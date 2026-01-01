ما هي نماذج الصوت

إذا كنت ترغب في أن يبدو محتواك أكثر طبيعية، وأكثر شخصية، أو متوافقًا بشكل أوثق مع نبرة صوت علامة تجارية محددة، فإن نماذج الصوت تجعل ذلك ممكنًا.

في HeyGen، تضفي الأصوات الحيوية على النصوص والأفاتارات الخاصة بك من خلال سرد مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. كل صوت تختاره يعتمد على محرك صوت، وهو نموذج مصمم لإنتاج كلام طبيعي وتعبيري ودقيق لغويًا. يساعدك اختيار المحرك المناسب على مواءمة نبرة الرسالة وإيقاعها ومستوى العاطفة فيها.

نموذج الصوت هو نظام الذكاء الاصطناعي الأساسي الذي ينشئ الكلام. فهو يحدد كيفية صوت الصوت، ومدى تعبيره، وسرعة حديثه، ومدى كفاءته في الأداء عبر اللغات المختلفة.

تقدّم HeyGen عدة محركات صوت، كل منها مُحسَّن لحالات استخدام مختلفة مثل التدريب، التسويق، سرد القصص أو التوطين.

محرك الصوت التلقائي

يتيح لك إعداد Auto في HeyGen اختيار أفضل محرّك صوت تلقائيًا استنادًا إلى لغة الفيديو والمحتوى الخاص به. يُعد هذا خيارًا مناسبًا إذا كنت تريد نتائج موثوقة دون الحاجة إلى اختيار نموذج يدويًا.

محرك الصوت ElevenLabs

توفر ElevenLabs سرداً بجودة الاستوديو بأكثر من 70 لغة، مما يجعلها مناسبة لمعظم مشاريع الفيديو والصوت.

إذا كنت تستخدم صوتاً مخصصاً، يمكنك أيضاً اختيار نموذج الصوت الذي يعتمد عليه للحصول على تحكم أكبر في النبرة ودرجة الواقعية. بشكل افتراضي، تستخدم HeyGen نموذج V3 متعدد اللغات من ElevenLabs، المعروف بتعبيره الطبيعي وأدائه القوي في اللغات المتعددة.

نماذج الصوت Turbo

للمشاريع التي تحتاج إلى إنشاء أسرع، يمكنك التبديل إلى أحد نماذج Turbo. فهي توفر زمناً أقل للاستجابة ومعالجة أسرع، لكنها مُحسَّنة بشكل أساسي للمحتوى باللغة الإنجليزية.

محرك صوت Starfish

تم تحسين Starfish للغات الآسيوية، بما في ذلك الصينية واليابانية والكورية. يضمن نطقًا طبيعيًا وإيقاعًا مناسبًا للمحتوى الموجّه لكل منطقة.

محرك صوت Panda

Panda هو محرّك HeyGen التعبيري، مصمَّم لتقديم أداء عاطفي وتحكّم متقدّم. يدعم ميزات مثل Voice Director وVoice Mirroring، مما يتيح تحكّمًا دقيقًا في التوقيت والتشديد والنبرة.

محرك صوت Fish

تعمل Fish، المدعومة من fish.audio، على تقديم تعليق صوتي إنجليزي معبّر. وهي مناسبة جدًا لسرد القصص، ومقاطع الفيديو الحوارية، والمحتوى الذي يستفيد من أسلوب إلقاء دقيق ومتدرّج.

معًا، تمنحك محركات الصوت والنماذج تحكمًا كاملًا في كيفية ظهور صوت فيديوهاتك، من حيث النبرة والعاطفة إلى السرعة والدقة اللغوية.