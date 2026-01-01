كيفية إنشاء مشروعك الأول

في هذا الدرس، ستتعلّم كيفية إنشاء أول مشروع لك في HeyGen والتعرّف على أهم الأدوات التي ستستخدمها في جميع أنحاء المنصة.

سواء كنت جديدًا تمامًا أو لديك خبرة سابقة في إنشاء الفيديوهات، سيساعدك هذا الدليل على العثور بثقة على كل ما تحتاج إليه للبدء.

ابدأ من لوحة التحكم

بعد تسجيل الدخول إلى HeyGen، ستنتقل إلى لوحة التحكم. هنا ستجد جميع مشاريعك السابقة. على الجانب الأيسر من الشاشة، ستجد لوحة التنقل الرئيسية التي تتيح لك الوصول إلى جميع أدوات HeyGen.

لبدء فيديو جديد، انقر على إنشاء فيديو.

سترى عدة خيارات. لإنشاء فيديو أفاتار مخصص، اختر البدء من الصفر. قد تلاحظ أيضًا خيار التفاعلية، الذي يفتح قوالب التعلم والتطوير، وسيتم تناول هذا في درس منفصل.

بعد ذلك، اختر اتجاه الفيديو: عمودي أو أفقي. يمكنك تغيير هذا لاحقًا إذا لزم الأمر.

بعد الاختيار، سيتم نقلك مباشرةً إلى الاستوديو بالذكاء الاصطناعي.

تعرّف على أساسيات العمل في الاستوديو المعزز بالذكاء الاصطناعي

داخل الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنك البدء بتسمية مشروعك. أسفل ذلك ستجد محرر النص، حيث تكتب وتحرر وتدير المشاهد الخاصة بك. هنا تضيف النص وتضع هيكل فيديوك.

أسفل محرر النص، ستجد خيارات لإضافة مشاهد جديدة، وتسجيل الصوت أو رفعه، أو إدراج فواصل بين السطور. يمكنك أيضًا استخدام Voice Director (أيقونة مكبّر الصوت) للتحكم في النبرة والإيقاع والتعبير العاطفي.

عند النقر على النقاط الثلاث بجانب المشهد ستظهر لك إجراءات إضافية، مثل إعادة إنشاء الصوت، ومعالجة المشهد لمزامنة حركة الشفاه، والتحويل إلى عكس الصوت، وترجمة المشهد، أو حذفه. ومن محرر النص يمكنك أيضًا تبديل الأفاتارات، وتغيير الأصوات، أو التبديل بين محركات Avatar Unlimited وAvatar IV Motion.

العمل مع المخطط الزمني

يتيح لك محرر المخطط الزمني مراجعة الفيديو من البداية إلى النهاية. يمكنك سحب مؤشر التشغيل لمعاينة لحظات محددة، ورؤية الطول الإجمالي للفيديو، وإعادة ترتيب المشاهد عن طريق سحبها إلى اليسار أو اليمين.

يمكنك أيضًا إضافة مشاهد من القوالب، وإدراج مشاهد فيديو أو شرائح مميزة، وإنشاء انتقالات سلسة بين المشاهد باستخدام أيقونة السهم بين المقاطع.

اختر أفاتارك وقم بتخصيصه

أعلى لوحة معاينة الفيديو، انقر على Avatars لاختيار الأفاتار الذي تريد استخدامه. يمكنك الاختيار من الأفاتارات الخاصة بك أو تصفح مكتبة HeyGen العامة.

عند النقر على الأفاتار داخل مساحة العمل، ستظهر لك خيارات التخصيص. من هنا يمكنك تغيير المظهر، وضبط الإطار، وإزالة الخلفية، وإضافة زوايا مستديرة، أو تطبيق الحركات (الأنيميشن).

حسّن العناصر البصرية والتصميم

بجوار علامة تبويب أفاتار، ستجد أدوات إبداعية لتحسين الفيديو الخاص بك. تتيح لك هذه الأدوات إضافة نص، ورفع الوسائط، وإدراج العناصر، وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الترجمات، أو ضبط ألوان الخلفية.

أعلى محرر النص، افتح قائمة الهامبرغر للوصول إلى أدوات إضافية. من هنا يمكنك حفظ الفيديو كقالب، ورفع أو تنزيل النصوص، ومراجعة سجل الإصدارات، والتواصل مع الدعم، وفتح الشروحات التعليمية، أو تغيير السمة.

في الخيارات الموجودة بجانب قائمة الهامبرغر، يمكنك ضبط اتجاه الفيديو، واختيار مجموعة العلامة التجارية، أو إرسال الملاحظات مباشرة إلى فريق HeyGen.

التعاون وإدارة المشاريع

يتم حفظ عملك تلقائياً، ولكن يمكنك أيضاً النقر على زر Save يدوياً في أي وقت.

للتعاون، اختر Invite Members لإضافة زملائك إلى المشروع. ستظهر الإشعارات والتعليقات في اللوحة العلوية، مما يسهل مراجعة الملاحظات.

إذا كان مشروعك يتضمن طبقات متعددة، افتح لوحة الطبقات لإعادة ترتيب العناصر عن طريق سحبها إلى أعلى أو أسفل بعضها البعض.

عاين وأنشئ الفيديو الخاص بك

عندما يكون النص البصري والعناصر المرئية جاهزة، انقر على Preview لمشاهدة مشروعك. إذا بدا الأفاتار ثابتًا أو ضبابيًا، فهذا يعني أن الفيديو لم يتم إنشاؤه بعد، حيث تُطبَّق مزامنة الشفاه أثناء عملية الإنشاء.

عندما تكون راضيًا، انقر على إنشاء. يمكنك إعادة تسمية الفيديو، واختيار مجلد الوجهة، وتحديد دقة الإخراج حتى 4K. إذا كنت تستخدم Avatar IV، فسيقوم HeyGen بحساب الاستهلاك تلقائيًا.

ستقوم HeyGen بمعالجة الفيديو الخاص بك، وبمجرد الانتهاء سيظهر في علامة تبويب المشاريع لديك، جاهزًا للمراجعة أو المشاركة أو التنزيل.