الرئيسية الأكاديمية الصوت كيفية استخدام عكس الصوت

كيفية استخدام عكس الصوت

تمنحك ميزة Voice Mirroring تحكماً إبداعياً كاملاً في كيفية ظهور صوت الأفاتار الخاص بك، من خلال السماح له بالأداء باستخدام طريقتك أنت في الإلقاء. بدلاً من الاعتماد على تحويل النص إلى كلام القياسي، تقوم بتسجيل صوتك أنت، بنبرتك الطبيعية وإيقاعك وسرعة حديثك، ثم تعكس HeyGen هذا الأداء عبر الأفاتار والصوت اللذين تختارهما. النتيجة تبدو طبيعية، معبّرة، ومتسقة مع أسلوبك الشخصي.

ابدأ بمشروع جديد أو مشروع قائم

أنشئ فيديو جديدًا أو افتح مشروعًا قائمًا. أضف مشهدًا جديدًا واختر الأفاتار الخاص بك.

في محرر النص، انقر على Audio. من هنا، يمكنك إما تسجيل صوت جديد أو رفع ملف صوتي موجود. في هذا الشرح، اختر Record Audio.

سجّل إلقاءك

عند التسجيل، تحدّث بالنبرة والإيقاع والعاطفة التي تريد من الأفاتار أن يحاكيها. بعد انتهاء التسجيل، استعرضه وأعد التسجيل إذا لزم الأمر.

عندما تكون راضيًا، فعّل ميزة Voice Mirroring ثم انقر على Add Audio. ستقوم HeyGen تلقائيًا بتحويل الصوت إلى نص، وعرض النص في المشهد، وتمكينك من مراجعته للتحقق من دقته.

طبّق طريقة إلقائك على صوت

بعد ذلك، اختر الصوت الذي تريد استخدامه. سيتم عكس طريقتك المسجّلة في الإلقاء، بما في ذلك النبرة والإيقاع والعاطفة، على الصوت الذي اخترته.

استخدم ميزة عكس الصوت في مشهد قائم

إذا بدأت بنص مكتوب فقط ولم يكن الإلقاء كما تريد تمامًا، يمكنك تحسينه باستخدام Voice Mirroring.

انقر على قائمة النقاط الثلاث بجانب النص الخاص بك، ثم اختر تحويل إلى Voice Mirroring. سيظهر نصك مثل شاشة التلقين، مما يتيح لك تسجيل أو رفع ملف صوتي بالطريقة التي تريدها في الإلقاء.

بعد التسجيل، تتم إضافة الصوت الجديد إلى المشهد تلقائياً.

حرّر الصوت أو أعده إلى حالته السابقة

يمكنك تحويل تسجيلك إلى استنساخ صوت مخصص عند الحاجة. إذا أردت العودة إلى النص، اختر تحويل الصوت إلى نص، أو اختر حذف الصوت لإزالة التسجيل بالكامل.