وسّع نطاق تأثيرك دون أن تبطئ وتيرتك
HeyGen تمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من إنجاز المزيد بموارد أقل، من خلال إنشاء محتوى فيديو عالي الكمية والجودة وقابل للتوسّع، دون استنزاف ميزانيتهم المحدودة أو وقتهم. ركّز مواردك على تطوير المنتج وتحقيق النمو بدلًا من ذلك.
ميزة العمل برشاقة ومرونة
إنتاج الفيديو التقليدي مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا. HeyGen يزيل هذه العوائق.
كن حاضرًا في كل مكان
وسّع حضور وجهك وصوتك عبر توأم رقمي واستنساخ الصوت. كن حاضرًا أمام عملائك والمستثمرين وفريقك على كل قناة منذ اليوم الأول.
تحرّك بسرعة الشركات الناشئة
أنشئ مقاطع فيديو للمؤسسين للإعلانات، والفيديوهات التوضيحية، والمقاطع الاجتماعية، والتدريب في دقائق باستخدام نص مكتوب أو موجّه. لا حاجة إلى استوديو أو فريق عمل.
متوافق دائمًا مع هوية علامتك التجارية
ثبّت الخطوط والألوان والشعارات والعناوين السفلية باستخدام Brand Kit بحيث يبدو كل فيديو متسقًا منذ اليوم الأول.
استراتيجية الفيديو التي يقودها المؤسسون، مدعومة بمنصة HeyGen
كل تحديث يستحق فيديو. الآن يستغرق الأمر دقائق بدلًا من أشهر.
إعلانات المؤسسين
أطلق الميزات الجديدة، وشارك الإنجازات، أو حفّز الفريق برسالة فيديو من المدير التنفيذي. سجّل مرة واحدة باستخدام التوأم الرقمي الخاص بك، ثم أنشئ مقاطع فيديو تواصلية خلال دقائق.
شروحات المنتج
حوّل الميزات المعقّدة إلى عروض توضيحية بسيطة وسهلة المشاهدة. استبدل لقطات الشاشة أو عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو في أي وقت، حتى تبقى أمثلة فيديو عرض منتجك متطابقة دائمًا مع أحدث إصدار.
فيديوهات اجتماعية
انشر مقاطع قصيرة تعزّز الانتشار وتبني الثقة. أنشئ دفعة من منشورات شهر كامل مع ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة وأحجام جاهزة بنقرة واحدة لـ Product Hunt وLinkedIn وX وYouTube Shorts وTikTok.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
إنتاج أقل، تواصل أكثر، ونمو أسرع. هذه نتائج حقيقية حققها عملاؤنا
القدرات الأساسية التي يفضّلها المؤسسون
التوأم الرقمي
أنشئ نسخة واقعية من نفسك تظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بك بحركة وتعابير طبيعية. مثالية للإعلانات، والمقدمات، وفيديوهات الشرح للشركات الناشئة.
استنساخ الصوت
طابق صوتك الحقيقي بدقة عالية. عدّل جملة أو حدّث فقرة كاملة دون إعادة التسجيل للحفاظ على ثبات النبرة والطاقة في جميع مقاطع الفيديو.
تحديثات سهلة
عدّل النص، واستبدل الشاشة، واضغط على إنشاء. لا حاجة لتصوير جديد ولا للانتظار. تبقى المستندات والجولات والتدريب محدّثة دائمًا، لتحصل في كل وقت على أفضل فيديوهات عرض المنتج.
القوالب والنِّسَب
ابدأ باستخدام قوالب جاهزة لإطلاق التحديثات، وفيديوهات تحديثات المستثمرين، وشرح الميزات، والمقاطع الاجتماعية. صدّر الفيديو عموديًا أو مربعًا أو أفقيًا بنقرة واحدة.
توليد تلقائي للتعليقات التوضيحية والترجمة النصية
حسّن الفهم وسهّل الوصول عبر القنوات والاجتماعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية
حمّل شعارك وألوانك وخطوطك، والعناوين السفلية، ومقدمات وخواتيم الفيديو. حافظ على اتساق الهوية البصرية في مكتبة الفيديو الكاملة لديك.
حوّل فكرتك إلى فيديو فورًا
حوّل صوتك كمؤسس إلى مقاطع فيديو قابلة للمشاهدة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، دون الحاجة إلى استوديو أو إعادة تصوير.
سجّل مرة واحدة
أنشئ توأمك الرقمي واستنساخ صوتك من خلال سير إرشادي بسيط. سجّل حضورك مرة واحدة، ثم كن حاضرًا في كل مكان عندما يكون ذلك مهمًا.
اكتب النص (أو الموجّه)
اكتب موجهاً، أو الصق مسودتك، أو استخدم مساعد النصوص لصياغة الرسالة بإحكام. اجعلها واضحة، إنسانية، وجاهزة لإسعاد المشاهدين.
حدّد العلامة التجارية وأنشئ
طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، وأضف الشاشات أو العناصر، واختر نسبة العرض إلى الارتفاع، ثم انقر على إنشاء. ستحصل على نتائج بجودة الاستوديو خلال دقائق.
انشر وحدث
حمّل الفيديو أو ضمّنه أو انشره على قنواتك بجودة 4K. عدّل أي سطر لاحقًا، وأعد إنشاء الفيديو، وابقَ على كل فيديو محدثًا مع كل إصدار جديد لمنتجك.
الأسئلة الشائعة
ما هو HeyGen for Founders؟
HeyGen for Founders تساعد قادة الشركات الناشئة على إنشاء مقاطع فيديو بجودة الاستوديو للمؤسّس والمنتج والفريق في دقائق، باستخدام إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن للمؤسسين استخدام HeyGen لإنشاء أفضل مقاطع فيديو لعرض المنتج ومقاطع فيديو لشرح المنتج؟
يمكن للمؤسسين تحويل عروض الميزات، أو مقاطع تحديث المستثمرين، أو أدلة المستخدم إلى فيديوهات عرض توضيحي وشرح جذابة باستخدام نص مكتوب أو موجّه بسيط.
ما أنواع فيديوهات الشركات الناشئة التي تعمل بأفضل شكل مع HeyGen؟
HeyGen مثالي لمقاطع الفيديو التي يقدمها المؤسسون، ومقاطع الفيديو الشارحة للمنتجات، ومقاطع تحديث المستثمرين، ومقاطع إطلاق المنتجات التي تساعد الشركات الناشئة على الحفاظ على حضورها واستمراريتها.
هل HeyGen مناسبة للشركات الناشئة في المراحل الأولى ذات الميزانيات الصغيرة؟
نعم. HeyGen يستبدل فرق الإنتاج مرتفعة التكلفة بأدوات فيديو بالذكاء الاصطناعي قابلة للتوسّع، مما يساعد الشركات الناشئة على التواصل بفعالية مع توفير الوقت والمال.
كيف يحمي HeyGen مظهر المؤسِّس وبياناته؟
تلتزم HeyGen بمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA لضمان بقاء كل توأم رقمي وكل فيديو خاصًا وآمنًا ومتوافقًا مع اللوائح.
كيف يمكن للشركات الناشئة استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو لتحديثات المستثمرين؟
يمكن للشركات الناشئة تحويل تقارير المستثمرين التقليدية إلى تحديثات فيديو جذابة خلال دقائق. مع HeyGen، يمكن للمؤسسين التسجيل مرة واحدة وإنشاء مقاطع فيديو مصقولة وجاهزة للمستثمرين تلقائياً توضح الإنجازات والمؤشرات والأهداف بوضوح.
ما الذي يميز HeyGen عن صانعي فيديوهات الشركات الناشئة الآخرين؟
تستخدم HeyGen الذكاء الاصطناعي لإنشاء توائم رقمية واقعية وقوالب تحمل هوية العلامة التجارية، بحيث يتمكن مؤسسو الشركات الناشئة من إنتاج فيديوهات تعريفية عن الشركة، وعروض توضيحية للمنتجات، ورسائل فيديو من المدير التنفيذي تتوافق مع هوية علامتهم التجارية دون الاعتماد على فريق إنتاج.
هل يمكن لـ HeyGen المساعدة في فيديوهات إطلاق المنتجات والعروض التوضيحية؟
نعم. يمكن للمؤسسين استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو لإطلاق المنتجات أو أمثلة لمقاطع فيديو عرض المنتج فورًا، وذلك من خلال تحميل المواد، وإضافة نص السكربت، وإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي تحافظ تمامًا على هوية العلامة التجارية عبر جميع القنوات.