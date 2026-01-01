Craig Veroni هو وكيل عقارات في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويغطي نورث فانكوفر، وويست فانكوفر، ومدينة فانكوفر نفسها. قبل عمله في مجال العقارات، أمضى أكثر من عقد من الزمن في التدريب والعمل كممثل محترف في السينما والتلفزيون.

في اللحظة التي بدأ فيها توظيف تلك الحرفة في تسويقه، أصبح الفيديو واحدًا من أهم محرّكات أعماله. ساعدت مقاطع الفيديو التعليمية على YouTube والجولات العقارية السينمائية المشترين على فهم الأحياء المحلية وسوق الإسكان.

ولكن عندما تسببت حريق وفيضان في الوحدة التي تعلوه في الإضرار بمنزله وأجبرت عائلته على مغادرته لما يقرب من عام، توقّف إنتاجه للفيديو تمامًا.

قال: "كنا خارج منزلنا لمدة تسعة أشهر تقريبًا. لم أستطع إنتاج أي محتوى، لم يكن لديّ معدات."

توسيع حضوره دون زيادة عبء العمل

على مدى معظم مسيرته المهنية، بنى كريغ الثقة من خلال العمل في البيوت المفتوحة، ومقابلة الناس وجهًا لوجه، وتحويل قناته على YouTube إلى مصدره الرئيسي للعملاء المحتملين، حتى أصبح نحو 75 بالمئة من أعماله يأتي منها.

لكن إنتاج ذلك المحتوى كان مرهقًا. فقد كانت أفضل الجولات في الأحياء لديه تتطلّب كتابة نص لكل مقطع، والتصوير بالكاميرا في عدة أحياء، ثم مونتاج كل ذلك معًا، وهي عملية يمكن أن تستغرق أكثر من أسبوع لفيديو واحد فقط.

العودة للتواصل مع جمهوره تطلّبت إعادة بناء المحرّك الذي كان يدعم عمله. وجاءت نقطة التحوّل عندما رأى وكلاء آخرين يستخدمون HeyGen لإنشاء قنوات تواصل اجتماعي جديدة بالكامل باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

قال: "ظننت أن هذا يبدو مجنونًا قليلًا وربما جيدًا لدرجة يصعب تصديقها."

بدافع الفضول، انضم إلى مجموعة تدريب صغيرة. على مدى ثلاثة أيام، أنشأ كريغ التوأم الرقمي الخاص به، وحسّن سير عمل المحتوى لديه، ونشر أول Instagram Reel.

قال: "كنت خائفًا جدًا لأنني معروف بفيديوهاتي. ظننت أن الناس سيكرهون هذا."

إنشاء توأم رقمي يمكن للمشترين الوثوق به

يعتقد كريغ أن سبب نجاح التوأم الرقمي هو أنه بُني اعتمادًا على محتوى عالي الجودة من إنتاجه هو نفسه. وبدلًا من البدء من الصفر، درّب الأفاتار الخاص به باستخدام مكتبة اللقطات التي كان قد صوّرها مسبقًا، مما أتاح التقاط مظهره الحقيقي وتصرفاته في سياقات مختلفة.

وقد قرنه بنماذج صوت مسجّلة باحتراف، صقلها إلى صوت داخلي مناسب لمقاطع بأسلوب الاستوديو، وصوت خارجي يبدو طبيعيًا في مواقع التصوير. ويستخدم أحدث نموذج أفاتار ويقوم بالترقية في كل مرة يتوفر فيها إصدار أفضل.

يستخدم كريغ التوأم الرقمي لإبقاء جمهوره على اطلاع بالأخبار المحلية وتطورات السوق، وليس لملاحقة الصيحات أو صنع مقاطع لمجرد novelty.