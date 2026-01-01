كيفية إضافة العناصر إلى الفيديو الخاص بك

أصول الفيديو هي أي عناصر تستخدمها لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك. يشمل ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الصوت، والشعارات، والنصوص، وحتى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

يدعم HeyGen مجموعة واسعة من الصيغ، بما في ذلك ملفات JPG وPNG حتى 200 MB، وملفات MP4 وMOV حتى 200 MB، وملفات الخطوط TTF أو OTF حتى 100 MB. يساعد تنظيم هذه الأصول على تسهيل عملية التحرير وإعادة الاستخدام والتعاون بثقة.

حمّل الأصول ونظّمها

للبدء، افتح Media ثم انقر على Upload لإضافة ملفاتك إلى مكتبة الأصول في HeyGen. يمكنك رفع عدة ملفات في آن واحد، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت.

إذا كنت تخطط لاستخدام ملف GIF، فحوّله إلى MP4 قبل رفعه إلى محرر الفيديو.

بعد الرفع، يمكنك إعادة تسمية الأصول لزيادة الوضوح. بالنسبة لملفات الفيديو، لديك أيضًا خيار استخراج الصوت فقط. يساعد إنشاء مجلدات لكل مشروع أو علامة تجارية أو نوع محتوى في إبقاء كل شيء منظمًا وسهل الوصول.

لحذف الأصول، حدّدها باستخدام مربع الاختيار أو قائمة النقاط الثلاث ثم اختر حذف.

أضف الأصول إلى مشروعك

عُد إلى مشروعك في AI Studio بمجرد أن يصبح النص والأفاتار جاهزين. من هنا، يمكنك البدء في تصميم المشهد الخاص بك عن طريق إضافة الخلفيات والوسائط والعناصر البصرية الأخرى.

إذا كان الأفاتار الخاص بك يتضمن خلفية مدمجة، فحدّد الأفاتار واستخدم أداة إزالة الخلفية Background Remover لوضعه على خلفية جديدة. يمكنك تغيير حجم الأفاتار بسحب الزوايا ليتناسب مع تصميمك.

خصّص الخلفيات والوسائط

انقر على الخلفية لاختيار ألوان ثابتة أو صور جاهزة أو فيديوهات أو قوالب. لمزيد من المرونة، اختر فصل عن الخلفية لتحريك العناصر وتغيير حجمها بحرية داخل المشهد.

يمنحك تبويب الوسائط الوصول إلى مكتبة HeyGen من المواد الجاهزة، وملفاتك التي قمت برفعها، بالإضافة إلى خيار رفع وسائط إضافية. يمكن تعيين أي وسائط هنا كخلفية أيضاً.

إضافة الصوت وإدارته

لإضافة موسيقى خلفية، افتح علامة تبويب Music. يمكنك الاختيار من المقاطع الموسيقية الجاهزة في HeyGen أو رفع ملفاتك الصوتية الخاصة.

يظهر الصوت في مشغّل المشهد أسفل الفيديو الخاص بك. استخدم قائمة النقاط الثلاث في مسار الصوت لإجراء تعديلات مثل القص أو استبدال الملف.

حرّر الصور والمواد البصرية

بالنسبة للصور، يمكنك ضبط نصف قطر الزوايا لإنشاء حواف أكثر نعومة أو تعديل العناصر البصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى إدخال موجّه التعديل، واختيار محرك الذكاء الاصطناعي المفضل لديك، وإضافة صورة مرجعية اختياريًا لتوجيه النتيجة.

لإضافة تنوّع بصري، افتح علامة تبويب العناصر (Elements). ستجد هنا عناصر مميزة مثل الأشكال، والإطارات، والملصقات، والأيقونات التي يمكن أن تعزّز تصميمك.

أضف النص ونسّقه

انقر على خيار Text أعلى مساحة العمل لإضافة العناوين، التسميات، أو الرسائل الظاهرة على الشاشة. يمكنك تخصيص نمط الخط، حجمه، تنسيقه، درجة شفافيته، ومحاذاته، أو رفع خط علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق.

يمكن سحب عناصر النص وتغيير حجمها في أي مكان على لوحة التصميم. يمكنك أيضًا تحديد عدة عناصر في الوقت نفسه لمحاذاتها أو تجميعها للحصول على تنسيقات أكثر تنظيمًا.

أضف تسميات توضيحية

لإضافة تسميات توضيحية، انقر على Captions واختر نمط التسميات. يمكنك ضبط الألوان والخطوط وحجم النص، وتحديد ما إذا كنت تريد تطبيق النمط على مشهد واحد أو على جميع المشاهد.

اضبط تشغيل الفيديو بدقة

اختر أي فيديو تم رفعه في المشهد لديك لضبط طريقة تشغيله. يمكنك تكرار تشغيل الفيديو لحركة مستمرة، أو تجميد الإطار الأخير للاحتفاظ باللقطة النهائية، أو اختيار «ملاءمة مع المشهد» ليتطابق طول مدة الفيديو تلقائياً مع مدة المشهد.

لتحكم دقيق، استخدم أيقونة المقص في المخطط الزمني لقص نقاط البداية والنهاية تمامًا في الموضع الذي تريده.