Craig Veroni هو وكيل عقارات في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويغطي نورث فانكوفر، وويست فانكوفر، ومدينة فانكوفر نفسها. قبل عمله في مجال العقارات، أمضى أكثر من عقد من الزمن في التدريب والعمل كممثل محترف في السينما والتلفزيون.
في اللحظة التي بدأ فيها توظيف تلك الحرفة في تسويقه، أصبح الفيديو واحدًا من أهم محرّكات أعماله. ساعدت مقاطع الفيديو التعليمية على YouTube والجولات العقارية السينمائية المشترين على فهم الأحياء المحلية وسوق الإسكان.
ولكن عندما تسببت حريق وفيضان في الوحدة التي تعلوه في الإضرار بمنزله وأجبرت عائلته على مغادرته لما يقرب من عام، توقّف إنتاجه للفيديو تمامًا.
قال: "كنا خارج منزلنا لمدة تسعة أشهر تقريبًا. لم أستطع إنتاج أي محتوى، لم يكن لديّ معدات."
توسيع حضوره دون زيادة عبء العمل
على مدى معظم مسيرته المهنية، بنى كريغ الثقة من خلال العمل في البيوت المفتوحة، ومقابلة الناس وجهًا لوجه، وتحويل قناته على YouTube إلى مصدره الرئيسي للعملاء المحتملين، حتى أصبح نحو 75 بالمئة من أعماله يأتي منها.
لكن إنتاج ذلك المحتوى كان مرهقًا. فقد كانت أفضل الجولات في الأحياء لديه تتطلّب كتابة نص لكل مقطع، والتصوير بالكاميرا في عدة أحياء، ثم مونتاج كل ذلك معًا، وهي عملية يمكن أن تستغرق أكثر من أسبوع لفيديو واحد فقط.
العودة للتواصل مع جمهوره تطلّبت إعادة بناء المحرّك الذي كان يدعم عمله. وجاءت نقطة التحوّل عندما رأى وكلاء آخرين يستخدمون HeyGen لإنشاء قنوات تواصل اجتماعي جديدة بالكامل باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.
قال: "ظننت أن هذا يبدو مجنونًا قليلًا وربما جيدًا لدرجة يصعب تصديقها."
بدافع الفضول، انضم إلى مجموعة تدريب صغيرة. على مدى ثلاثة أيام، أنشأ كريغ التوأم الرقمي الخاص به، وحسّن سير عمل المحتوى لديه، ونشر أول Instagram Reel.
قال: "كنت خائفًا جدًا لأنني معروف بفيديوهاتي. ظننت أن الناس سيكرهون هذا."
إنشاء توأم رقمي يمكن للمشترين الوثوق به
يعتقد كريغ أن سبب نجاح التوأم الرقمي هو أنه بُني اعتمادًا على محتوى عالي الجودة من إنتاجه هو نفسه. وبدلًا من البدء من الصفر، درّب الأفاتار الخاص به باستخدام مكتبة اللقطات التي كان قد صوّرها مسبقًا، مما أتاح التقاط مظهره الحقيقي وتصرفاته في سياقات مختلفة.
وقد قرنه بنماذج صوت مسجّلة باحتراف، صقلها إلى صوت داخلي مناسب لمقاطع بأسلوب الاستوديو، وصوت خارجي يبدو طبيعيًا في مواقع التصوير. ويستخدم أحدث نموذج أفاتار ويقوم بالترقية في كل مرة يتوفر فيها إصدار أفضل.
يستخدم كريغ التوأم الرقمي لإبقاء جمهوره على اطلاع بالأخبار المحلية وتطورات السوق، وليس لملاحقة الصيحات أو صنع مقاطع لمجرد novelty.
قال كريغ: "يهدف التوأم إلى إبقاء الناس على اطلاع بما يحدث محليًا، وبالأخبار، وتزويدهم بالمعلومات."
الدقة أمر غير قابل للتفاوض. يكتب كل نص، ويراجعه، ويتحقق من صحته استنادًا إلى بيانات موثوقة من السوق المحلية قبل إنشاء أي فيديو، كما يضع على كل مقطع Reel وسمًا بأنه بالذكاء الاصطناعي حتى لا يضلل أي شخص.
قال: "كل شيء يجب أن يكون دقيقًا للغاية، شديد الدقة. في اللحظة التي أفقد فيها ثقة جمهوري، تنتهي اللعبة."
تحويل المتابعين إلى حضور محلي موثوق
خلال الأسبوع الأول، لاحظ كريغ أمرًا كان مزيجًا متساويًا بين الحماس والتواضع.
قال: "كل منشور واحد نشرته تفوّق على أي شيء قمت به بنفسي."
ما كان يهمه أكثر هو أن تبقى الصلة قائمة. سأل بعض المشاهدين عمّا إذا كانت الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، بينما لم يكن لدى آخرين أي فكرة وفوجئوا عندما عرفوا الحقيقة. ثم جاءت لحظة التأكيد وجهًا لوجه.
قال كريغ: "في ثلاث مناسبات مختلفة، أوقفني أشخاص غرباء تمامًا. أحدهم توقّف بسيارته بينما كنت أتمشّى مع كلبي وقال: 'أنا مشترك في قناتك، وأحب ما تفعله. شكرًا على ما تقدّمه.'"
لم يكن المشاهد يدرك أن الشخص الذي تحدّث إليه للتو لم يكن النسخة نفسها التي يشاهدها عبر الإنترنت. بالنسبة لكريغ، كان هذا هو المقصود بالضبط.
قال: "كانت الصلة تعمل". كان ذلك نوعًا من التقدير الذي دفعه نحو هدف أكبر، ليصبح ما يسميه "العمدة الرقمي" لمدينته.
تحويل الاستمرارية إلى وصول واعتراف
مع تولّي الأفاتار التوأم إعداد محتوى الأخبار الخاص به، انتقل كريغ من نشر فيديو واحد في الأسبوع إلى نشر مقطعي Reels يوميًا، وهو إيقاع كان مستحيلًا تقريبًا بالتصوير التقليدي. وتبع ذلك توسّع في الوصول.
على مدى نحو عشرة أشهر، تضاعف عدد متابعيه على إنستغرام أربع مرات، مرتفعًا من حوالي 1,500 إلى ما يقارب 6,000. بات محتواه يصل الآن إلى أكثر من 770,000 حساب في الشهر النموذجي ويحقق ما بين 60,000 و70,000 تفاعل، مع تجاوز كل مقطع Reels على حدة حاجز 100,000 مشاهدة بانتظام.
لا يقل قيمة عما يقدمه التوأم الافتراضي هو ما يتيح له القيام به. فالوقت الذي يوفره يعود ليستثمره في العمل الفردي المباشر مع العملاء، بما في ذلك المتابعات بالفيديو المخصص، وهو أسلوب ساعده على إعادة تفعيل علاقته بالعملاء السابقين وإبرام صفقات تجارية مهمة.
قال: "التوأم الرقمي يساعدني على التفرغ للقيام بمزيد من العمل الفردي مع عملائي."
وعندما طُلب منه تلخيص المنصة، لم يتردد.
قال: "HeyGen هي أفضل منصة وأكثرها فعالية لتوسيع نطاق محتوى الفيديو الخاص بي. لم أجد منصة أخرى تضاهيها."
اليوم، يرى كريغ أن توأمه الرقمي ليس بديلاً عن نفسه، بل امتداداً لخبرته.
"إذا كنت تريد أن تُرى وتُسمع وتقدّم قيمة،" قال، "فإن HeyGen أداة رائعة لتحقيق ذلك."