كيفية استخدام موجّه الصوت

يمنحك Voice Director تحكماً أعمق في كيفية أداء الأفاتار الخاص بك. بدلاً من الاعتماد على قراءة رتيبة، يمكنك توجيه النبرة والإيقاع والعاطفة مباشرة في النص، لإنشاء تعليق صوتي يبدو مقصوداً ومعبرًا ومتسقاً مع هوية علامتك التجارية.

مدير الصوت المفتوح

داخل مشروعك، افتح محرر النصوص واكتب الشرطة المائلة "/". سيؤدي هذا إلى فتح لوحة تحتوي على خيارات إضافية. من القائمة، اختر Voice Director.

اختر نبرة الإلقاء

بمجرد فتح Voice Director، سترى قائمة بخيارات نبرة جاهزة، بما في ذلك متحمس، عفوي، هادئ، هادئ وأنيق، جاد، مضحك، غاضب، ساخر، وضاحك.

اختر النبرة الأنسب لرسالتك. تأتي كل نبرة مع تعليمات افتراضية يمكنك تعديلها لتناسب أسلوب الإلقاء الذي تريده بشكل أفضل.

طبّق الاتجاه

بعد تعديل التعليمات، اختر كيفية تطبيقها. يمكنك تطبيقها على المشهد الحالي فقط، أو تطبيقها على الصوت نفسه بحيث يُستخدم نفس النمط في جميع المشاهد التي تشترك في هذا الصوت.

عاين وعدّل

انقر على تشغيل في نافذة المعاينة للاستماع إلى كيفية إلقاء الأفاتار للجملة باستخدام التوجيه المحدد. إذا لم يبدو الصوت مناسبًا تمامًا، يمكنك الرجوع وضبط النبرة أو إعادة صياغة التعليمات حتى تبدو طبيعية ومتوافقة مع هدفك.

أنت الآن تعرف كيفية استخدام Voice Director لتشكيل أداء الأفاتار الخاص بك وإضافة لمسة عاطفية إلى مقاطع الفيديو. من خلال تجربة النبرات المختلفة وتحسين التعليمات، يمكنك إنشاء أداء يبدو مقصودًا، معبّرًا، وجاذبًا للاهتمام.