على مدى ما يقرب من عقدين، Scott Henninger ساعد المشترين على الانتقال إلى شمال شرق تينيسي وجنوب غرب فيرجينيا. اليوم، أصبح قناته على YouTube المحرّك الرئيسي وراء ذلك العمل، حيث يكتشفه ما بين 85 و90 بالمئة من عملائه من خلال مقاطع فيديو تعليمية حول الانتقال إلى هذه المنطقة.
يُنشئ سكوت محتوى طويل المدى يتناول موضوعات مثل مزايا وعيوب العيش في تينيسي، والمقارنات بين الولايات، وأدلة تفصيلية عن المجتمعات المحلية. تجذب هذه الفيديوهات المشترين من مختلف أنحاء البلاد، وتساعدهم على اتخاذ أحد أكبر القرارات المالية في حياتهم بثقة.
قال سكوت: "الثقة هي كل شيء، فهي عادةً أكبر قرار مالي في حياتهم."
مع تزايد أهمية الفيديو في عمله، أصبح إنتاجه أكثر صعوبة. فإعداد الكاميرات والإضاءة وأجهزة قراءة النص والتجهيزات الخاصة بالتسجيل قبل كل جلسة تصوير حوّل إنشاء المحتوى إلى عملية تمتد لساعات وغالبًا ما تؤخر الإنتاج.
ولكن مع HeyGen، بدلاً من بناء استوديو في كل مرة يرغب فيها في التصوير، يمكنه ببساطة تسجيل صوته، وإنشاء نسخة واقعية منه بالذكاء الاصطناعي، وتركيز وقته على إنشاء محتوى يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة.
تقليل الوقت المخصّص للتصوير وزيادة الوقت المخصّص للبيع
قبل استخدام HeyGen، كان على سكوت تحويل غرفة المعيشة في منزله إلى استوديو مؤقت في كل مرة يريد فيها إنتاج فيديو.
قال: "كنت أضع كاميرتين على الجانبين، وأستخدم كاميرا DSLR مع جهاز تلقين. وأحاول تسجيل ثلاثة إلى أربعة مقاطع فيديو ما دمت قد جهّزت كل شيء."
على الرغم من أن سير العمل كان ينتج محتوى عالي الجودة، إلا أن ذلك كان له ثمن. قال سكوت: "إنها فقط مشقة إعداد الاستوديو".
غالبًا ما كان التسجيل يتطلّب عدة محاولات، وإدارة دقيقة للإضاءة، وضمان بقاء المنزل هادئًا طوال فترة التصوير. وبسبب الحاجة إلى تركيب كل شيء ثم تفكيكه في كل مرة، كان سكوت أحيانًا يمضي أشهرًا دون نشر مقاطع فيديو جديدة.
هذا التذبذب أثّر مباشرة في عمله. قال: "في كل مرة أعود لنشر الفيديوهات، ينتعش العمل فورًا".
كان سكوت يعلم أنه لا بد من وجود طريقة أسرع لإنشاء المحتوى دون التضحية بمستوى الثقة الذي يتوقعه جمهوره.
إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي واقعية تعزّز ثقة المشترين
بعد البحث في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختار سكوت HeyGen لأنها قدّمت النتائج الأكثر واقعية. قال: "لم أستطع العثور على مولّد جيد لمقاطع الفيديو الخاصة بي. يجب أن يبدو مثلي تمامًا."
أصبح سير عمله في الإنتاج الآن أبسط بكثير. يستخدم سكوت Claude للبحث في المواضيع، وتوليد الأفكار، وكتابة مسودات النصوص قبل تسجيل التعليق الصوتي بصوته. بعد ذلك يرفع الملف الصوتي إلى HeyGen لإنشاء فيديو الأفاتار الخاص به، ثم ينهي المشروع في Final Cut Pro بإضافة الرسومات ولقطات الـB-roll والعناوين.
قال سكوت: "منذ اللحظة التي أسجّل فيها واحدًا، يمكنني نشره خلال ساعة ونصف أو ساعتين إذا أردت."
بالنسبة له، أكبر تحسّن ليس في تسريع عملية المونتاج، بل في الاستغناء عن الحاجة إلى إعداد الكاميرات والإضاءة والاستوديو المنزلي في كل مرة يريد فيها التصوير.
قال: "يوفّر عليّ ساعتين أو ثلاث ساعات تقريبًا ويمنحني قدرًا أكبر بكثير من المرونة."
كان الواقعية مهمة بالقدر نفسه. وبما أن معظم العملاء يشاهدون عدة مقاطع فيديو قبل التواصل من الأساس، كان الحفاظ على الأصالة أمرًا أساسيًا.
قال سكوت: "عادةً ما يشاهدون ما لا يقل عن خمسة من هذه الفيديوهات. الأشخاص الذين يتواصلون معي يشعرون أنهم يعرفونني، ويشعرون أيضًا أنهم يحبونني."
على الرغم من أنه كان قلقًا في البداية من أن يلاحظ المشاهدون الذكاء الاصطناعي، فإن تلك المخاوف تلاشت بسرعة.
منذ أن بدأ استخدام HeyGen، حصدت مقاطع الفيديو الخاصة به ما يقارب 20,000 مشاهدة، ومع ذلك لم يلمّح إلى احتمال كونها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي سوى شخص واحد فقط.
قال سكوت: "تلقيت تعليقًا واحدًا فقط أشار فيه شخص ما إلى أن هناك ذكاءً اصطناعيًا متورطًا، لكنني لا أظن أن أحدًا يلاحظ ذلك". حتى والدته ما زالت تعتقد أنه صوّر الفيديوهات بالطريقة التقليدية. "والدتي ما زالت لا تعرف أنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي."
تحويل المحتوى المنتظم إلى نمو في مجال العقارات
بعد أن لم تعد عملية الإنتاج عائقًا، يهدف سكوت الآن إلى نشر فيديو جديد على YouTube كل أسبوع، مما يساعده على الحفاظ على مستوى من الاستمرارية يدعم نمو أعماله.
اليوم ينجز بين 25 و30 صفقة في السنة، حيث يكتشفه معظم هؤلاء العملاء عبر YouTube قبل حجز مكالمة.
قدّم HeyGen لسكوت مرونة تتيح له الاستمرار في إنشاء المحتوى بغضّ النظر عمّا يحدث خلال يومه. فبعد عملية جراحية بسيطة، كان لا يزال قادرًا على إنتاج الفيديوهات لأنه، كما قال، "لم يمنعني ذلك من استخدام الميكروفون."
بالنسبة لسكوت، فإن أكبر فائدة ليست استبدال إنشاء الفيديو، بل التخلص من أعمال الإنتاج التي لا تولّد أعمالًا تجارية.
قال: "الجلوس فعليًا أمام الكاميرا لا يدرّ عليّ سنتًا واحدًا. كتابة النصوص وتقديمها ونشرها، هناك يأتي المال."
بدلًا من قضاء ساعات في إعداد الكاميرات والإضاءة، أصبح سكوت يستغل هذا الوقت الآن لمتابعة العملاء المحتملين، وتحسين عمله، أو ببساطة قضاء وقت أطول مع عائلته.
قال سكوت: "إنه يساعدني على استعادة جزء من وقتي دون أي فقدان في الفعالية، فهو يتيح لي القيام بالمزيد من الأنشطة التي أحتاج إلى القيام بها لتنمية الأعمال دون أن يستغرق ذلك القدر نفسه من الوقت كما كان في السابق."