذي يبدو مزيفًا أسوأ من عدم وجود فيديو على الإطلاق.
قدّم نفسك كخبير محلي حقيقي في مجالك
نمِّ عملك من خلال الظهور بشخصيتك الحقيقية. HeyGen للعقارات مصمم لأسلوب عمل الوكلاء في الواقع، بحيث لا تعود زيادة حضورك تتعارض مع إنجاز عملك.
حافظ على حضور مستمر
قطاع العقارات يقوم على العلاقات. أفضل الوكلاء ينجحون لأن الناس يعرفونهم مسبقًا قبل أن يحتاجوا إليهم. حوّل وجهك وصوتك وخبرتك المحلية إلى فيديو متواصل، حتى لا يتعارض حضورك المستمر مع إنجاز عملك.
مصمم لقطاع العقارات
ابدأ من الفيديوهات التي يُعدّها الوكلاء بالفعل: تسليط الضوء على العقارات، تحديثات السوق، الأدلة الإرشادية للأحياء، وتعريفات الوكلاء. لا شاشة فارغة، ولا قالب عام تحاول تكييفه مع عملك، بل الصيغ التي يعمل بها قطاع العقارات فعلياً.
خدمة HeyGen White Glove
مع خدمة HeyGen White Glove، يتم إنشاء مقاطع الفيديو كاملة من أجلك من البداية إلى النهاية. ما عليك سوى مراسلتنا نصيًا، وسنعمل معك جنبًا إلى جنب للتخطيط والتنقيح وإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك. انشر كل أسبوع وكن الوجه الذي يتعرّف عليه المشترون في سوقك ويثقون به.
أنت من يصنع المحتوى الحقيقي، لا مخرجات الذكاء الاصطناعي الرديئة
يجب أن يبدو الفيديو الخاص بك ويُسمع وكأنه أنت، لأن سمعتك على المحك. وجهك هو علامتك التجارية، والواقعية هي ما يجعل هذه العلامة آمنة للتوسّع. تم تصنيف HeyGen في المرتبة الأولى لأكثر الأفاتارات واقعية على G2، حتى يكون الوكيل الذي يراه سوقك هو أنت بالفعل.
حضورك على نطاق واسع
سمعتك على المحك في كل منشور. المحتوى العام الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي ولا يشبه أسلوبك في الشكل أو الصوت أسوأ من عدم وجود محتوى من الأساس. HeyGen للعقارات مبني على معيار واحد: هل يبدو وكأنه أنت؟
الفيديوهات التي ينتظرها سوقك ليرىها
ابدأ من الصيغ التي ينشئها الوكلاء بالفعل. لا حاجة لصفحة فارغة، ولا للتخمين بشأن ما يجب نشره.
ابقَ حاضراً في الأذهان بسهولة
أبقِ دائرتك على اطلاع وفي مقدمة اهتماماتهم من خلال فيديو متكرر يقوده الأفاتار يحوّل إحصاءات السوق المحلية إلى محتوى يمكنك إرساله كل أسبوع أو شهر دون الحاجة للجلوس أمام الكاميرا.
كن الوكيل الذي لا ينساه سوقك
قدّم نفسك كخبير محلي كما أنت فعلًا، من دون كاميرا أو فريق تصوير أو عناء العمل الأسبوعي.