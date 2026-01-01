خدمة HeyGen White Glove

مع خدمة HeyGen White Glove، يتم إنشاء مقاطع الفيديو كاملة من أجلك من البداية إلى النهاية. ما عليك سوى مراسلتنا نصيًا، وسنعمل معك جنبًا إلى جنب للتخطيط والتنقيح وإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك. انشر كل أسبوع وكن الوجه الذي يتعرّف عليه المشترون في سوقك ويثقون به.