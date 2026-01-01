ما هو HeyGen؟
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع بأكثر من 170 لغة ولهجة. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق أو التدريب أو التعلّم الإلكتروني أو المبيعات، تجعل HeyGen عملية إنتاج الفيديو سريعة وقابلة للتوسّع ومتاحة للجميع.
مستخدمي HeyGen
أفاتارات صور تم إنشاؤها
إنشاء أفاتارات فورية
جعل سرد القصص بالفيديو في متناول الجميع
تأسست HeyGen على قناعة بسيطة: يجب أن يكون إنشاء الفيديو سهلاً ومتاحاً للجميع. إنتاج الفيديو التقليدي مكلف وبطيء ومعقّد للغاية. مؤسسنا، Joshua Xu، أدرك أن إزالة الكاميرا عبر الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطلق العنان للإبداع لدى الجميع. الآن، من خلال نص مكتوب فقط، يمكن لأي شخص إنشاء فيديوهات عالية الجودة بدون تصوير أو مونتاج أو عوائق تتعلق بالميزانية.
وقت أقل في مرحلة ما بعد الإنتاج
تم توفيره لكل فيديو
خفض في تكاليف الترجمة
شريكك في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen مصمَّمة لتلبية احتياجات سرد القصص الحديث على نطاق واسع. من إنشاء الفيديوهات المعتمدة على الأفاتار إلى التفاعل اللحظي، والترجمة، والتخصيص، تم بناء كل منتج لمساعدتك على جذب جمهورك بسرعة ودقة وسهولة.
وداعًا لتشتّت أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen تجمع كل ما تحتاجه في مكان واحد لتجربة استخدام سلسة. صُمِّمت للتوسّع وصناعة القصص، وتزيل HeyGen التعقيد الناتج عن تعدّد الأدوات المنفصلة، مع الحفاظ بهدوء على مستوى الجودة غير المرئي الذي يتوقّعه جمهورك. إنها بديل قوي وبديهي يضع معيارًا جديدًا لما يمكن أن يقدّمه الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
اطّلع على كيفية استخدام العملاء لـ HeyGen
منصة واحدة، وحالات استخدام غير محدودة
التسويق
تمنح HeyGen فرق التسويق حرية إنشاء فيديوهات احترافية عند الطلب. من خلال نص مكتوب وبضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي أصل محتوى، من ملفات PDF إلى المدوّنات والعروض التقديمية، إلى محتوى فيديو جذّاب ومتوافق مع هوية علامتك التجارية في أي وقت، دون تجاوز ميزانيتك.
إعلانات فيديو
أنشئ إعلانات جذابة في وقت أقل بكثير، ووسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.
وسائل التواصل الاجتماعي
تميّز بفيديوهات لافتة تجذب الانتباه أثناء التمرير، سريعة، قابلة للتوسّع، وموفّرة للتكلفة على أي منصة، بما في ذلك LinkedIn وTikTok وInstagram وغيرها.
التعلّم والتطوير
تمكّن HeyGen الفرق من إنشاء تجارب تدريب مخصّصة تغطي كل شيء من الامتثال إلى تطوير الموظفين وتنمية مهاراتهم المستمرة. تجعل منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا من السهل توسيع نطاق التعلّم المؤثّر دون التضحية بالجودة أو السرعة.
الدورات التعليمية
تجاوز دورات الإنتاج الطويلة وأنشئ دورات تعليمية عالية الجودة في دقائق، سواء كنت تُعد محاضرة أو شرحاً تعليمياً أو دليلاً إرشادياً خطوة بخطوة.
تدريب قائم على المهارات
أنشئ بسهولة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تجعل التدريب القائم على المهارات أكثر تفاعلاً وجذباً وفعالية، مما يؤدي إلى معدلات إكمال أفضل ونتائج أقوى.
المبيعات
تتيح HeyGen لفرق المبيعات تنفيذ تواصل شخصي على نطاق واسع، من استكشاف العملاء المحتملين إلى المتابعات وعروض المنتج. تساعد منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا ممثلي المبيعات على التميّز في صناديق البريد المزدحمة، وتسريع دورات إبرام الصفقات، وبناء علاقات أقوى مع العملاء.
عروض المبيعات
أنشئ عروض مبيعات قابلة للتوسّع وذات تأثير قوي تثقّف المشترين وتدفع الصفقات إلى الأمام قبل حتى أن تنضم إلى المكالمة.
التواصل البيعي
من عروض المبيعات الخارجية إلى مقدمات ما قبل الاتصال وملخصات ما بعد الاجتماعات، تميّز في كل مرحلة من مراحل عملية البيع باستخدام فيديوهات مخصّصة لكل عميل.
استخدم HeyGen API لدمج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك
واجهة برمجة تطبيقات بنظام الدفع حسب الاستخدام لإنشاء فيديوهات باستخدام Video Agent، وترجمة الفيديوهات عبر Video Translation، وإنشاء الصوت باستخدام نماذج تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech)، وتسريع سير عملك من خلال إنشاء الأفاتارات، وإنشاء الفيديوهات عبر Studio API، وبناء القوالب
الأسئلة الشائعة
ما هو HeyGen؟
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات عالية الجودة فورًا وعلى نطاق واسع، بدون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو خبرة في المونتاج. تدعم المنصة أكثر من 170 لغة ولهجة، ومصمَّمة لحالات استخدام متعددة تشمل التسويق، والتعلّم والتطوير، والمبيعات، وغيرها.
ما الذي يميّز HeyGen عن أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟
HeyGen هي منصة متكاملة تجمع بين كتابة النصوص، والأفاتارات، والتحرير، والتعريب في سير عمل واحد سلس. على عكس الأدوات المتفرقة أو المنصات ذات منحنى التعلّم الحاد، تتميّز HeyGen بالبساطة والسرعة، وقد صُممت خصيصًا لإنتاج محتوى احترافي قابل للتوسّع بما يتناسب مع احتياجاتك.
هل أحتاج إلى خبرة في إنتاج الفيديو لاستخدام HeyGen؟
على الإطلاق. واجهة HeyGen السهلة الاستخدام تتيح لأي شخص إنشاء فيديوهات احترافية مصقولة في بضع نقرات فقط.
هل يمكنني إنشاء أفاتارات مخصّصة باستخدام HeyGen؟
نعم. يمكنك الاختيار من مكتبة واسعة من الأفاتارات الواقعية أو إنشاء متحدث رقمي خاص بك يتوافق مع علامتك التجارية. سيكون لديك تحكّم كامل في نبرة الصوت، والإيماءات، وأسلوب الإلقاء.
كيف تعمل ترجمة الفيديو في HeyGen؟
مع ميزة ترجمة الفيديو المدمجة في HeyGen، يمكنك ترجمة محتواك إلى أكثر من 170 لغة ولهجة مع دبلجة واقعية، ومزامنة شفاه دقيقة، ونصوص قابلة للتعديل. إنها طريقة فعّالة من حيث التكلفة لتهيئة الفيديو محلياً دون إعادة التسجيل أو الاستعانة بممثلي أصوات.
ما هو الفيديو المخصص، وكيف يمكنني استخدامه؟
يتيح لك الفيديو المخصص إنشاء فيديوهات فريدة لكل مشاهد باستخدام بيانات الـCRM أو متغيرات أخرى مثل الاسم أو الشركة أو الموقع. يُعد أداة قوية لزيادة التفاعل في التسويق، والتواصل، والإعداد الأولي للعملاء الجدد، ونجاح العملاء.
ما هي الأفاتارات التفاعلية؟
الأفاتارات التفاعلية هي مقدّمون افتراضيون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم التفاعل مع المشاهدين في الوقت الفعلي. يمكنهم الإجابة عن الأسئلة، وإرشاد المستخدمين، أو تقديم محتوى ديناميكي من خلال الاتصال بسيناريوهات أو قواعد معرفة، مما يحوّل المحتوى الثابت إلى تجارب تفاعلية ثنائية الاتجاه.
ما نوع الشركات التي تستخدم HeyGen؟
أكثر من 85,000 شركة — من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى — تستخدم HeyGen عبر مختلف الأقسام بما في ذلك التسويق، والتعلّم والتطوير (L&D)، ودعم العملاء، والمبيعات. من بين المستخدمين البارزين OpenAI وPepsico وSamsung وHubSpot وShopify وtrivago وOgilvy وغيرهم.
كم من الوقت والمال يمكن أن توفّر لي HeyGen؟
في المتوسط، يذكر المستخدمون أنهم يحققون انخفاضًا بنسبة 50% في وقت ما بعد الإنتاج، ويوفّرون 3 ساعات لكل فيديو، ويقلّلون تكاليف الترجمة بنسبة 80%. استخدم حاسبة العائد على الاستثمار الخاصة بنا لتقدير حجم التوفير المحتمل لفريقك.
هل يمكنني دمج HeyGen مع الأدوات التي أستخدمها حالياً؟
نعم. HeyGen يقدّم تكاملات مع المنصات الشائعة وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة التعلم لمساعدتك على تبسيط سير العمل وتخصيص المحتوى على نطاق واسع.