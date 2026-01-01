كيفية إضافة الحركات والانتقالات

في هذا الدرس، ستتعلّم كيف تضفي الحيوية على مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام الحركات، والعناصر المتحركة، وانتقالات المشاهد في HeyGen. تساعدك هذه الأدوات على جعل محتواك أكثر ديناميكية، واحترافية، وجاذبية، دون الحاجة إلى أي برامج تحرير خارجية.

حرّك العناصر في مشاهدك

في HeyGen، يمكنك تحريك أي عنصر تقريبًا، بما في ذلك النصوص والصور والأيقونات وحتى الأفاتار.

ابدأ بالنقر على العنصر الذي تريد تحريكه. بعد تحديده، ستظهر علامات الحركة في لوحة النص. تتحكم هذه العلامات في وقت دخول العنصر إلى المشهد وخروجه منه.

يمكنك سحب العلامات على طول المخطط الزمني لمواءمة الحركة مع النص الخاص بك. بعد ذلك، افتح قائمة Animation واختر نمطًا مثل Fade أو Slide أو Zoom أو Pop. مرّر المؤشر فوق كل خيار لمعاينة فورية قبل تطبيقه.

استخدم شريط تمرير Duration للتحكم في سرعة تشغيل الحركة أو بطئها. عند الانتهاء، انقر على Preview لمعرفة كيف تبدو في السياق.

أضف عناصر حركة مميزة

لإضافة لمسة بصرية احترافية إضافية، يمكنك استخدام عناصر Premium Motion. تشمل هذه العناصر مقدمات متحركة، وبطاقات للمتحدثين، وعناوين رئيسية، واقتباسات، ونصوص بأسلوب آلة الكتابة، مصممة لتعمل بسلاسة مع الأفاتارات.

افتح علامة تبويب العناصر، اختر الحركة، ثم اسحب عنصر حركة إلى المشهد. يمكنك تخصيص النص، وتحريكه أو تغيير حجمه على لوحة التصميم، والتحكم في توقيته باستخدام مؤشرات الحركة نفسها.

عاين المشهد لترى عناصر الحركة تتحرك بشكل طبيعي جنبًا إلى جنب مع محتواك.

أضف انتقالات بين المشاهد

تساعد الانتقالات على جعل الفيديو ينتقل بسلاسة من مشهد إلى آخر.

في المخطط الزمني في الأسفل، حرّك المؤشر بين مشهدين وانقر على قائمة النقاط الثلاث، ثم اختر إضافة انتقال بين المشاهد. اختر من أنماط مثل التلاشي، أو الانزلاق، أو التكبير.

يمكنك ضبط مدة الانتقال لجعله أسرع أو أبطأ، وتطبيقه على انتقال واحد فقط أو على جميع المشاهد في الفيديو الخاص بك. يظهر معاينة مباشرة في المحرر حتى تتمكن من ضبط التأثير بدقة إلى أن يبدو مناسبًا.

استخدم Magic Match لتجربة تدفق سلسة

Magic Match هو انتقال ذكي يقوم تلقائياً بتحريك العناصر المشتركة بين المشاهد.

إذا ظهر عنصر ما في نهاية مشهد واحد ثم ظهر مرة أخرى في بداية المشهد التالي، فإن Magic Match ينشئ حركة سلسة ومتواصلة بينهما. لاستخدامه، انسخ العنصر والصقه في المشهد التالي بحيث يظهر في كليهما.

بعد ذلك، انقر على النقاط الثلاث بين المشاهد، واختر إضافة انتقال بين المشاهد، ثم حدد Magic Match. يتولى HeyGen معالجة الحركة تلقائياً، ليُنشئ اتصالاً بصرياً سلساً بين المشاهد.