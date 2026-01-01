على مدى ما يقرب من عقدين، Scott Henninger ساعد المشترين على الانتقال إلى شمال شرق تينيسي وجنوب غرب فيرجينيا. اليوم، أصبح قناته على YouTube المحرّك الرئيسي وراء ذلك العمل، حيث يكتشفه ما بين 85 و90 بالمئة من عملائه من خلال مقاطع فيديو تعليمية حول الانتقال إلى هذه المنطقة.

يُنشئ سكوت محتوى طويل المدى يتناول موضوعات مثل مزايا وعيوب العيش في تينيسي، والمقارنات بين الولايات، وأدلة تفصيلية عن المجتمعات المحلية. تجذب هذه الفيديوهات المشترين من مختلف أنحاء البلاد، وتساعدهم على اتخاذ أحد أكبر القرارات المالية في حياتهم بثقة.

قال سكوت: "الثقة هي كل شيء، فهي عادةً أكبر قرار مالي في حياتهم."

مع تزايد أهمية الفيديو في عمله، أصبح إنتاجه أكثر صعوبة. فإعداد الكاميرات والإضاءة وأجهزة قراءة النص والتجهيزات الخاصة بالتسجيل قبل كل جلسة تصوير حوّل إنشاء المحتوى إلى عملية تمتد لساعات وغالبًا ما تؤخر الإنتاج.

ولكن مع HeyGen، بدلاً من بناء استوديو في كل مرة يرغب فيها في التصوير، يمكنه ببساطة تسجيل صوته، وإنشاء نسخة واقعية منه بالذكاء الاصطناعي، وتركيز وقته على إنشاء محتوى يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة.

تقليل الوقت المخصّص للتصوير وزيادة الوقت المخصّص للبيع

قبل استخدام HeyGen، كان على سكوت تحويل غرفة المعيشة في منزله إلى استوديو مؤقت في كل مرة يريد فيها إنتاج فيديو.

قال: "كنت أضع كاميرتين على الجانبين، وأستخدم كاميرا DSLR مع جهاز تلقين. وأحاول تسجيل ثلاثة إلى أربعة مقاطع فيديو ما دمت قد جهّزت كل شيء."

على الرغم من أن سير العمل كان ينتج محتوى عالي الجودة، إلا أن ذلك كان له ثمن. قال سكوت: "إنها فقط مشقة إعداد الاستوديو".

غالبًا ما كان التسجيل يتطلّب عدة محاولات، وإدارة دقيقة للإضاءة، وضمان بقاء المنزل هادئًا طوال فترة التصوير. وبسبب الحاجة إلى تركيب كل شيء ثم تفكيكه في كل مرة، كان سكوت أحيانًا يمضي أشهرًا دون نشر مقاطع فيديو جديدة.

هذا التذبذب أثّر مباشرة في عمله. قال: "في كل مرة أعود لنشر الفيديوهات، ينتعش العمل فورًا".

كان سكوت يعلم أنه لا بد من وجود طريقة أسرع لإنشاء المحتوى دون التضحية بمستوى الثقة الذي يتوقعه جمهوره.

إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي واقعية تعزّز ثقة المشترين

بعد البحث في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختار سكوت HeyGen لأنها قدّمت النتائج الأكثر واقعية. قال: "لم أستطع العثور على مولّد جيد لمقاطع الفيديو الخاصة بي. يجب أن يبدو مثلي تمامًا."